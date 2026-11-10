Noderīga informācija medniekiem – kad un ko drīkst medīt, kādus pasākumus var apmeklēt.
• Aļņi – no 1. septembra līdz 31. decembrim
• Staltbrieži:
1) buļļi – no 1. septembra līdz 15. februārim 2) līdz divus gadus veci staltbriežu buļļi – no 15. augusta līdz 31. martam 3) govis – no 15. jūlija līdz 31. janvārim 4) teļi (vecums līdz vienam gadam) – no 15. jūlija līdz 31. martam
• Medņi un rubeņi – no 1. septembra līdz 31. decembrim
• Vilki – no 15. jūlija līdz Valsts meža dienesta noteiktā nomedīšanas apjoma izmantošanai, bet ne ilgāk par 31. martu
• Raķeļi – no 1. septembra līdz 31. decembrim
• Pelēkie zaķi un baltie zaķi – no 1. oktobra līdz 31. janvārim
• Meža caunas, akmens caunas, seski – no 1. oktobra līdz 31. martam
• Āpši – no 1. augusta līdz 31. martam
• Mežirbes – no 1. septembra līdz 31. janvārim
• Fazāni – no 1. augusta līdz 31. martam
• Lauka baloži – no 1. augusta līdz 15. novembrim
• Mājas baloži – no 1. augusta līdz 31. decembrim
• Slokas – no 1. augusta līdz 15. novembrim
• Pelēkās vārnas un žagatas – no 15. jūnija līdz 30. aprīlim
• Meža zosis, lauči, krīkļi, pelēkās pīles, mežapīles, prīkšķes, cekulpīles, ķerras, melnās pīles, gaigalas – no 20. augusta līdz 14. septembrim trešdienā, sestdienā un svētdienā, bet no 15. septembra līdz 15. decembrim – katru dienu
• Sējas zosis, baltpieres zosis, Kanādas zosis, garkakļi, platknābji, baltvēderi – no 15. septembra līdz 30. novembrim
• Latvijas faunai neraksturīgo vai invazīvo sugu dzīvnieki – Amerikas ūdeles, jenotsuņi, dambrieži, mufloni, Sika brieži, jenoti, nutrijas, baibaki – visu gadu, bet zeltainie šakāļi – no 15. jūlija līdz 31. martam
• Bebri un ondatras – no 15. jūlija līdz 15. aprīlim, meliorācijas sistēmās – no 15. jūlija līdz 30. aprīlim
• Lapsas – visu gadu
• Stirnas – āži no 1. jūnija līdz 30. novembrim, kazlēni (vecums līdz vienam gadam) un kazas – no 15. augusta līdz 30. novembrim
• Mežacūkas – visu gadu
Pasākumu kalendārs
|Kad?
|Kas?
|Kur?
|Papildu informācija
|1. novembris
|Medību suņu nacionālās sacensības ar meža cūku aplokā, CACT (pēc pieprasījuma)
|Tiks precizēts
|www.latviangundogs.org
|7.–8. novembris
|Mācības Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība
|Grobiņa
|www.llkc.lv
|8. novembris
|Svētā Huberta svētki
|Skaistkalne
|Skaistkalnes Svētnīcas Facebook lapa
|27.–28. novembris
Mācības Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība (post mortem)
|Grobiņa
|www.llkc.lv
Ja nebrauc uz šaušanas treniņiem, tad mežā nav ko iet. Šauj garām #360 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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Noderīga informācija medniekiem – kad un ko drīkst medīt, kādus pasākumus var apmeklēt.
• Aļņi – no 1. septembra līdz 31. decembrim
• Staltbrieži:
1) buļļi – no 1. septembra līdz 15. februārim 2) līdz divus gadus veci staltbriežu buļļi – no 15. augusta līdz 31. martam 3) govis – no 15. jūlija līdz 31. janvārim 4) teļi (vecums līdz vienam gadam) – no 15. jūlija līdz 31. martam
• Medņi un rubeņi – no 1. septembra līdz 31. decembrim
• Vilki – no 15. jūlija līdz Valsts meža dienesta noteiktā nomedīšanas apjoma izmantošanai, bet ne ilgāk par 31. martu
• Raķeļi – no 1. septembra līdz 31. decembrim
• Pelēkie zaķi un baltie zaķi – no 1. oktobra līdz 31. janvārim
• Meža caunas, akmens caunas, seski – no 1. oktobra līdz 31. martam
• Āpši – no 1. augusta līdz 31. martam
• Mežirbes – no 1. septembra līdz 31. janvārim
• Fazāni – no 1. augusta līdz 31. martam
• Lauka baloži – no 1. augusta līdz 15. novembrim
• Mājas baloži – no 1. augusta līdz 31. decembrim
• Slokas – no 1. augusta līdz 15. novembrim
• Pelēkās vārnas un žagatas – no 15. jūnija līdz 30. aprīlim
• Meža zosis, lauči, krīkļi, pelēkās pīles, mežapīles, prīkšķes, cekulpīles, ķerras, melnās pīles, gaigalas – no 20. augusta līdz 14. septembrim trešdienā, sestdienā un svētdienā, bet no 15. septembra līdz 15. decembrim – katru dienu
• Sējas zosis, baltpieres zosis, Kanādas zosis, garkakļi, platknābji, baltvēderi – no 15. septembra līdz 30. novembrim
• Latvijas faunai neraksturīgo vai invazīvo sugu dzīvnieki – Amerikas ūdeles, jenotsuņi, dambrieži, mufloni, Sika brieži, jenoti, nutrijas, baibaki – visu gadu, bet zeltainie šakāļi – no 15. jūlija līdz 31. martam
• Bebri un ondatras – no 15. jūlija līdz 15. aprīlim, meliorācijas sistēmās – no 15. jūlija līdz 30. aprīlim
• Lapsas – visu gadu
• Stirnas – āži no 1. jūnija līdz 30. novembrim, kazlēni (vecums līdz vienam gadam) un kazas – no 15. augusta līdz 30. novembrim
• Mežacūkas – visu gadu
Pasākumu kalendārs
|Kad?
|Kas?
|Kur?
|Papildu informācija
|1. novembris
|Medību suņu nacionālās sacensības ar meža cūku aplokā, CACT (pēc pieprasījuma)
|Tiks precizēts
|www.latviangundogs.org
|7.–8. novembris
|Mācības Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība
|Grobiņa
|www.llkc.lv
|8. novembris
|Svētā Huberta svētki
|Skaistkalne
|Skaistkalnes Svētnīcas Facebook lapa
|27.–28. novembris
Mācības Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība (post mortem)
|Grobiņa
|www.llkc.lv
Ja nebrauc uz šaušanas treniņiem, tad mežā nav ko iet. Šauj garām #360 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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