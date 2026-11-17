Lietuvā, Ķēdaiņos, mājas cūku komercnovietnē ar 25 tūkstošiem cūku, konstatēts Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojums. Lietuvas Pārtikas un veterinārais dienests veic slimības ierobežošanas un apkarošanas pasākumus.
Lai pasargātu mājas cūkas no saslimšanas, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina Latvijas cūku turētājus rūpīgi ievērot biodrošību novietnē un nekavējoties ziņot veterinārārstam, ja cūkas izskatās neveselas.
Atgādinām, ka:
- Mājas cūkas un tām paredzētā barība nedrīkst nonākt kontaktā ar savvaļas dzīvniekiem – mājas cūkas nedrīkst laist ārā un tās nekādā gadījumā nedrīkst barot ar zaļbarību, pārtikas produktu pārpalikumiem un citiem termiski neapstrādātiem augu izcelsmes produktiem.
- Tāpat nedrīkst cūkām lietot pakaišus, kuriem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki.
- Lai ĀCM vīrusu novietnē neienestu ar apaviem, pie ieejas cūku novietnē tie ir jānomaina un jādezinficē.
- Lai vīrusu novietnes teritorijā neievestu ar lauksaimniecības tehniku un citiem transporta līdzekļiem, nopietni jāizvērtē to iebraukšana novietnes teritorijā. Ja tomēr tas nepieciešams, jāparedz ritošo daļu dezinfekcija.
Atgādinām, ka gadījumā, ja cūku novietnē tiek apstiprināts ĀCM, visas novietnē esošās cūkas ir jālikvidē. Šādos gadījumos cūku īpašniekam ir iespēja saņemt valsts kompensāciju, tomēr tā pienākas tikai tad, ja novietne un cūkas ir reģistrētas Lauku atbalsta dienesta datu bāzē un tiek ievērotas biodrošības prasības.
Lielākais drauds mājas cūku veselībai ir meža cūkas, kas ĀCM vīrusu izplata dabā. Šogad Latvijā ĀCM ir konstatēts jau 789 meža cūkām. Pēdējais uzliesmojums mājas cūkām konstatēts šī gada sākumā Dienvidkurzemes novadā, kad slimība skāra lielu cūkkopības kompleksu ar vairāk nekā 24 tūkstošiem cūku.
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Lietuvā, Ķēdaiņos, mājas cūku komercnovietnē ar 25 tūkstošiem cūku, konstatēts Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojums. Lietuvas Pārtikas un veterinārais dienests veic slimības ierobežošanas un apkarošanas pasākumus.
Lai pasargātu mājas cūkas no saslimšanas, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina Latvijas cūku turētājus rūpīgi ievērot biodrošību novietnē un nekavējoties ziņot veterinārārstam, ja cūkas izskatās neveselas.
Atgādinām, ka:
- Mājas cūkas un tām paredzētā barība nedrīkst nonākt kontaktā ar savvaļas dzīvniekiem – mājas cūkas nedrīkst laist ārā un tās nekādā gadījumā nedrīkst barot ar zaļbarību, pārtikas produktu pārpalikumiem un citiem termiski neapstrādātiem augu izcelsmes produktiem.
- Tāpat nedrīkst cūkām lietot pakaišus, kuriem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki.
- Lai ĀCM vīrusu novietnē neienestu ar apaviem, pie ieejas cūku novietnē tie ir jānomaina un jādezinficē.
- Lai vīrusu novietnes teritorijā neievestu ar lauksaimniecības tehniku un citiem transporta līdzekļiem, nopietni jāizvērtē to iebraukšana novietnes teritorijā. Ja tomēr tas nepieciešams, jāparedz ritošo daļu dezinfekcija.
Atgādinām, ka gadījumā, ja cūku novietnē tiek apstiprināts ĀCM, visas novietnē esošās cūkas ir jālikvidē. Šādos gadījumos cūku īpašniekam ir iespēja saņemt valsts kompensāciju, tomēr tā pienākas tikai tad, ja novietne un cūkas ir reģistrētas Lauku atbalsta dienesta datu bāzē un tiek ievērotas biodrošības prasības.
Lielākais drauds mājas cūku veselībai ir meža cūkas, kas ĀCM vīrusu izplata dabā. Šogad Latvijā ĀCM ir konstatēts jau 789 meža cūkām. Pēdējais uzliesmojums mājas cūkām konstatēts šī gada sākumā Dienvidkurzemes novadā, kad slimība skāra lielu cūkkopības kompleksu ar vairāk nekā 24 tūkstošiem cūku.
Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas | Šauj garām! #361 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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