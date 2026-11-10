Sunny 3.8 °C
O. 10.11
Mārcis, Markuss, Mārtiņš
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
MEDĪBAS
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#aļņi #bebri #brieži #caunas #fazāni #lapsas #mežacūkas #pīles #šakāļi #stirnas #vilki #zaķi #zosis

Mednieku kalendārs - novembris 2026

Žurnāls "Medības"
/
Latvijas Mediji
2026. gada 10. novembris, 08:30
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 10. novembris, 08:30
Mednieku kalendārs oktobrim.
Mednieku kalendārs oktobrim.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Noderīga informācija medniekiem – kad un ko drīkst medīt, kādus pasākumus var apmeklēt.

Reklāma

Aļņi – no 1. septembra līdz 31. decembrim

Staltbrieži:

1) buļļi – no 1. septembra līdz 15. februārim 2) līdz divus gadus veci staltbriežu buļļi – no 15. augusta līdz 31. martam 3) govis – no 15. jūlija līdz 31. janvārim 4) teļi (vecums līdz vienam gadam) – no 15. jūlija līdz 31. martam

Medņi un rubeņi – no 1. septembra līdz 31. decembrim

Vilki – no 15. jūlija līdz Valsts meža dienesta noteiktā nomedīšanas apjoma izmantošanai, bet ne ilgāk par 31. martu

Raķeļi – no 1. septembra līdz 31. decembrim

Pelēkie zaķi un baltie zaķi – no 1. oktobra līdz 31. janvārim

Meža caunas, akmens caunas, seski – no 1. oktobra līdz 31. martam

Āpši – no 1. augusta līdz 31. martam

Mežirbes – no 1. septembra līdz 31. janvārim

Fazāni – no 1. augusta līdz 31. martam

Lauka baloži – no 1. augusta līdz 15. novembrim

Mājas baloži – no 1. augusta līdz 31. decembrim

Slokas – no 1. augusta līdz 15. novembrim

Pelēkās vārnas un žagatas – no 15. jūnija līdz 30. aprīlim

Meža zosis, lauči, krīkļi, pelēkās pīles, mežapīles, prīkšķes, cekulpīles, ķerras, melnās pīles, gaigalas – no 20. augusta līdz 14. septembrim trešdienā, sestdienā un svētdienā, bet no 15. septembra līdz 15. decembrim – katru dienu

Sējas zosis, baltpieres zosis, Kanādas zosis, garkakļi, platknābji, baltvēderi – no 15. septembra līdz 30. novembrim

Latvijas faunai neraksturīgo vai invazīvo sugu dzīvnieki – Amerikas ūdeles, jenotsuņi, dambrieži, mufloni, Sika brieži, jenoti, nutrijas, baibaki – visu gadu, bet zeltainie šakāļi – no 15. jūlija līdz 31. martam

Bebri un ondatras – no 15. jūlija līdz 15. aprīlim, meliorācijas sistēmās – no 15. jūlija līdz 30. aprīlim

Lapsas – visu gadu

Stirnas – āži no 1. jūnija līdz 30. novembrim, kazlēni (vecums līdz vienam gadam) un kazas – no 15. augusta līdz 30. novembrim

Mežacūkas – visu gadu

Pasākumu kalendārs

Kad?Kas?Kur?Papildu informācija
1. novembrisMedību suņu nacionālās sacensības ar meža cūku aplokā, CACT (pēc pieprasījuma)Tiks precizētswww.latviangundogs.org
7.–8. novembrisMācības Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošībaGrobiņawww.llkc.lv
8. novembrisSvētā Huberta svētkiSkaistkalneSkaistkalnes Svētnīcas Facebook lapa
27.–28. novembris

Mācības Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība (post mortem)

 

Grobiņawww.llkc.lv

Ja nebrauc uz šaušanas treniņiem, tad mežā nav ko iet. Šauj garām #360 epizode

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.

Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties žurnāla "Medības" redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties Medību vēstkopai, un saņem aktuālo rakstu un video izlasi, ko speciāli atlasījusi žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
  • Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu
Žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Linda Dombrovska.
Foto: No personiskā arhīva

 

Reklāma
Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
Pasākumi DABĀ Meža zvēri Dzīvnieku pasaule Mednieka pieredze Medījums Medību padomi
Tēmturi
#aļņi #bebri #brieži #caunas #fazāni #lapsas #mežacūkas #pīles #šakāļi #stirnas #vilki #zaķi #zosis
Reklāma
Turpini lasīt

Noderīga informācija medniekiem – kad un ko drīkst medīt, kādus pasākumus var apmeklēt.

Reklāma

Aļņi – no 1. septembra līdz 31. decembrim

Staltbrieži:

1) buļļi – no 1. septembra līdz 15. februārim 2) līdz divus gadus veci staltbriežu buļļi – no 15. augusta līdz 31. martam 3) govis – no 15. jūlija līdz 31. janvārim 4) teļi (vecums līdz vienam gadam) – no 15. jūlija līdz 31. martam

Medņi un rubeņi – no 1. septembra līdz 31. decembrim

Vilki – no 15. jūlija līdz Valsts meža dienesta noteiktā nomedīšanas apjoma izmantošanai, bet ne ilgāk par 31. martu

Raķeļi – no 1. septembra līdz 31. decembrim

Pelēkie zaķi un baltie zaķi – no 1. oktobra līdz 31. janvārim

Meža caunas, akmens caunas, seski – no 1. oktobra līdz 31. martam

Āpši – no 1. augusta līdz 31. martam

Mežirbes – no 1. septembra līdz 31. janvārim

Fazāni – no 1. augusta līdz 31. martam

Lauka baloži – no 1. augusta līdz 15. novembrim

Mājas baloži – no 1. augusta līdz 31. decembrim

Slokas – no 1. augusta līdz 15. novembrim

Pelēkās vārnas un žagatas – no 15. jūnija līdz 30. aprīlim

Meža zosis, lauči, krīkļi, pelēkās pīles, mežapīles, prīkšķes, cekulpīles, ķerras, melnās pīles, gaigalas – no 20. augusta līdz 14. septembrim trešdienā, sestdienā un svētdienā, bet no 15. septembra līdz 15. decembrim – katru dienu

Sējas zosis, baltpieres zosis, Kanādas zosis, garkakļi, platknābji, baltvēderi – no 15. septembra līdz 30. novembrim

Latvijas faunai neraksturīgo vai invazīvo sugu dzīvnieki – Amerikas ūdeles, jenotsuņi, dambrieži, mufloni, Sika brieži, jenoti, nutrijas, baibaki – visu gadu, bet zeltainie šakāļi – no 15. jūlija līdz 31. martam

Bebri un ondatras – no 15. jūlija līdz 15. aprīlim, meliorācijas sistēmās – no 15. jūlija līdz 30. aprīlim

Lapsas – visu gadu

Stirnas – āži no 1. jūnija līdz 30. novembrim, kazlēni (vecums līdz vienam gadam) un kazas – no 15. augusta līdz 30. novembrim

Mežacūkas – visu gadu

Pasākumu kalendārs

Kad?Kas?Kur?Papildu informācija
1. novembrisMedību suņu nacionālās sacensības ar meža cūku aplokā, CACT (pēc pieprasījuma)Tiks precizētswww.latviangundogs.org
7.–8. novembrisMācības Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošībaGrobiņawww.llkc.lv
8. novembrisSvētā Huberta svētkiSkaistkalneSkaistkalnes Svētnīcas Facebook lapa
27.–28. novembris

Mācības Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība (post mortem)

 

Grobiņawww.llkc.lv

Ja nebrauc uz šaušanas treniņiem, tad mežā nav ko iet. Šauj garām #360 epizode

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.

Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties žurnāla "Medības" redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties Medību vēstkopai, un saņem aktuālo rakstu un video izlasi, ko speciāli atlasījusi žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
  • Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu
Žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Linda Dombrovska.
Foto: No personiskā arhīva

 

Reklāma
Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
Pasākumi DABĀ Meža zvēri Dzīvnieku pasaule Mednieka pieredze Medījums Medību padomi
Tēmturi
#aļņi #bebri #brieži #caunas #fazāni #lapsas #mežacūkas #pīles #šakāļi #stirnas #vilki #zaķi #zosis
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
MEDĪBAS
Reklāma