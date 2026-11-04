Kas jāzina ikvienam medniekam? Iznācis jaunais žurnāla “Medības” pielikums “Mednieka gads 2027”!

Kā sagatavoties dzinējmedībām, pārbaudīt ieroci un ekipējumu, izvairīties no bīstamām situācijām mežā un sagatavot medību suni putnu medību sezonai? Kā rīkoties, ja suns pazudis mežā, un kāpēc pat pieredzējuši mednieki mēdz apmaldīties? Iznācis jaunais žurnāla Medības pielikums Mednieka gads 2027, kurā apkopoti praktiski padomi, vērtīgi ieteikumi un interesanti fakti, kas noderēs gan jaunajiem medniekiem, gan tiem, kuri medībās dodas jau gadu desmitiem.
Medības nav tikai brīdis, kad mednieks dodas mežā ar ieroci. Tās sākas daudz agrāk – ar gatavošanos, zināšanu papildināšanu, aprīkojuma pārbaudi un spēju pieņemt atbildīgus lēmumus. Tieši tādēļ jaunajā pielikumā Mednieka gads 2027 uzmanība pievērsta ne vien pašam medību procesam, bet arī visam, kas nepieciešams drošām, pārdomātām un veiksmīgām medībām.
Šis ir žurnāla Medības 2026. gada trešais pielikums, un tā saturs veidots kā praktisks ceļvedis, pie kura atgriezties visa gada garumā.
Kāpēc mēs medījam, un kurā brīdī kļūstam par medniekiem?
Vai par mednieku kļūst brīdī, kad iegūta mednieka apliecība? Kad pirmo reizi paņemts rokās ierocis? Vai tomēr tad, kad cilvēks sāk patiesi izprast dabā notiekošo un savu atbildību par pieņemtajiem lēmumiem?
Jaunajā pielikumā uzmanība pievērsta arī mednieka identitātei un jautājumiem, uz kuriem katram jāatrod sava atbilde.
Kāpēc mēs medījam, ar ko tas sākas un kurā brīdī saprotam, ka esam kļuvuši par medniekiem?
Tie ir jautājumi, kas liek aizdomāties ne tikai jaunajiem medniekiem, bet arī tiem, kuriem aiz muguras jau daudzas medību sezonas.
Šaušana un gatavošanās dzinējmedībām
Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem drošām medībām ir mednieka prasme rīkoties ar ieroci.
Pielikumā aplūkots, kā šautuvē sagatavoties dzinējmedībām, kā arī atgādināts par regulāru šaušanas prasmju pilnveidošanas nozīmi.
Tikpat svarīga ir ieroča un pārējā ekipējuma pārbaude pirms došanās medībās.
Vai viss darbojas, kā paredzēts? Vai aprīkojums ir piemērots konkrētajiem apstākļiem? Vai nav piemirsta kāda būtiska detaļa?
Tie ir jautājumi, uz kuriem atbildes labāk rast pirms medībām, nevis brīdī, kad jau atrodies mežā.
Medību infrastruktūra – sīkumi, kuriem var būt liela nozīme
Medību torņi, piekļuve tiem un apkārtējās teritorijas iekārtojums ir neatņemama medību saimniecības sastāvdaļa.
Taču pat šķietami nelielas kļūdas infrastruktūras plānošanā var radīt neērtības vai sarežģīt medību norisi.
Jaunajā pielikumā aplūkota situācija, kad mežacūku tornim ir nepareizi novietotas kāpnes un vējš pūš no nepiemērota virziena.
Tas ir atgādinājums, ka medību vietas iekārtošanā jāņem vērā ne tikai ērtības, bet arī dzīvnieku uzvedība, vēja virziens un konkrētās vietas īpatnības.
Medību suns – no dīvāna līdz darbam niedrēs
Medību suņa sagatavošana sezonai jāsāk laikus, nevis dienā, kad paredzēts doties medībās. Īpaši svarīgi tas ir putnu medībās, kur sunim nepieciešama laba fiziskā sagatavotība, paklausība un spēja strādāt sarežģītos apstākļos, tostarp ūdenī un blīvās niedrēs. Jaunajā pielikumā lasāmi praktiski ieteikumi, kā pakāpeniski sagatavot četrkājaino palīgu gaidāmajai putnu medību sezonai.
Taču pat labi apmācīts un pieredzējis medību suns var pazust mežā. Ko šādā situācijā darīt saimniekam? Cik ilgi gaidīt suņa atgriešanos, kad sākt meklēšanu un kā rīkoties, lai palielinātu iespēju to atrast? Arī šiem jautājumiem pielikumā pievērsta uzmanība, sniedzot noderīgus padomus situācijām, kurās svarīgi saglabāt mieru un rīkoties pārdomāti.
Kad pats mednieks kļūst par glābjamo
Pieredze mežā ir svarīga, taču arī tā ne vienmēr pasargā no negaidītām situācijām.
Pielikumā uzmanība pievērsta drošībai un situācijām, kurās palīdzība nepieciešama pašam medniekam.
Es zinu šo mežu 30 gadus. Un tomēr apmaldījos…
Šis stāsta pieteikums atgādina, ka pat labi zināmā teritorijā iespējams zaudēt orientēšanos, īpaši sarežģītos laikapstākļos vai neparedzētās situācijās.
Drošība nav tikai pareiza apiešanās ar ieroci. Tā ietver arī spēju orientēties, sagatavoties negaidītajam un laikus pieņemt pareizus lēmumus.
Kas notiek ar medījamiem dzīvniekiem gada laikā?
Savvaļas dzīvnieku dzīve mainās līdz ar gadalaikiem. Barošanās, vairošanās, pārvietošanās un uzvedība dažādos gada periodos var būtiski atšķirties.
Jaunajā pielikumā apkopoti arī 10 pārsteidzoši fakti par to, kas gada laikā notiek ar medījamiem dzīvniekiem.
Šī sadaļa ļaus papildināt zināšanas par savvaļas dzīvniekiem un labāk izprast dabā notiekošos procesus.
Sezonas receptes – kad medījuma gaļa ir visvērtīgākā?
Medības nebeidzas ar veiksmīgu šāvienu. Tikpat svarīga ir atbildīga attieksme pret iegūto medījumu un tā gaļas izmantošanu.
Pielikumā vieta atvēlēta arī sezonas receptēm un jautājumam, kad medījuma gaļa ir visvērtīgākā.
Tā ir iespēja smelties jaunas idejas medījuma gaļas pagatavošanai un papildināt savu recepšu krājumu.
Praktisks ceļvedis visam gadam
Mednieka gads 2027 apvieno dažādas tēmas – no mednieka motivācijas un šaušanas prasmēm līdz medību suņu sagatavošanai medībām, drošībai un medījuma gaļas izmantošanai.
Tas būs noderīgs gan tiem, kuri tikai sāk savu ceļu medniecībā, gan pieredzējušiem medniekiem, kuri vēlas atsvaidzināt zināšanas un uzzināt kaut ko jaunu.
Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas | Šauj garām! #361 epizode
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Iznācis žurnāla Medības trešais pielikums Mednieka gads 2027!
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Kā sagatavoties dzinējmedībām, pārbaudīt ieroci un ekipējumu, izvairīties no bīstamām situācijām mežā un sagatavot medību suni putnu medību sezonai? Kā rīkoties, ja suns pazudis mežā, un kāpēc pat pieredzējuši mednieki mēdz apmaldīties? Iznācis jaunais žurnāla Medības pielikums Mednieka gads 2027, kurā apkopoti praktiski padomi, vērtīgi ieteikumi un interesanti fakti, kas noderēs gan jaunajiem medniekiem, gan tiem, kuri medībās dodas jau gadu desmitiem.
Medības nav tikai brīdis, kad mednieks dodas mežā ar ieroci. Tās sākas daudz agrāk – ar gatavošanos, zināšanu papildināšanu, aprīkojuma pārbaudi un spēju pieņemt atbildīgus lēmumus. Tieši tādēļ jaunajā pielikumā Mednieka gads 2027 uzmanība pievērsta ne vien pašam medību procesam, bet arī visam, kas nepieciešams drošām, pārdomātām un veiksmīgām medībām.
Šis ir žurnāla Medības 2026. gada trešais pielikums, un tā saturs veidots kā praktisks ceļvedis, pie kura atgriezties visa gada garumā.
Kāpēc mēs medījam, un kurā brīdī kļūstam par medniekiem?
Vai par mednieku kļūst brīdī, kad iegūta mednieka apliecība? Kad pirmo reizi paņemts rokās ierocis? Vai tomēr tad, kad cilvēks sāk patiesi izprast dabā notiekošo un savu atbildību par pieņemtajiem lēmumiem?
Jaunajā pielikumā uzmanība pievērsta arī mednieka identitātei un jautājumiem, uz kuriem katram jāatrod sava atbilde.
Kāpēc mēs medījam, ar ko tas sākas un kurā brīdī saprotam, ka esam kļuvuši par medniekiem?
Tie ir jautājumi, kas liek aizdomāties ne tikai jaunajiem medniekiem, bet arī tiem, kuriem aiz muguras jau daudzas medību sezonas.
Šaušana un gatavošanās dzinējmedībām
Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem drošām medībām ir mednieka prasme rīkoties ar ieroci.
Pielikumā aplūkots, kā šautuvē sagatavoties dzinējmedībām, kā arī atgādināts par regulāru šaušanas prasmju pilnveidošanas nozīmi.
Tikpat svarīga ir ieroča un pārējā ekipējuma pārbaude pirms došanās medībās.
Vai viss darbojas, kā paredzēts? Vai aprīkojums ir piemērots konkrētajiem apstākļiem? Vai nav piemirsta kāda būtiska detaļa?
Tie ir jautājumi, uz kuriem atbildes labāk rast pirms medībām, nevis brīdī, kad jau atrodies mežā.
Medību infrastruktūra – sīkumi, kuriem var būt liela nozīme
Medību torņi, piekļuve tiem un apkārtējās teritorijas iekārtojums ir neatņemama medību saimniecības sastāvdaļa.
Taču pat šķietami nelielas kļūdas infrastruktūras plānošanā var radīt neērtības vai sarežģīt medību norisi.
Jaunajā pielikumā aplūkota situācija, kad mežacūku tornim ir nepareizi novietotas kāpnes un vējš pūš no nepiemērota virziena.
Tas ir atgādinājums, ka medību vietas iekārtošanā jāņem vērā ne tikai ērtības, bet arī dzīvnieku uzvedība, vēja virziens un konkrētās vietas īpatnības.
Medību suns – no dīvāna līdz darbam niedrēs
Medību suņa sagatavošana sezonai jāsāk laikus, nevis dienā, kad paredzēts doties medībās. Īpaši svarīgi tas ir putnu medībās, kur sunim nepieciešama laba fiziskā sagatavotība, paklausība un spēja strādāt sarežģītos apstākļos, tostarp ūdenī un blīvās niedrēs. Jaunajā pielikumā lasāmi praktiski ieteikumi, kā pakāpeniski sagatavot četrkājaino palīgu gaidāmajai putnu medību sezonai.
Taču pat labi apmācīts un pieredzējis medību suns var pazust mežā. Ko šādā situācijā darīt saimniekam? Cik ilgi gaidīt suņa atgriešanos, kad sākt meklēšanu un kā rīkoties, lai palielinātu iespēju to atrast? Arī šiem jautājumiem pielikumā pievērsta uzmanība, sniedzot noderīgus padomus situācijām, kurās svarīgi saglabāt mieru un rīkoties pārdomāti.
Kad pats mednieks kļūst par glābjamo
Pieredze mežā ir svarīga, taču arī tā ne vienmēr pasargā no negaidītām situācijām.
Pielikumā uzmanība pievērsta drošībai un situācijām, kurās palīdzība nepieciešama pašam medniekam.
Es zinu šo mežu 30 gadus. Un tomēr apmaldījos…
Šis stāsta pieteikums atgādina, ka pat labi zināmā teritorijā iespējams zaudēt orientēšanos, īpaši sarežģītos laikapstākļos vai neparedzētās situācijās.
Drošība nav tikai pareiza apiešanās ar ieroci. Tā ietver arī spēju orientēties, sagatavoties negaidītajam un laikus pieņemt pareizus lēmumus.
Kas notiek ar medījamiem dzīvniekiem gada laikā?
Savvaļas dzīvnieku dzīve mainās līdz ar gadalaikiem. Barošanās, vairošanās, pārvietošanās un uzvedība dažādos gada periodos var būtiski atšķirties.
Jaunajā pielikumā apkopoti arī 10 pārsteidzoši fakti par to, kas gada laikā notiek ar medījamiem dzīvniekiem.
Šī sadaļa ļaus papildināt zināšanas par savvaļas dzīvniekiem un labāk izprast dabā notiekošos procesus.
Sezonas receptes – kad medījuma gaļa ir visvērtīgākā?
Medības nebeidzas ar veiksmīgu šāvienu. Tikpat svarīga ir atbildīga attieksme pret iegūto medījumu un tā gaļas izmantošanu.
Pielikumā vieta atvēlēta arī sezonas receptēm un jautājumam, kad medījuma gaļa ir visvērtīgākā.
Tā ir iespēja smelties jaunas idejas medījuma gaļas pagatavošanai un papildināt savu recepšu krājumu.
Praktisks ceļvedis visam gadam
Mednieka gads 2027 apvieno dažādas tēmas – no mednieka motivācijas un šaušanas prasmēm līdz medību suņu sagatavošanai medībām, drošībai un medījuma gaļas izmantošanai.
Tas būs noderīgs gan tiem, kuri tikai sāk savu ceļu medniecībā, gan pieredzējušiem medniekiem, kuri vēlas atsvaidzināt zināšanas un uzzināt kaut ko jaunu.
Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas | Šauj garām! #361 epizode
👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības trešais pielikums Mednieka gads 2027!
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