Medībās ne vienmēr viss norit pēc plāna – elektronika samirkst, optikas lēcas aizsvīst, aizsargvāciņi pazūd, bet šķietami nenozīmīgas izmaiņas tēmēkļa regulējumā var radīt nepatīkamus pārsteigumus. Lai izvairītos no liekiem izdevumiem un pagarinātu medību aprīkojuma kalpošanas laiku, nereti pietiek ar dažiem vienkāršiem risinājumiem un pareiziem ikdienas paradumiem. Piedāvājam sešus praktiskus padomus, kas noderēs gan pieredzējušiem medniekiem, gan tiem, kuri savas mednieka gaitas vēl tikai sāk.
1. Samirkusi elektronika?
Galvenais – nesteigties to ieslēgt!Ja medībās samircis tālmērs, GPS ierīce, termokamera vai cita elektroniska ierīce, vispirms to izslēdz. Ja konstrukcija ļauj, izņem baterijas un atver bateriju nodalījumu. Ierīci nosusini un ļauj tai izžūt labi vēdināmā vietā, ievērojot ražotāja norādījumus. Agrāk šādos gadījumos ieteica ierīci ievietot maisiņā ar sausiem rīsiem. Tomēr mūsdienās tas nav labākais risinājums – rīsi ne vienmēr efektīvi izvada mitrumu, turklāt ierīcē var iekļūt putekļi un cietes daļiņas. Daudz labāk izmantot silikagela mitruma absorbētājus, kas pieejami nelielos maisiņos. Ja ierīcē iekļuvis ūdens, īpaši sāļš vai netīrs, nepieciešama profesionāla pārbaude. Iespēju robežās sazinies ar servisu un nogādā ierīci tur.