Šī ēdiena (angļu valodā Shepherd’s Pie) izcelsme nav līdz galam skaidra. Tas jau izsenis pazīstams gan Britu salās, gan Portugālē, un pat Brazīlijā gatavo ko līdzīgu. Galvenās sastāvdaļas ir maltā gaļa ar sīpoliem un reizēm arī citiem dārzeņiem, ko pārklāj ar kartupeļu biezeni un cep cepeškrāsnī, līdz izveidojas zeltaini brūna garoziņa. Dažkārt virspusē pārkaisa arī sieru, kas cepšanas laikā veido skaistu un gardu garoziņu. Ēdiena pagatavošanai var izmantot arī putnu gaļu vai pat zivis, taču galvenais – ganu pīrāgs ir garšīgs, sātīgs un viegli pagatavojams.
Jau labu laiku domāju, ka vajadzētu izmēģināt šo recepti, un nu beidzot nolēmu ķerties pie darba. Pēdējās medībās Diāna man dāvāja staltbrieža teļu. Nolēmu samalt savu medījuma gaļas daļu un pagatavot ganu pīrāgu.
Sastāvdaļas
- Aptuveni 700 g maltas staltbrieža gaļas
- 1 liels sīpols
- 1 burkāns
- 3 ķiploka daiviņas
- Aptuveni 700 g vārītu kartupeļu
- 2 olu dzeltenumi
- 100 g piena
- 100 g cietā vai puscietā siera
- Sāls, pētersīļi, koriandrs un melnie pipari pēc garšas
- Šķipsniņa malta kardamona, ingvera un muskatrieksta
- Nedaudz maltas paprikas un medījumu gaļas garšvielu
- Santa Maria zivju mērce un Vusteršīras mērce
Pagatavošana
Kartupeļus izvāra un atdzesē. Gaļu samaļ, apcep kopā ar garšvielām un noliek malā. Sarīvētus burkānus, sīpolus un sasmalcinātus ķiplokus apcep sviestā. Pēc tam dārzeņus pievieno gaļai, pieber lielāko daļu garšvielu un sāli (aptuveni vienu tējkaroti). Ļauj visam nedaudz pasautēties.
Sasmalcinātiem un atdzesētiem kartupeļiem pievieno olu dzeltenumus un pienu. Visu rūpīgi samaisa, pievieno sāli, muskatriekstu, ingveru, kardamonu, piparus un smalki sarīvētu sieru.
Gaļas un dārzeņu maisījumu liek cepamtraukā un vienmērīgi izlīdzina. Virsū klāj kartupeļu biezeni, rūpīgi izlīdzinot tā virsmu. Ja vēlas, papildus var pārkaisīt ar rīvētu sieru.
Ganu pīrāgu cep cepeškrāsnī aptuveni 40 minūtes 180–200 °C temperatūrā.
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Šī ēdiena (angļu valodā Shepherd’s Pie) izcelsme nav līdz galam skaidra. Tas jau izsenis pazīstams gan Britu salās, gan Portugālē, un pat Brazīlijā gatavo ko līdzīgu. Galvenās sastāvdaļas ir maltā gaļa ar sīpoliem un reizēm arī citiem dārzeņiem, ko pārklāj ar kartupeļu biezeni un cep cepeškrāsnī, līdz izveidojas zeltaini brūna garoziņa. Dažkārt virspusē pārkaisa arī sieru, kas cepšanas laikā veido skaistu un gardu garoziņu. Ēdiena pagatavošanai var izmantot arī putnu gaļu vai pat zivis, taču galvenais – ganu pīrāgs ir garšīgs, sātīgs un viegli pagatavojams.
Jau labu laiku domāju, ka vajadzētu izmēģināt šo recepti, un nu beidzot nolēmu ķerties pie darba. Pēdējās medībās Diāna man dāvāja staltbrieža teļu. Nolēmu samalt savu medījuma gaļas daļu un pagatavot ganu pīrāgu.
Sastāvdaļas
- Aptuveni 700 g maltas staltbrieža gaļas
- 1 liels sīpols
- 1 burkāns
- 3 ķiploka daiviņas
- Aptuveni 700 g vārītu kartupeļu
- 2 olu dzeltenumi
- 100 g piena
- 100 g cietā vai puscietā siera
- Sāls, pētersīļi, koriandrs un melnie pipari pēc garšas
- Šķipsniņa malta kardamona, ingvera un muskatrieksta
- Nedaudz maltas paprikas un medījumu gaļas garšvielu
- Santa Maria zivju mērce un Vusteršīras mērce
Pagatavošana
Kartupeļus izvāra un atdzesē. Gaļu samaļ, apcep kopā ar garšvielām un noliek malā. Sarīvētus burkānus, sīpolus un sasmalcinātus ķiplokus apcep sviestā. Pēc tam dārzeņus pievieno gaļai, pieber lielāko daļu garšvielu un sāli (aptuveni vienu tējkaroti). Ļauj visam nedaudz pasautēties.
Sasmalcinātiem un atdzesētiem kartupeļiem pievieno olu dzeltenumus un pienu. Visu rūpīgi samaisa, pievieno sāli, muskatriekstu, ingveru, kardamonu, piparus un smalki sarīvētu sieru.
Gaļas un dārzeņu maisījumu liek cepamtraukā un vienmērīgi izlīdzina. Virsū klāj kartupeļu biezeni, rūpīgi izlīdzinot tā virsmu. Ja vēlas, papildus var pārkaisīt ar rīvētu sieru.
Ganu pīrāgu cep cepeškrāsnī aptuveni 40 minūtes 180–200 °C temperatūrā.
Vai tiešām vilks ir ļaundaris? Kā sadzīvot un medīt gudri | Šauj garām! #362 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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