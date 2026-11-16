KNZ™ Wild – presētais laizāmais sāls ar augstu pievienoto vērtību

Brīva izvēle nozīmē, ka ražotājs laizāmā sāls briketēs neliek mākslīgos komponentus, piemēram, saldinātājus. Tas nozīmē, ka dzīvniekiem nebūs kārdinājums apēst vairāk, nekā vajadzīgs, un tie uzņems tieši tik daudz papildu sāls, cik ir nepieciešams.
AUGSTĀKĀ KVALITĀTE
Augsta kvalitāte sākas no avota. Sāls tiek iegūts Nīderlandē, Hengelo apgabalā. Pateicoties teicami kontrolētam iegūšanas, padeves procesam un iztvaicēšanai, var izgatavot laizāmos sāls blokus no ļoti tīra (vakuuma) sāls. Minerālvielu un vitamīnu pievienošana un sāls brikešu ražošana ir stingri kontrolēta un uzticama, tai ir GMP sertifikāts. KNZ laizāmā sāls briketes ir labi sapresētas un izturīgas jebkuros klimatiskajos apstākļos ganībās un arī iekštelpās – kūtīs. Nīderlandes ražotājs izmanto savas zināšanas un vairāk nekā simt gadu pieredzi presēšanas tehnikā, lai ražotu augstas kvalitātes laizāmās briketes, kas atbilst visu klientu visaugstākajiem standartiem.
SĀLS VAJADZĪBAS ATŠĶIRAS
Dzīvnieku veselībai un augšanai ir nepieciešams sāls. Bet šīs vajadzības katram dzīvniekam un katrā dienā atšķiras. Dzīvniekam nepieciešamais sāls daudzums ir atkarīgs no individuālajām īpatnībām, piemēram, svara un vielmaiņas, kā arī no ārējiem faktoriem, piemēram, temperatūras. Tātad – kā var nodrošināt, ka katrs atsevišķais dzīvnieks saņem pareizo sāls daudzumu, lai būtu laba veselība un pareiza augšana? Prasības nav pilnībā precīzas katru dienu. Un kā to pielāgot atbilstoši rupjās lopbarības vai konkrētās vides izmaiņām? Kā droši zināt, cik daudz sāls nepieciešams dzīvniekiem, kad apkārtējā temperatūra paaugstinās līdz 26 °C vai pazeminās no 14 °C līdz -10 °C?
DZĪVNIEKI PAŅEMS NEPIECIEŠAMO SĀLI
Pati daba piedāvā ideālu risinājumu: ļaut dzīvniekiem izvēlēties pašiem! Kamēr dzīvniekiem ir pieejams sāls, tie paņems tieši vajadzīgo daudzumu. KNZ sāls laizīšana nodrošina katra dzīvnieka vajadzības un papildina mikroelementu un vitamīnu daudzumu organismā. Pats svarīgākais ir pārliecināties, ka dzīvniekiem ir piekļuve sālim un ka viņi saņem visu nepieciešamo. KNZ laizīšana stimulē dabisko sāls atrašanas un laizīšanas uzvedību. Izmantojot laizāmās briketes, nav vajadzīgas bļodas vai minerālspaiņi.
MINERĀLI UN VITAMĪNI
Papildus sālim KNZ nodrošina minerālvielas un vitamīnus, kas ir vitāli svarīgi dzīvniekiem. Mežā un ganībās ir nepieciešami papildu mikroelementi un vitamīni. Laizāmās briketes nodrošina, ka dzīvnieku ganāmpulks vai bars saņems pastāvīgu un precīzu mikroelementu un vitamīnu daudzumu, neskatoties uz to, ka ir pieejama arī cita barība. KNZ palīdz dzīvniekiem augt un iegūt spēcīgu imūnsistēmu.
Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas | Šauj garām! #361 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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Brīva izvēle nozīmē, ka ražotājs laizāmā sāls briketēs neliek mākslīgos komponentus, piemēram, saldinātājus. Tas nozīmē, ka dzīvniekiem nebūs kārdinājums apēst vairāk, nekā vajadzīgs, un tie uzņems tieši tik daudz papildu sāls, cik ir nepieciešams.
AUGSTĀKĀ KVALITĀTE
Augsta kvalitāte sākas no avota. Sāls tiek iegūts Nīderlandē, Hengelo apgabalā. Pateicoties teicami kontrolētam iegūšanas, padeves procesam un iztvaicēšanai, var izgatavot laizāmos sāls blokus no ļoti tīra (vakuuma) sāls. Minerālvielu un vitamīnu pievienošana un sāls brikešu ražošana ir stingri kontrolēta un uzticama, tai ir GMP sertifikāts. KNZ laizāmā sāls briketes ir labi sapresētas un izturīgas jebkuros klimatiskajos apstākļos ganībās un arī iekštelpās – kūtīs. Nīderlandes ražotājs izmanto savas zināšanas un vairāk nekā simt gadu pieredzi presēšanas tehnikā, lai ražotu augstas kvalitātes laizāmās briketes, kas atbilst visu klientu visaugstākajiem standartiem.
SĀLS VAJADZĪBAS ATŠĶIRAS
Dzīvnieku veselībai un augšanai ir nepieciešams sāls. Bet šīs vajadzības katram dzīvniekam un katrā dienā atšķiras. Dzīvniekam nepieciešamais sāls daudzums ir atkarīgs no individuālajām īpatnībām, piemēram, svara un vielmaiņas, kā arī no ārējiem faktoriem, piemēram, temperatūras. Tātad – kā var nodrošināt, ka katrs atsevišķais dzīvnieks saņem pareizo sāls daudzumu, lai būtu laba veselība un pareiza augšana? Prasības nav pilnībā precīzas katru dienu. Un kā to pielāgot atbilstoši rupjās lopbarības vai konkrētās vides izmaiņām? Kā droši zināt, cik daudz sāls nepieciešams dzīvniekiem, kad apkārtējā temperatūra paaugstinās līdz 26 °C vai pazeminās no 14 °C līdz -10 °C?
DZĪVNIEKI PAŅEMS NEPIECIEŠAMO SĀLI
Pati daba piedāvā ideālu risinājumu: ļaut dzīvniekiem izvēlēties pašiem! Kamēr dzīvniekiem ir pieejams sāls, tie paņems tieši vajadzīgo daudzumu. KNZ sāls laizīšana nodrošina katra dzīvnieka vajadzības un papildina mikroelementu un vitamīnu daudzumu organismā. Pats svarīgākais ir pārliecināties, ka dzīvniekiem ir piekļuve sālim un ka viņi saņem visu nepieciešamo. KNZ laizīšana stimulē dabisko sāls atrašanas un laizīšanas uzvedību. Izmantojot laizāmās briketes, nav vajadzīgas bļodas vai minerālspaiņi.
MINERĀLI UN VITAMĪNI
Papildus sālim KNZ nodrošina minerālvielas un vitamīnus, kas ir vitāli svarīgi dzīvniekiem. Mežā un ganībās ir nepieciešami papildu mikroelementi un vitamīni. Laizāmās briketes nodrošina, ka dzīvnieku ganāmpulks vai bars saņems pastāvīgu un precīzu mikroelementu un vitamīnu daudzumu, neskatoties uz to, ka ir pieejama arī cita barība. KNZ palīdz dzīvniekiem augt un iegūt spēcīgu imūnsistēmu.
Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas | Šauj garām! #361 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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