Baloža gaļa ir delikatese, kas pelnījusi īpašu vietu uz svētku galda. Maiga, aromātiska un ar izteiksmīgu garšu, tā paver plašas iespējas kulināriem eksperimentiem. Šoreiz piedāvājam ko patiesi neparastu – balodi, kas cepts sāls mīklas garozā. Šī pagatavošanas metode palīdz saglabāt gaļas sulīgumu un aromātu, savukārt bagātīgā mērce ar portvīnu, Madeiras vīnu un trifelēm piešķir ēdienam izsmalcinātu raksturu. Tā ir recepte, kas prasa nedaudz vairāk pacietības un rūpības, taču rezultāts būs īsts pārsteigums pat pieredzējušiem gardēžiem. Turklāt iedvesma šim ēdienam nāk no restorāna "Vincents" virtuves!
Sastāvdaļas
– četri baloži
– cepšanai 40 g sviesta, eļļa.
Sāls mīklai
– 1 kg miltu
– 600 g smalkā sāls
– 9 olu baltumi
– 300 ml auksta ūdens
– divi olu dzeltenumi
– 1 ēdamkarote piena
– šķipsniņa cukura
– jūras sāls
– dzidrināts sviests vai pārtikas zelta krāsa.
Mērcei:
– baložu kauli un kakli
– 2 ēdamkarotes sviesta
– 4 smalki sagriezti šalotes sīpoli
– 100 g plānās šķēlēs sagrieztu šampinjonu
– 3 ēdamkarotes portvīna
– 4 ēdamkarotes Madeiras vīna
– 200 ml vistas buljona
– 2 ēdamkarotes svaiga krējuma
– 4 ēdamkarotes trifeļu sulas
– sāls, pipari.
Pagatavošana
Gatavo sāls mīklu
Samaisa bļodā miltus un sāli un vienu minūti lēni maisa (var izmantot elektrisko mīklas mīcītāju). Viegli iejauc olu baltumus un, ātrāk maisot, lēnām pielej ūdeni. Maisa, līdz mīkla izveidojas kā gluda bumba.
Sadala mīklu četrās daļās un katru izrullē, iegūstot apli 23 cm diametrā. Izrullē pārējo mīklu, izgriež astoņus spārnus un četras galvas, acu vietā ieliek krustnagliņas.
Gatavo mērci
Sautē šalotes sīpolus sviestā. Apcep eļļā gaiši brūnus baložu kaulus un kaklus, pielej portvīnu un pavāra, pēc tam pievieno Madeiras vīnu un pavāra 30 sekundes. Pievieno izsautētos sīpolus, sēnes, vāra, līdz samazinājusies puse šķidruma. Pielej vistas buljonu, krējumu, trifeļu sulu. Vāra uz nelielas uguns 10 minūtes, izkāš caur sietu.
Gatavo baložus
Atdala baložiem spārnus, kaklu un laimes kauliņu, sasien kājas. Apcep sviestā un eļļā 3 minūtes no katras puses, atdzesē. Katru balodi ar krūtīm uz leju apņem ar mīklas apli, ietin un aizloka visas spraugas. Pielipina spārnus un galvu. Noziež mīklu ar olu dzeltenumiem, kas sakulti kopā ar pienu un cukuru, nedaudz uzkaisa jūras sāli. Cep baložus 240 grādu karstā krāsnī 12 minūtes, ja vēlas vidēji jēlus. Atpūtina 5 minūtes. Appūš baložus ar pārtikas zelta krāsu vai noziež ar dzidrinātu sviestu. Pirms pasniegšanas atbrīvo no mīklas un sadala gabalos. Restorānā Vincents balodi pasniedz ar mērci, apceptām zosu aknām un plāni apceptām kartupeļu šķēlītēm. Mājas apstākļos piedevas var izvēlēties vienkāršākas.
Vai tiešām vilks ir ļaundaris? Kā sadzīvot un medīt gudri | Šauj garām! #362 epizode
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Baloža gaļa ir delikatese, kas pelnījusi īpašu vietu uz svētku galda. Maiga, aromātiska un ar izteiksmīgu garšu, tā paver plašas iespējas kulināriem eksperimentiem. Šoreiz piedāvājam ko patiesi neparastu – balodi, kas cepts sāls mīklas garozā. Šī pagatavošanas metode palīdz saglabāt gaļas sulīgumu un aromātu, savukārt bagātīgā mērce ar portvīnu, Madeiras vīnu un trifelēm piešķir ēdienam izsmalcinātu raksturu. Tā ir recepte, kas prasa nedaudz vairāk pacietības un rūpības, taču rezultāts būs īsts pārsteigums pat pieredzējušiem gardēžiem. Turklāt iedvesma šim ēdienam nāk no restorāna "Vincents" virtuves!
Sastāvdaļas
– četri baloži
– cepšanai 40 g sviesta, eļļa.
Sāls mīklai
– 1 kg miltu
– 600 g smalkā sāls
– 9 olu baltumi
– 300 ml auksta ūdens
– divi olu dzeltenumi
– 1 ēdamkarote piena
– šķipsniņa cukura
– jūras sāls
– dzidrināts sviests vai pārtikas zelta krāsa.
Mērcei:
– baložu kauli un kakli
– 2 ēdamkarotes sviesta
– 4 smalki sagriezti šalotes sīpoli
– 100 g plānās šķēlēs sagrieztu šampinjonu
– 3 ēdamkarotes portvīna
– 4 ēdamkarotes Madeiras vīna
– 200 ml vistas buljona
– 2 ēdamkarotes svaiga krējuma
– 4 ēdamkarotes trifeļu sulas
– sāls, pipari.
Pagatavošana
Gatavo sāls mīklu
Samaisa bļodā miltus un sāli un vienu minūti lēni maisa (var izmantot elektrisko mīklas mīcītāju). Viegli iejauc olu baltumus un, ātrāk maisot, lēnām pielej ūdeni. Maisa, līdz mīkla izveidojas kā gluda bumba.
Sadala mīklu četrās daļās un katru izrullē, iegūstot apli 23 cm diametrā. Izrullē pārējo mīklu, izgriež astoņus spārnus un četras galvas, acu vietā ieliek krustnagliņas.
Gatavo mērci
Sautē šalotes sīpolus sviestā. Apcep eļļā gaiši brūnus baložu kaulus un kaklus, pielej portvīnu un pavāra, pēc tam pievieno Madeiras vīnu un pavāra 30 sekundes. Pievieno izsautētos sīpolus, sēnes, vāra, līdz samazinājusies puse šķidruma. Pielej vistas buljonu, krējumu, trifeļu sulu. Vāra uz nelielas uguns 10 minūtes, izkāš caur sietu.
Gatavo baložus
Atdala baložiem spārnus, kaklu un laimes kauliņu, sasien kājas. Apcep sviestā un eļļā 3 minūtes no katras puses, atdzesē. Katru balodi ar krūtīm uz leju apņem ar mīklas apli, ietin un aizloka visas spraugas. Pielipina spārnus un galvu. Noziež mīklu ar olu dzeltenumiem, kas sakulti kopā ar pienu un cukuru, nedaudz uzkaisa jūras sāli. Cep baložus 240 grādu karstā krāsnī 12 minūtes, ja vēlas vidēji jēlus. Atpūtina 5 minūtes. Appūš baložus ar pārtikas zelta krāsu vai noziež ar dzidrinātu sviestu. Pirms pasniegšanas atbrīvo no mīklas un sadala gabalos. Restorānā Vincents balodi pasniedz ar mērci, apceptām zosu aknām un plāni apceptām kartupeļu šķēlītēm. Mājas apstākļos piedevas var izvēlēties vienkāršākas.
Vai tiešām vilks ir ļaundaris? Kā sadzīvot un medīt gudri | Šauj garām! #362 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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