"Bišu stropi izspārdīti, medus apēsts, vistas saplosītas, kūtij logi izdauzīti, bakstījis automobiļa motora pārsegu..."
"Lasīju pēdējo zemeņu vagu. Pēkšņi vīrs sāka bļaut un meita no mājas sauca, ka lācis pagalmā! Domāju, ka lēkšu pa logu iekšā mājā, bet tad redzēju, ka lācis aiziet. Izrādījās, meita mājā bija pietupusies un pamanījusi pie vistu voljēra lāci, kas arī pietupās. Tā nu abi skatījušies viens uz otru. Meita trīs dienas negāja ārā no mājas," tā par satraucošo vasaras piedzīvojumu stāsta Gita Dikensone, kura dzīvo Rencēnu pagastā.