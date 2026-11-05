Medniekam par brūnā lāča nošaušanu Ogres novadā piemērots 31 200 eiro naudas sods, informē prokuratūra.
Kriminālprocess par īpaši aizsargājama dzīvnieka iznīcināšanu, nodarot būtisku kaitējumu videi, pabeigts šā gada 22. oktobrī ar Pierīgas prokuratūras prokurores priekšrakstu par sodu. Prokuratūra informē, ka apsūdzētais atzinis vainu un piekritis sodam. Dabas aizsardzības pārvalde uzturējusi prasību par videi nodarītā kaitējuma kompensāciju – 29 600 eiro, ko apsūdzētais atlīdzinājis pilnā apmērā.
Mediji iepriekš informēja, ka 2025. gada 31. oktobrī policijā saņemta informācija no Valsts meža dienesta darbiniekiem, kuri konstatējuši, ka Ogres novada Taurupes pagastā mednieks nelikumīgi nomedījis brūno lāci. Notikuma vietā tika sastapti divi 1972. un 1976. gadā dzimuši vīrieši. Likumsargi sāka kriminālprocesu, tika izņemti medību ieroči un nelikumīgi nomedītais dzīvnieks, kas bija ievietots automašīnas piekabē, kā arī nozīmētas ekspertīzes. Lāci nošāvis 1972. gadā dzimušais vīrietis. Otrs vīrietis neesot piedalījies nozieguma izdarīšanā, tādēļ pret viņu kriminālprocess izbeigts. Nelikumīgi nomedītais brūnais lācis bijis trīs gadus vecs.
Medības bija oficiāli saskaņotas, tās notika diennakts tumšajā laikā, kad ir atļauts medīt mežacūkas, jenotsuņus, lapsas. Medībās izmantots ierocis ar termālo tēmēkli. Mednieks atradies uz paaugstinājuma pie medījamo dzīvnieku piebarošanas vietas. Šādas pārsvarā mežacūku piebarošanai izveidotās vietas ir iecienījuši arī lāči. Pēc lāča nošaušanas medniekam ieradies palīgs, lai lāci iekrautu piekabē. Šajā brīdī, kad lācis ticis iekrauts piekabē, Valsts meža dienesta inspektori arī konstatēja lāča nošaušanas faktu. Šis ir pirmais gadījums, kad atklāta lāča nošaušana un arī tā nošāvējs. Iepriekš fiksēti fakti par lāča nošaušanu, bet Valsts policijai nav izdevies atklāt vainīgos.
Lāču medības Latvijā nav atļautas. Par īpaši aizsargājamo dzīvnieku iznīcināšanu Krimināllikumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods.
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Medniekam par brūnā lāča nošaušanu Ogres novadā piemērots 31 200 eiro naudas sods, informē prokuratūra.
Kriminālprocess par īpaši aizsargājama dzīvnieka iznīcināšanu, nodarot būtisku kaitējumu videi, pabeigts šā gada 22. oktobrī ar Pierīgas prokuratūras prokurores priekšrakstu par sodu. Prokuratūra informē, ka apsūdzētais atzinis vainu un piekritis sodam. Dabas aizsardzības pārvalde uzturējusi prasību par videi nodarītā kaitējuma kompensāciju – 29 600 eiro, ko apsūdzētais atlīdzinājis pilnā apmērā.
Mediji iepriekš informēja, ka 2025. gada 31. oktobrī policijā saņemta informācija no Valsts meža dienesta darbiniekiem, kuri konstatējuši, ka Ogres novada Taurupes pagastā mednieks nelikumīgi nomedījis brūno lāci. Notikuma vietā tika sastapti divi 1972. un 1976. gadā dzimuši vīrieši. Likumsargi sāka kriminālprocesu, tika izņemti medību ieroči un nelikumīgi nomedītais dzīvnieks, kas bija ievietots automašīnas piekabē, kā arī nozīmētas ekspertīzes. Lāci nošāvis 1972. gadā dzimušais vīrietis. Otrs vīrietis neesot piedalījies nozieguma izdarīšanā, tādēļ pret viņu kriminālprocess izbeigts. Nelikumīgi nomedītais brūnais lācis bijis trīs gadus vecs.
Medības bija oficiāli saskaņotas, tās notika diennakts tumšajā laikā, kad ir atļauts medīt mežacūkas, jenotsuņus, lapsas. Medībās izmantots ierocis ar termālo tēmēkli. Mednieks atradies uz paaugstinājuma pie medījamo dzīvnieku piebarošanas vietas. Šādas pārsvarā mežacūku piebarošanai izveidotās vietas ir iecienījuši arī lāči. Pēc lāča nošaušanas medniekam ieradies palīgs, lai lāci iekrautu piekabē. Šajā brīdī, kad lācis ticis iekrauts piekabē, Valsts meža dienesta inspektori arī konstatēja lāča nošaušanas faktu. Šis ir pirmais gadījums, kad atklāta lāča nošaušana un arī tā nošāvējs. Iepriekš fiksēti fakti par lāča nošaušanu, bet Valsts policijai nav izdevies atklāt vainīgos.
Lāču medības Latvijā nav atļautas. Par īpaši aizsargājamo dzīvnieku iznīcināšanu Krimināllikumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods.
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Ko darīt ar brūnajiem lāčiem Latvijā?
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