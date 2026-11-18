Šoreiz dodamies uz Latvijas Valsts mežzinātnes institūta Silava laboratoriju, kur ar pētnieci Agritu Žunnu runājam par vilkiem Latvijā. Ko par vilku populāciju var uzzināt no nomedītajiem dzīvniekiem? Kādus paraugus pētnieki ievāc, ko tie ļauj noskaidrot un kāpēc mednieku iesaiste ir tik svarīga?
No laboratorijas darba saruna aizved pie jautājuma, kas medniekiem un lauku iedzīvotājiem ir īpaši aktuāls. Kā organizēt vilku medības, lai mazinātu postījumus un konfliktus? Runājam par to, ko jau rāda Latvijā iegūtie materiāli un kā šīs zināšanas var izmantot, pieņemot lēmumus par vilku apsaimniekošanu. Latvijas vilku populācijas zinātnisko izpēti atbalsta
Medību saimniecības attīstības fonds un 1.1.1.9. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētījumi" pētniecības pieteikums Nr.1.1.1.9/LZP/1/24/041.
Skaties jaunāko Šauj garām! epizodi un komentāros pastāsti, kādus jautājumus par vilkiem Latvijā Tu vēl gribētu uzdot pētniekiem.
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- Tel. +371 25615600
- e-pasts: [email protected]
Vai tiešām vilks ir ļaundaris? Kā sadzīvot un medīt gudri | Šauj garām! #362 epizode
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Šoreiz dodamies uz Latvijas Valsts mežzinātnes institūta Silava laboratoriju, kur ar pētnieci Agritu Žunnu runājam par vilkiem Latvijā. Ko par vilku populāciju var uzzināt no nomedītajiem dzīvniekiem? Kādus paraugus pētnieki ievāc, ko tie ļauj noskaidrot un kāpēc mednieku iesaiste ir tik svarīga?
No laboratorijas darba saruna aizved pie jautājuma, kas medniekiem un lauku iedzīvotājiem ir īpaši aktuāls. Kā organizēt vilku medības, lai mazinātu postījumus un konfliktus? Runājam par to, ko jau rāda Latvijā iegūtie materiāli un kā šīs zināšanas var izmantot, pieņemot lēmumus par vilku apsaimniekošanu. Latvijas vilku populācijas zinātnisko izpēti atbalsta
Medību saimniecības attīstības fonds un 1.1.1.9. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētījumi" pētniecības pieteikums Nr.1.1.1.9/LZP/1/24/041.
Skaties jaunāko Šauj garām! epizodi un komentāros pastāsti, kādus jautājumus par vilkiem Latvijā Tu vēl gribētu uzdot pētniekiem.
- Epizode tapusi ar SIA Ieroči atbalstu!
- INTERNETVEIKALS www.siaieroci.lv
- Tel. +371 25615600
- e-pasts: [email protected]
Vai tiešām vilks ir ļaundaris? Kā sadzīvot un medīt gudri | Šauj garām! #362 epizode
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👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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- Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
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