Dabas aizsardzības pārvalde izsniegusi konkrēta lāča, kurš vairākkārt postīja saimniecības Valmieras novada Rencēnu un Ēveles pagastos, nomedīšanas atļauju. Pastāv bažas arī par cilvēku drošību. Pēc postījumu vietās ievākto paraugu analīzes identificēts viens lācis, kas specializējies uz vistām. Pašvaldībai izsniegta atļauja deleģēt medniekus šī konkrētā dzīvnieka nomedīšanai. Kā situāciju vērtē lielāko Latvijas mednieku organizāciju vadītāji?
Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs:“Šajā gadījumā, es domāju, ka tas ir pareizs risinājums, un šādam risinājumam varbūt bija jau jābūt pirms kāda laika. Problēmlāči, kas rada problēmas cilvēkiem, mājdzīvniekiem un apdraud kādu, ir jāizņem no aprites. Un šis šobrīd ir vienīgais reālais variants, kā to var izdarīt. Tātad šādā gadījumā lēmums ir jāvērtē ļoti pozitīvi.