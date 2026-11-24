Kā medniekam noskaidrot, vai viņa izredzētā būs gatava sadzīvot ar agru celšanos sestdienu rītos, dubļainiem zābakiem un nebeidzamiem medību stāstiem? Žaņa dēls nolēma to pārbaudīt pavisam vienkārši – uzaicinot draudzeni uz dzinējmedībām. Taču diena, kas bija iecerēta kā pārbaudījums jaunajām attiecībām, izvērtās par notikumu, kuru vēl ilgi atcerēsies viss mednieku kolektīvs. Turklāt ne tikai iespaidīgās staltbrieža trofejas dēļ.
Vakarā pirms dzinējmedībām dēls grozījās ap mani kā suns ap desu šķīvi. Skaidrs – kaut ko vajag.
– Tēt, drīkst rīt draudzeni paņemt uz medībām?
– Kāpēc ne? Vai viņa tev kaut ko nodarījusi?
– Beidz! Es nopietni. Gribu paskatīties, vai viņai nav bail no medībām un nomedīta dzīvnieka. Pats taču arī turpmāk gribēšu aktīvi medīt.
Noliku krūzi un nopētīju savu nākotnes plānotāju.
– Tātad gribi pārbaudīt, vai mīlestība iztur gumijas zābakus?
– Nu… apmēram.
– Un ko tu viņai apsolīji?
– Dienu svaigā gaisā.
– Smalki. Dubļus līdz ceļiem un egles aiz apkakles atstāsi pārsteigumam?
Dēls pasmaidīja. Es arī. Jaunībā pats esmu romantiku pasniedzis ar visai skopu lietošanas instrukciju.
No rīta meitene ieradās smaidīga, silti saģērbusies un ar sainīti rokās.
– Izcepu melleņu pīrāgu.
Pēteris, kurš līdz tam pie mašīnas meklēja cimdu, lai gan abi bija rokā, uzreiz kļuva uzmanīgs.
– Žani, šitā ir tā meitene?
– Tā pati.
– Dēlam piekodini, lai neākstās.
– Tu viņu vēl nepazīsti!
– Pīrāgu atveda? Atveda. Pārējo noskaidrosim darba gaitā.
Pēc instruktāžas abi jaunie aizgāja dzinējos, bet es nostājos mednieku līnijā.
Vēlāk vīri stāstīja, ka meitene sākumā saukusi tik kautrīgi, it kā būtu ieradusies mežā aizņemties sāli.
Dēls mudinājis:
– Drošāk! Te vajag balsi!
Pēc trešā brikšņa balss esot atradusies pati. Sevišķi pēc tam, kad zābaks palicis dubļos, bet kāja turpinājusi iecerēto maršrutu.
Vecais dzinējs Jānis tikai noteicis:
– Būs laba. Sākumā dzina briežus, tagad jau dzen arī puisi.
Bet man tajā mastā iznāca bullis.
Un kāds bullis! Kad ieraudzīju ragus, uz mirkli pat mute palika sausa. Blakus tādiem ragiem manas iepriekšējās trofejas varētu izstādīt kā iesācēja rokdarbus.
Sagaidīju drošu šāviena brīdi. Šāviens izdevās, un bullis bija nomedīts.
Pēc masta vīri sanāca apkārt, un sākās ragu apskate. Katrs pieliecās no sava gala, skaitīja žuburus un izteicās ar tādu svaru, it kā medaļas kaltu personīgi.
Ragi bija zelta medaļas vērti.
– Žani, šitais tev mūža bullis! – paziņoja Pēteris.
– Nenoslēdz man sezonu pirms laika.
Pats, protams, staroju kā speķa rausis uz tīra galdauta. Centos izskatīties rāms, bet diez vai kāds noticēja.
Dēls atveda draudzeni. Vaigi sārti, uz jakas egļu skujas, zābaki tādi, ka par to sākotnējo krāsu varēja tikai izteikt minējumus.
Ieraudzījusi bulli, viņa apstājās.
– Ak Dievs… tik liels!
– Nāc tuvāk, apskaties, – dēls aicināja.
– Es tepat mazliet paskatīšos.
Redzēju, ka drosme viņai ir, tikai pagaidām turas kādus trīs metrus aiz muguras.
– Nesteidzies, – teicu. – Pirmajā reizē tāds skats nav nekāds kaķēnu kalendārs.
Viņa pasmaidīja, ievilka elpu un pienāca tuvāk. Brīdi apskatīja bulli, tad uzmanīgi pieskārās ragam.
– Cik skaists…
Tajā brīdī vīri arī pieklusa. Liels, skaists dzīvnieks pelna brīdi klusuma, pat ja apkārt sapulcējušies ļaudis, kuri parasti spēj pārkliegt cits citu un darbojošos motorzāģi.
Pēc brīža meitene pagriezās pret mani:
– Žani, jums šodien pienākas vislielākais pīrāga gabals.
– Es jau arī dzinu, – dēls ierunājās.
Viņa paskatījās uz viņu.
– Tu teici: “Nāc man pakaļ, te ir sauss.”
Pēteris lēni pamāja.
– Puika, šito tev pieminēs vēl sudrabkāzās.
Pie mašīnām meitene atritināja pīrāgu. Man nogrieza tādu šķēli, ka šķīvītis zem tās izskatījās pēc sīknaudas.
Iekodos. Mellenes, sviests, mīksta mīkla… Nu, mīļie cilvēki! Tajā rītā biju domājis par briežu pārejām, vēja virzienu un labu mastu. Tagad pieķēru sevi domājam, ka vedekla tomēr ir ļoti nopietns dzīves ieguvums.
Pēteris savu gabalu apēda klusēdams. Tas jau pats par sevi bija kvalitātes sertifikāts.
– Nu, kā? – meitene jautāja.
– Slikti, – viņš atbildēja, skatīdamies tukšajā šķīvī.
Meitene samulsa.
– Kas slikti?
– Ka apēsts.
Līdz vakaram viņa jau bija apguvusi mednieku kolektīva pamatus: kurš patiešām redzējis briedi, kurš redzējis kaut ko brūnu un kuram vislielākais bullis vienmēr iznācis tajā reizē, kad pats sēdējis mājās.
Mednieku mājā uz pannas čurkstēja akniņas ar sīpoliem. Smaržoja tā, ka pat tie, kuri tikai uz piecām minūtēm ieskrējuši, novilka jakas un sāka meklēt dakšiņas.
Meitene sākumā palūdza pavisam mazliet.
Ieliku.
Viņa pagaršoja.
– Var vēl?
– Protams. Mums pavisam mazliet ir tikai pirmā porcija.
Drīz viņa jau sēdēja pie galda, ēda akniņas un smējās kopā ar pārējiem. Dēla smaids kļuva arvien platāks. Viņš pieliecās pie manis un pusbalsī jautāja:
– Nu, ko teiksi? Pārbaudi izturēja?
Paskatījos uz viņu, tad uz meiteni. Viņa tobrīd bija pierunājusi Pēteri atzīties, ka viņa slavenais simtprocentīgais bullis reiz izrādījies izgāzts celms.
– Dēls, viņa jau ir tikusi iekšā kolektīvā. Tu vēl aizvien esi tas, kurš ieveda viņu grāvī.
Kad taisījāmies mājās, meitene pienāca pie manis.
– Žani, paldies! Sākumā mazliet baidījos, bet man ļoti patika. Kad es varēšu atbraukt uz medībām nākamo reizi?
Nu, ko lai saka. No rīta tiku pie zelta ragiem, vakarā – pie šāda jautājuma. Tādas dienas bieži negadās.
– Nākamsestdien. Septiņos tepat.
– Sarunāts! Izcepšu vēl pīrāgu.
Dēls lepni pasmaidīja:
– Redzi, tēt? Un es vēl uztraucos, vai varēšu turpmāk tikt medībās!
– Tikt jau tiksi, – teicu.
– Tikai tagad, ja sestdienā gribēsi palikt gultā, dabūsi skaidroties.
Pēteris no galda gala pacēla pirkstu:
– Un, ja jūs abi kādreiz sastrīdaties, nejauciet kolektīvu savās darīšanās. Pīrāgs brauc šurp pēc grafika!
Vai tiešām vilks ir ļaundaris? Kā sadzīvot un medīt gudri | Šauj garām! #362 epizode
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Kā medniekam noskaidrot, vai viņa izredzētā būs gatava sadzīvot ar agru celšanos sestdienu rītos, dubļainiem zābakiem un nebeidzamiem medību stāstiem? Žaņa dēls nolēma to pārbaudīt pavisam vienkārši – uzaicinot draudzeni uz dzinējmedībām. Taču diena, kas bija iecerēta kā pārbaudījums jaunajām attiecībām, izvērtās par notikumu, kuru vēl ilgi atcerēsies viss mednieku kolektīvs. Turklāt ne tikai iespaidīgās staltbrieža trofejas dēļ.
Vakarā pirms dzinējmedībām dēls grozījās ap mani kā suns ap desu šķīvi. Skaidrs – kaut ko vajag.
– Tēt, drīkst rīt draudzeni paņemt uz medībām?
– Kāpēc ne? Vai viņa tev kaut ko nodarījusi?
– Beidz! Es nopietni. Gribu paskatīties, vai viņai nav bail no medībām un nomedīta dzīvnieka. Pats taču arī turpmāk gribēšu aktīvi medīt.
Noliku krūzi un nopētīju savu nākotnes plānotāju.
– Tātad gribi pārbaudīt, vai mīlestība iztur gumijas zābakus?
– Nu… apmēram.
– Un ko tu viņai apsolīji?
– Dienu svaigā gaisā.
– Smalki. Dubļus līdz ceļiem un egles aiz apkakles atstāsi pārsteigumam?
Dēls pasmaidīja. Es arī. Jaunībā pats esmu romantiku pasniedzis ar visai skopu lietošanas instrukciju.
No rīta meitene ieradās smaidīga, silti saģērbusies un ar sainīti rokās.
– Izcepu melleņu pīrāgu.
Pēteris, kurš līdz tam pie mašīnas meklēja cimdu, lai gan abi bija rokā, uzreiz kļuva uzmanīgs.
– Žani, šitā ir tā meitene?
– Tā pati.
– Dēlam piekodini, lai neākstās.
– Tu viņu vēl nepazīsti!
– Pīrāgu atveda? Atveda. Pārējo noskaidrosim darba gaitā.
Pēc instruktāžas abi jaunie aizgāja dzinējos, bet es nostājos mednieku līnijā.
Vēlāk vīri stāstīja, ka meitene sākumā saukusi tik kautrīgi, it kā būtu ieradusies mežā aizņemties sāli.
Dēls mudinājis:
– Drošāk! Te vajag balsi!
Pēc trešā brikšņa balss esot atradusies pati. Sevišķi pēc tam, kad zābaks palicis dubļos, bet kāja turpinājusi iecerēto maršrutu.
Vecais dzinējs Jānis tikai noteicis:
– Būs laba. Sākumā dzina briežus, tagad jau dzen arī puisi.
Bet man tajā mastā iznāca bullis.
Un kāds bullis! Kad ieraudzīju ragus, uz mirkli pat mute palika sausa. Blakus tādiem ragiem manas iepriekšējās trofejas varētu izstādīt kā iesācēja rokdarbus.
Sagaidīju drošu šāviena brīdi. Šāviens izdevās, un bullis bija nomedīts.
Pēc masta vīri sanāca apkārt, un sākās ragu apskate. Katrs pieliecās no sava gala, skaitīja žuburus un izteicās ar tādu svaru, it kā medaļas kaltu personīgi.
Ragi bija zelta medaļas vērti.
– Žani, šitais tev mūža bullis! – paziņoja Pēteris.
– Nenoslēdz man sezonu pirms laika.
Pats, protams, staroju kā speķa rausis uz tīra galdauta. Centos izskatīties rāms, bet diez vai kāds noticēja.
Dēls atveda draudzeni. Vaigi sārti, uz jakas egļu skujas, zābaki tādi, ka par to sākotnējo krāsu varēja tikai izteikt minējumus.
Ieraudzījusi bulli, viņa apstājās.
– Ak Dievs… tik liels!
– Nāc tuvāk, apskaties, – dēls aicināja.
– Es tepat mazliet paskatīšos.
Redzēju, ka drosme viņai ir, tikai pagaidām turas kādus trīs metrus aiz muguras.
– Nesteidzies, – teicu. – Pirmajā reizē tāds skats nav nekāds kaķēnu kalendārs.
Viņa pasmaidīja, ievilka elpu un pienāca tuvāk. Brīdi apskatīja bulli, tad uzmanīgi pieskārās ragam.
– Cik skaists…
Tajā brīdī vīri arī pieklusa. Liels, skaists dzīvnieks pelna brīdi klusuma, pat ja apkārt sapulcējušies ļaudis, kuri parasti spēj pārkliegt cits citu un darbojošos motorzāģi.
Pēc brīža meitene pagriezās pret mani:
– Žani, jums šodien pienākas vislielākais pīrāga gabals.
– Es jau arī dzinu, – dēls ierunājās.
Viņa paskatījās uz viņu.
– Tu teici: “Nāc man pakaļ, te ir sauss.”
Pēteris lēni pamāja.
– Puika, šito tev pieminēs vēl sudrabkāzās.
Pie mašīnām meitene atritināja pīrāgu. Man nogrieza tādu šķēli, ka šķīvītis zem tās izskatījās pēc sīknaudas.
Iekodos. Mellenes, sviests, mīksta mīkla… Nu, mīļie cilvēki! Tajā rītā biju domājis par briežu pārejām, vēja virzienu un labu mastu. Tagad pieķēru sevi domājam, ka vedekla tomēr ir ļoti nopietns dzīves ieguvums.
Pēteris savu gabalu apēda klusēdams. Tas jau pats par sevi bija kvalitātes sertifikāts.
– Nu, kā? – meitene jautāja.
– Slikti, – viņš atbildēja, skatīdamies tukšajā šķīvī.
Meitene samulsa.
– Kas slikti?
– Ka apēsts.
Līdz vakaram viņa jau bija apguvusi mednieku kolektīva pamatus: kurš patiešām redzējis briedi, kurš redzējis kaut ko brūnu un kuram vislielākais bullis vienmēr iznācis tajā reizē, kad pats sēdējis mājās.
Mednieku mājā uz pannas čurkstēja akniņas ar sīpoliem. Smaržoja tā, ka pat tie, kuri tikai uz piecām minūtēm ieskrējuši, novilka jakas un sāka meklēt dakšiņas.
Meitene sākumā palūdza pavisam mazliet.
Ieliku.
Viņa pagaršoja.
– Var vēl?
– Protams. Mums pavisam mazliet ir tikai pirmā porcija.
Drīz viņa jau sēdēja pie galda, ēda akniņas un smējās kopā ar pārējiem. Dēla smaids kļuva arvien platāks. Viņš pieliecās pie manis un pusbalsī jautāja:
– Nu, ko teiksi? Pārbaudi izturēja?
Paskatījos uz viņu, tad uz meiteni. Viņa tobrīd bija pierunājusi Pēteri atzīties, ka viņa slavenais simtprocentīgais bullis reiz izrādījies izgāzts celms.
– Dēls, viņa jau ir tikusi iekšā kolektīvā. Tu vēl aizvien esi tas, kurš ieveda viņu grāvī.
Kad taisījāmies mājās, meitene pienāca pie manis.
– Žani, paldies! Sākumā mazliet baidījos, bet man ļoti patika. Kad es varēšu atbraukt uz medībām nākamo reizi?
Nu, ko lai saka. No rīta tiku pie zelta ragiem, vakarā – pie šāda jautājuma. Tādas dienas bieži negadās.
– Nākamsestdien. Septiņos tepat.
– Sarunāts! Izcepšu vēl pīrāgu.
Dēls lepni pasmaidīja:
– Redzi, tēt? Un es vēl uztraucos, vai varēšu turpmāk tikt medībās!
– Tikt jau tiksi, – teicu.
– Tikai tagad, ja sestdienā gribēsi palikt gultā, dabūsi skaidroties.
Pēteris no galda gala pacēla pirkstu:
– Un, ja jūs abi kādreiz sastrīdaties, nejauciet kolektīvu savās darīšanās. Pīrāgs brauc šurp pēc grafika!
Vai tiešām vilks ir ļaundaris? Kā sadzīvot un medīt gudri | Šauj garām! #362 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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