Medības nav tikai iespēja iegūt pārtiku savai ģimenei. Tās sniedz labumu arī daudz plašākam cilvēku lokam, tostarp tiem, kuri paši nekad nav devušies medībās. Jauns Norvēģijā veikts pētījums atklāj, ka medījuma gaļa nonāk uz ievērojami lielākas sabiedrības daļas pusdienu galda, nekā varētu šķist. Turklāt lielākā daļa to saņem no citiem, nevis iegūst paši.
Norvēģi joprojām izmanto dabas sniegtās iespējas
Norvēģijas Mednieku un makšķernieku asociācijas (NJFF) informācijas vadītāja Line Lillebø Osfoss uzsver, ka dabas resursu izmantošana joprojām ir būtiska norvēģu dzīvesveida sastāvdaļa.
"Norvēģi joprojām ir tauta, kas iegūst pārtiku tieši no dabas. Mēs lasām dabas veltes, makšķerējam un medījam," norāda Osfosa.
Viņas ieskatā šāda saikne ar dabu ne tikai nodrošina cilvēkiem piekļuvi dabiskai pārtikai, bet arī veicina izpratni par apkārtējo vidi un nepieciešamību to saudzēt. Tā stiprina gan cilvēku saikni ar dabu, gan sabiedrību kopumā.
Medījuma gaļu saņem trīsreiz vairāk mājsaimniecību, nekā to iegūst pašas
Pēc Norvēģijas Mednieku un makšķernieku asociācijas pasūtījuma pētījumu kompānijas Ipsos veiktā iedzīvotāju aptauja atklāj interesantu tendenci.
Tikai 9% Norvēģijas mājsaimniecību medījuma gaļu iegūst pašu spēkiem, savukārt 28% to saņem no citiem cilvēkiem.
Tas nozīmē, ka medījuma gaļas pieejamība sniedzas tālu ārpus pašu mednieku mājsaimniecībām. Mednieki ar iegūto gaļu dalās, tādējādi nodrošinot iespēju to baudīt arī cilvēkiem, kuri paši nemedī.
"Tā ir laba ziņa, jo mēs zinām, ka medījuma gaļa ir neapstrādāta, veselīga un iegūta ilgtspējīgā veidā," uzsver Osfosa.
Viņa arī piebilst, ka, ņemot vērā šos rezultātus, varbūt nemaz nav tik pārsteidzoši, ka lielākā daļa sabiedrības pret medībām izturas pozitīvi.
Ziemeļnorvēģijā medījuma gaļa ir vēl pieejamāka
Aptaujas rezultāti atklāj arī ievērojamas reģionālās atšķirības. Jo tālāk uz Norvēģijas ziemeļiem, jo lielākai daļai mājsaimniecību ir pieejama medījuma gaļa.
Ziemeļnorvēģijā 16% mājsaimniecību medījuma gaļu iegūst pašas, bet 40% to saņem no citiem.
Savukārt Austrumnorvēģijā šie rādītāji ir ievērojami zemāki – attiecīgi 9% un 24%.
Tas parāda, cik būtiska loma medībām un savstarpējai dalīšanās tradīcijai ir dažādos Norvēģijas reģionos.
Ne tikai medījuma gaļa – norvēģi aktīvi izmanto arī citas dabas veltes
Ipsos aptaujā tika noskaidrots arī tas, cik daudzām mājsaimniecībām ir pieejami citi tieši no dabas iegūti pārtikas produkti.
|Dabas produkti
|Iegūst paši
|Saņem no citiem
|Zivis
|24%
|19%
|Medījuma gaļa
|9%
|28%
|Sēnes
|21%
|12%
|Ogas
|54%
|20%
Visvairāk Norvēģijas iedzīvotāju pašu spēkiem iegūst ogas – tās lasa 54% mājsaimniecību. Savukārt medījuma gaļa izceļas ar pretēju tendenci: to ievērojami biežāk saņem no citiem, nekā iegūst paši.
Šie rezultāti atgādina, ka medību nozīme neaprobežojas tikai ar pašu mednieku vajadzībām. Medījuma gaļa tiek nodota tālāk, palīdzot saglabāt tradīciju izmantot vietējos dabas resursus un nodrošinot piekļuvi šādai pārtikai arī plašākai sabiedrībai.
Avots: Norvēģijas Mednieku un makšķernieku asociācija (NJFF).
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Medības nav tikai iespēja iegūt pārtiku savai ģimenei. Tās sniedz labumu arī daudz plašākam cilvēku lokam, tostarp tiem, kuri paši nekad nav devušies medībās. Jauns Norvēģijā veikts pētījums atklāj, ka medījuma gaļa nonāk uz ievērojami lielākas sabiedrības daļas pusdienu galda, nekā varētu šķist. Turklāt lielākā daļa to saņem no citiem, nevis iegūst paši.
Norvēģi joprojām izmanto dabas sniegtās iespējas
Norvēģijas Mednieku un makšķernieku asociācijas (NJFF) informācijas vadītāja Line Lillebø Osfoss uzsver, ka dabas resursu izmantošana joprojām ir būtiska norvēģu dzīvesveida sastāvdaļa.
"Norvēģi joprojām ir tauta, kas iegūst pārtiku tieši no dabas. Mēs lasām dabas veltes, makšķerējam un medījam," norāda Osfosa.
Viņas ieskatā šāda saikne ar dabu ne tikai nodrošina cilvēkiem piekļuvi dabiskai pārtikai, bet arī veicina izpratni par apkārtējo vidi un nepieciešamību to saudzēt. Tā stiprina gan cilvēku saikni ar dabu, gan sabiedrību kopumā.
Medījuma gaļu saņem trīsreiz vairāk mājsaimniecību, nekā to iegūst pašas
Pēc Norvēģijas Mednieku un makšķernieku asociācijas pasūtījuma pētījumu kompānijas Ipsos veiktā iedzīvotāju aptauja atklāj interesantu tendenci.
Tikai 9% Norvēģijas mājsaimniecību medījuma gaļu iegūst pašu spēkiem, savukārt 28% to saņem no citiem cilvēkiem.
Tas nozīmē, ka medījuma gaļas pieejamība sniedzas tālu ārpus pašu mednieku mājsaimniecībām. Mednieki ar iegūto gaļu dalās, tādējādi nodrošinot iespēju to baudīt arī cilvēkiem, kuri paši nemedī.
"Tā ir laba ziņa, jo mēs zinām, ka medījuma gaļa ir neapstrādāta, veselīga un iegūta ilgtspējīgā veidā," uzsver Osfosa.
Viņa arī piebilst, ka, ņemot vērā šos rezultātus, varbūt nemaz nav tik pārsteidzoši, ka lielākā daļa sabiedrības pret medībām izturas pozitīvi.
Ziemeļnorvēģijā medījuma gaļa ir vēl pieejamāka
Aptaujas rezultāti atklāj arī ievērojamas reģionālās atšķirības. Jo tālāk uz Norvēģijas ziemeļiem, jo lielākai daļai mājsaimniecību ir pieejama medījuma gaļa.
Ziemeļnorvēģijā 16% mājsaimniecību medījuma gaļu iegūst pašas, bet 40% to saņem no citiem.
Savukārt Austrumnorvēģijā šie rādītāji ir ievērojami zemāki – attiecīgi 9% un 24%.
Tas parāda, cik būtiska loma medībām un savstarpējai dalīšanās tradīcijai ir dažādos Norvēģijas reģionos.
Ne tikai medījuma gaļa – norvēģi aktīvi izmanto arī citas dabas veltes
Ipsos aptaujā tika noskaidrots arī tas, cik daudzām mājsaimniecībām ir pieejami citi tieši no dabas iegūti pārtikas produkti.
|Dabas produkti
|Iegūst paši
|Saņem no citiem
|Zivis
|24%
|19%
|Medījuma gaļa
|9%
|28%
|Sēnes
|21%
|12%
|Ogas
|54%
|20%
Visvairāk Norvēģijas iedzīvotāju pašu spēkiem iegūst ogas – tās lasa 54% mājsaimniecību. Savukārt medījuma gaļa izceļas ar pretēju tendenci: to ievērojami biežāk saņem no citiem, nekā iegūst paši.
Šie rezultāti atgādina, ka medību nozīme neaprobežojas tikai ar pašu mednieku vajadzībām. Medījuma gaļa tiek nodota tālāk, palīdzot saglabāt tradīciju izmantot vietējos dabas resursus un nodrošinot piekļuvi šādai pārtikai arī plašākai sabiedrībai.
Avots: Norvēģijas Mednieku un makšķernieku asociācija (NJFF).
Vai tiešām vilks ir ļaundaris? Kā sadzīvot un medīt gudri | Šauj garām! #362 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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