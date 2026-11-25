Vilku uzbrukumi medību suņiem ir kļuvuši par Latvijas realitāti. Agrāk mēs dzirdējām par šādiem gadījumiem Skandināvijā vai otrpus mūsu austrumu robežai. Tagad ziņojumi par saplosītiem un savainotiem mājas sargiem un medību suņiem pienāk ar biedējošu regularitāti. Kāds žurnāla Medības lasītājs sazinājās ar redakciju un dalījās savā novembra dzinējmedību pieredzē.
Lai pārbaudītu iepriekšējās dienas medībās raidīta šāviena rezultātu, Līvānu novada Sutru pagastā kāds mednieks ar Bavārijas asinspēdu dzinējsuni devās mežā. Meklējumi beidzās pavisam negaidīti. Suns pie saimnieka atgriezās klibs, ar koduma brūcēm kaklā. Pēc ievainojumu rakstura mednieki spriež, ka suns, visticamāk, piedzīvojis vilka uzbrukumu.
Kā žurnālam Medības pastāstīja suņa saimnieks, dzinējmedību dienā mednieki raidīja šāvienu uz aļņa teļu, taču tas aizgājis. Mednieks ar suni devās pārbaudīt šāviena rezultātu. Suns pa pēdām nogāja aptuveni 600 metru un atgriezās. Arī mednieki kopā ar šāvēju pārstaigāja apkārtni, taču neatrada nedz asinis, nedz citas pazīmes, kas liecinātu par trāpījumu.
Nākamajā dienā kolēģe no kaimiņu kolektīva pastāstīja, ka meža kamera fiksējusi aļņu govi ar vienu teļu, lai gan iepriekš tā viesojās pie barotavas ar diviem teļiem. “Protams, tā varēja būt arī cita aļņu govs, taču, lai pārliecinātos par iepriekšējās dienas medību rezultātu un kliedētu šaubas, nolēmu vēlreiz pārbaudīt medību vietai piegulošās teritorijas,” norādīja cietušā suņa saimnieks.
Faktiski tā esot bijusi vienkārši pastaiga. Dodoties pa iepriekšējā dienā navigācijas ierīcē saglabāto maršrutu, Bavārijas asinspēdu dzinējsuns izcēla briežus un nedaudz tiem sekoja. Neilgi pēc tam, kad suns bija atgriezies pēc briežu izsekošanas, tas atkal paņēma pēdu.
“Pēc navigācijas un suņa uzvedības es uzreiz sapratu, ka šoreiz tas seko aļņiem. Aptuveni kilometra attālumā no mums suns pārtrauca sekot dzīvniekiem un devās atpakaļ. Suns nāca netipiski lēni. Sākumā es nodomāju, ka tas vienkārši ir noguris, taču, kad suns pienāca tuvāk, es sapratu, ka ir noticis kaut kas nelāgs,” manāmi satraukti stāstīja mūsu sarunas biedrs.
Jau pa gabalu bija redzams, ka suns pārvietojas uz trim kājām. Kad tas pienāca tuvāk, atklājās arī šausminošas brūces uz kakla.
Pašu uzbrukuma brīdi neviens neredzēja, taču kodumu izvietojums un ievainojumu raksturs arī pieredzējušākajiem medniekiem lika domāt par vilka uzbrukumu. Iespējams, suns sastapies ar vienu vilku un spējis izrauties.
Mednieks stāsta, ka vilku klātbūtne šajā apvidū nav nekas neparasts. Regulāri tiek konstatētas to pēdas, turklāt šajā medību sezonā apkārtnē jau nomedīts liels vilka tēviņš. Arī pagājušajā gadā netālu no Līvāniem bijuši uzbrukumi medību suņiem. Viens suns gājis bojā, bet otrs ticis sakosts.
Šoreiz sunim ir ļoti paveicies. Brūces ir sašūtas, un četrkājainais medību biedrs atveseļojas.
Nav pirmais vilku uzbrukums dzinējmedībās
Līvānu novadā 2025. gadā dzinējmedību laikā vilks uzbruka medību sunim, to nāvējoši savainojot, tostarp pārraujot mugurkaulu. Pēc uzbrukuma vilks aizvilka suni un apraka to sūnās, iespējams, lai vēlāk atgrieztos. Uzbrukumā cieta arī otrs suns, bet tam, kaut nopietni savainotam, izdevās aizbēgt.
Kā pasargāt medību suni no vilkiem?
Ņemot vērā, ka Latvijas vilku populācija ir gana liela un stabila, ar nelielu pieauguma tendenci, medniekiem un suņu īpašniekiem, kuri daudz laika pavada dabā vai dzīvo lauku apvidos, jādomā par to, kā pasargāt gan mājlopus, gan savus mājas dzīvniekus.
Lauku apvidos suņus ieteicams turēt drošā telpā vai voljērā un nekādā gadījumā nelaist brīvsolī. To aizliedz arī Dzīvnieku aizsardzības likums un citi tiesību akti.
Medību suņiem jāizmanto GPS izsekošanas ierīces, lai nelaimes gadījumā suni varētu atrast un tam palīdzēt. Vietās, kur novērota pastiprināta vilku aktivitāte vai iepriekš bijuši uzbrukumi, medniekiem būtu jāizvērtē iespēja izmantot aizsargvestes un aizsargkaklasiksnas. Tās uzbrukuma gadījumā var palīdzēt pasargāt suni un, iespējams, izglābt tam dzīvību.
Kur ziņot par vilku uzbrukumu Līvānu novadā?
Ja ir aizdomas, ka vilks uzbrucis sunim vai mājlopiem, pēc iespējas ātrāk jāziņo Valsts meža dienestam (VMD). Līvānu novadā var zvanīt Preiļu mežniecībai pa tālruni 65381196 vai vecākajam mežzinim pa tālruni 29294052. Ziņojot jānorāda precīza notikuma vieta un jāapraksta konstatētais. VMD speciālistam notikuma vieta jāapskata tajā pašā vai nākamajā dienā, kamēr vēl saglabājušās pazīmes, kas palīdz noteikt uzbrucēja sugu.
Ja dzīvnieks ir ievainots, jāparūpējas par tā ārstēšanu. Līdz VMD speciālista ierašanās brīdim notikuma vieta jāatstāj pēc iespējas neskarta un tajā nedrīkst ielaist citus suņus. Ja iespējams, bojāgājušais dzīvnieks jāpārklāj ar plēvi, lai saglabātu uzbrucēja atstātās pēdas un citas pazīmes.
Par vilka klātbūtnes pazīmēm, piemēram, pēdu nospiedumiem vai ekskrementiem, VMD aicina ziņot lietotnē Mednis. Ja lietotne nav pieejama, fotoattēlus un atrašanās vietas koordinātas var nosūtīt lietotnē WhatsApp uz numuru 25665937.
Vilku uzbrukumi suņiem 2026. gadā
2026. gada lielo plēsēju postījumu uzskaites izrakstā no 4. janvāra līdz 30. septembrim reģistrēti 17 gadījumi, kuros nogalināti, ievainoti vai pazuduši kopumā 18 suņi. Divpadsmit gadījumos vilks norādīts kā noskaidrotais plēsējs. Tajos septiņi suņi nogalināti, pieci ievainoti un viens pazudis. Vēl piecos gadījumos vilks norādīts kā iespējamais plēsējs. Tajos divi suņi nogalināti, divi ievainoti un viens pazudis.
Visvairāk gadījumu reģistrēts Balvu novadā – seši, no tiem trīs Tilžas pagastā. Valmieras novadā reģistrēti pieci gadījumi, no tiem divi Ramatas pagastā. Pa vienam gadījumam uzskaitīts Jēkabpils, Ludzas, Rēzeknes, Augšdaugavas, Madonas un Smiltenes novadā. Aknīstes pagastā vienā uzbrukumā cieta divi suņi.
Medību suns ir partneris un ģimenes draugs. Aiz viņa darba mežā ir gadi, ko saimnieks pavadījis, viņu audzinot, trenējot un mācoties saprast viņa balsi un uzvedību. Saimnieks var daudz darīt, lai suni pasargātu. Viņš var izvērtēt vietu, vērot vilku klātbūtnes pazīmes, mācīt suni atsaukt un izmantot aizsargvesti. Taču Liepnas pusē Kristaps pirms medībām šādas pazīmes nebija manījis. Kad Agni apklusa, viņu šķīra vairāk nekā kilometrs. Viņš zināja, kur suns atrodas, un steidzās turp, taču ar to nepietika, lai pagūtu palīdzēt. Tajā brīdī saimnieks var justies pilnīgi bezspēcīgs.
Ja ir aizdomas par uzbrukumu
Ja suns pēkšņi sāk riet citādi, it kā pats aizstāvētos, vai apklust un navigācijā redzams, ka palicis uz vietas, uzreiz dodies suņa virzienā, cik ātri apvidus ļauj. Jau tuvojoties, skaļi sauc suni un dod viņam ierasto atsaukšanas signālu. Skaļš troksnis ir viens no veidiem, kā mēģināt aizbiedēt vilkus arī no attāluma. Šāviens gaisā ir veids, kā vilkus aizbiedēt pa lielu gabalu, bet to darot, jāņem vērā drošības prasības, lai neviens cits ar šādu rīcību netiktu apdraudēts.
Rācijā dod ziņu pa ceļam. Īsi pasaki, kur atrodas suns un no kuras puses tuvojies. Mednieks, kurš ir vistuvāk sunim, var doties palīgā, tiklīdz medību vadītājs attiecīgajā sektorā apturējis šaušanu un pārējiem ir zināms, ka cilvēki pārvietojas. Ja tuvāk ir dzinēji, arī viņi pēc saskaņošanas var doties suņa virzienā, skaļi saucot, lai vilki dzird cilvēku tuvošanos.
Šo rīcību vērts pārrunāt jau medību instruktāžā. Vienojieties, kurš pa rāciju informēs medību vadītāju, kā pārējiem nodos suņa atrašanās vietu un kā tiks paziņots par šaušanas apturēšanu. Tad cilvēks, kurš ir vistuvāk sunim, var koncentrēties uz nokļūšanu pie suņa.
Kā mazināt risku pirms medībām
Pirms suņa palaišanas apskati vietu un apjautājies par neseniem novērojumiem. Svaigas vilku pēdas, nesens vilku novērojums vai atrasts saplosīts dzīvnieks dod pamatu pārskatīt lēmumu par suņa palaišanu konkrētajā vietā. Ar medību biedriem jau iepriekš vienojieties, kā sazināsieties un kurš varēs doties palīgā, ja kāds pamanīs pārmaiņas suņa balsī vai kustībā.
Apsver pretvilku aizsargvesti.Projektā LIFE Wild Wolf Latvijā desmit medību suņiem izmēģināšanai piešķirtas pretvilku aizsargvestes. Uzbrūkot vidēja auguma vai lielākam sunim, vilks var mēģināt satvert to aiz pakaļciskām vai muguras. Tāpēc zviedru ražotāja Dogtech vestes šajās zonās var aprīkot ar nerūsējošā tērauda izvirzījumiem jeb vilka zobiem. Pēc ražotāja skaidrojuma, tie veidoti tā, lai kodiena brīdī radītu vilkam nepatīkamu kontaktu un mudinātu to atlaist satvērienu, pēc iespējas neradot savainojumu pašam vilkam.
Pēc Dogtech sniegtās informācijas, 17 gadu laikā uzņēmuma vestu izmēģinājumos neviens suns, kas bija aprīkots ar šādu vesti, vilka uzbrukumā nav gājis bojā. Veste var mazināt savainojumu risku tajās ķermeņa zonās, ko tā nosedz. Izvēloties vesti, pārbaudi, vai tā sunim labi pieguļ, kustībā nenobīdās un ļauj brīvi skriet. Pie vestes suni pieradini treniņos, lai jau pirms medībām redzētu, kā viņš ar to pārvietojas biezoknī un pārvar šķēršļus.
Vestes pēc iepriekšēja pasūtījuma piedāvā Outdoorexperts.lv.
Antimednieki, reaģējot uz šo stāstu, teiks: "Tad neejiet medībās ar suņiem." Šāds padoms ignorē darbu, ko medību suņi dara. Ja pēc šāviena ievainots dzīvnieks aiziet biezoknī, apmācīts asinspēdu suns var palīdzēt to atrast un izbeigt tā ciešanas. Suņiem ir būtiska loma arī dzinējmedībās, kas palīdz regulēt briežveidīgo skaitu. Tur, kur tas ir pārāk liels, populācijas samazināšana var palīdzēt mazināt postījumus mežā un lauksaimniecībā, kā arī sadursmju risku uz ceļiem. Tāpēc aicinājums medībās atteikties no suņiem skar arī ievainotu dzīvnieku labturību, medību saimniecību un satiksmes drošību. Medību sunim darbs mežā ir daļa no dzīves, kam viņš gatavots kopš kucēna vecuma. Sarunai par sadzīvošanu ar vilkiem ir jāaptver arī tas, cik ātri mednieki uzzina par uzbrukumiem savās platībās, kādus aizsardzības līdzekļus viņi var izmantot un kā rīkoties brīdī, kad suns pēkšņi apklust.
Kad ar ķieģeli pa inspektora mašīnu un ar laidi kaimiņam. Šauj garām! #363 epizode
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Vilku uzbrukumi medību suņiem ir kļuvuši par Latvijas realitāti. Agrāk mēs dzirdējām par šādiem gadījumiem Skandināvijā vai otrpus mūsu austrumu robežai. Tagad ziņojumi par saplosītiem un savainotiem mājas sargiem un medību suņiem pienāk ar biedējošu regularitāti. Kāds žurnāla Medības lasītājs sazinājās ar redakciju un dalījās savā novembra dzinējmedību pieredzē.
Lai pārbaudītu iepriekšējās dienas medībās raidīta šāviena rezultātu, Līvānu novada Sutru pagastā kāds mednieks ar Bavārijas asinspēdu dzinējsuni devās mežā. Meklējumi beidzās pavisam negaidīti. Suns pie saimnieka atgriezās klibs, ar koduma brūcēm kaklā. Pēc ievainojumu rakstura mednieki spriež, ka suns, visticamāk, piedzīvojis vilka uzbrukumu.
Kā žurnālam Medības pastāstīja suņa saimnieks, dzinējmedību dienā mednieki raidīja šāvienu uz aļņa teļu, taču tas aizgājis. Mednieks ar suni devās pārbaudīt šāviena rezultātu. Suns pa pēdām nogāja aptuveni 600 metru un atgriezās. Arī mednieki kopā ar šāvēju pārstaigāja apkārtni, taču neatrada nedz asinis, nedz citas pazīmes, kas liecinātu par trāpījumu.
Nākamajā dienā kolēģe no kaimiņu kolektīva pastāstīja, ka meža kamera fiksējusi aļņu govi ar vienu teļu, lai gan iepriekš tā viesojās pie barotavas ar diviem teļiem. “Protams, tā varēja būt arī cita aļņu govs, taču, lai pārliecinātos par iepriekšējās dienas medību rezultātu un kliedētu šaubas, nolēmu vēlreiz pārbaudīt medību vietai piegulošās teritorijas,” norādīja cietušā suņa saimnieks.
Faktiski tā esot bijusi vienkārši pastaiga. Dodoties pa iepriekšējā dienā navigācijas ierīcē saglabāto maršrutu, Bavārijas asinspēdu dzinējsuns izcēla briežus un nedaudz tiem sekoja. Neilgi pēc tam, kad suns bija atgriezies pēc briežu izsekošanas, tas atkal paņēma pēdu.
“Pēc navigācijas un suņa uzvedības es uzreiz sapratu, ka šoreiz tas seko aļņiem. Aptuveni kilometra attālumā no mums suns pārtrauca sekot dzīvniekiem un devās atpakaļ. Suns nāca netipiski lēni. Sākumā es nodomāju, ka tas vienkārši ir noguris, taču, kad suns pienāca tuvāk, es sapratu, ka ir noticis kaut kas nelāgs,” manāmi satraukti stāstīja mūsu sarunas biedrs.
Jau pa gabalu bija redzams, ka suns pārvietojas uz trim kājām. Kad tas pienāca tuvāk, atklājās arī šausminošas brūces uz kakla.
Pašu uzbrukuma brīdi neviens neredzēja, taču kodumu izvietojums un ievainojumu raksturs arī pieredzējušākajiem medniekiem lika domāt par vilka uzbrukumu. Iespējams, suns sastapies ar vienu vilku un spējis izrauties.
Mednieks stāsta, ka vilku klātbūtne šajā apvidū nav nekas neparasts. Regulāri tiek konstatētas to pēdas, turklāt šajā medību sezonā apkārtnē jau nomedīts liels vilka tēviņš. Arī pagājušajā gadā netālu no Līvāniem bijuši uzbrukumi medību suņiem. Viens suns gājis bojā, bet otrs ticis sakosts.
Šoreiz sunim ir ļoti paveicies. Brūces ir sašūtas, un četrkājainais medību biedrs atveseļojas.
Nav pirmais vilku uzbrukums dzinējmedībās
Līvānu novadā 2025. gadā dzinējmedību laikā vilks uzbruka medību sunim, to nāvējoši savainojot, tostarp pārraujot mugurkaulu. Pēc uzbrukuma vilks aizvilka suni un apraka to sūnās, iespējams, lai vēlāk atgrieztos. Uzbrukumā cieta arī otrs suns, bet tam, kaut nopietni savainotam, izdevās aizbēgt.
Kā pasargāt medību suni no vilkiem?
Ņemot vērā, ka Latvijas vilku populācija ir gana liela un stabila, ar nelielu pieauguma tendenci, medniekiem un suņu īpašniekiem, kuri daudz laika pavada dabā vai dzīvo lauku apvidos, jādomā par to, kā pasargāt gan mājlopus, gan savus mājas dzīvniekus.
Lauku apvidos suņus ieteicams turēt drošā telpā vai voljērā un nekādā gadījumā nelaist brīvsolī. To aizliedz arī Dzīvnieku aizsardzības likums un citi tiesību akti.
Medību suņiem jāizmanto GPS izsekošanas ierīces, lai nelaimes gadījumā suni varētu atrast un tam palīdzēt. Vietās, kur novērota pastiprināta vilku aktivitāte vai iepriekš bijuši uzbrukumi, medniekiem būtu jāizvērtē iespēja izmantot aizsargvestes un aizsargkaklasiksnas. Tās uzbrukuma gadījumā var palīdzēt pasargāt suni un, iespējams, izglābt tam dzīvību.
Kur ziņot par vilku uzbrukumu Līvānu novadā?
Ja ir aizdomas, ka vilks uzbrucis sunim vai mājlopiem, pēc iespējas ātrāk jāziņo Valsts meža dienestam (VMD). Līvānu novadā var zvanīt Preiļu mežniecībai pa tālruni 65381196 vai vecākajam mežzinim pa tālruni 29294052. Ziņojot jānorāda precīza notikuma vieta un jāapraksta konstatētais. VMD speciālistam notikuma vieta jāapskata tajā pašā vai nākamajā dienā, kamēr vēl saglabājušās pazīmes, kas palīdz noteikt uzbrucēja sugu.
Ja dzīvnieks ir ievainots, jāparūpējas par tā ārstēšanu. Līdz VMD speciālista ierašanās brīdim notikuma vieta jāatstāj pēc iespējas neskarta un tajā nedrīkst ielaist citus suņus. Ja iespējams, bojāgājušais dzīvnieks jāpārklāj ar plēvi, lai saglabātu uzbrucēja atstātās pēdas un citas pazīmes.
Par vilka klātbūtnes pazīmēm, piemēram, pēdu nospiedumiem vai ekskrementiem, VMD aicina ziņot lietotnē Mednis. Ja lietotne nav pieejama, fotoattēlus un atrašanās vietas koordinātas var nosūtīt lietotnē WhatsApp uz numuru 25665937.
Vilku uzbrukumi suņiem 2026. gadā
2026. gada lielo plēsēju postījumu uzskaites izrakstā no 4. janvāra līdz 30. septembrim reģistrēti 17 gadījumi, kuros nogalināti, ievainoti vai pazuduši kopumā 18 suņi. Divpadsmit gadījumos vilks norādīts kā noskaidrotais plēsējs. Tajos septiņi suņi nogalināti, pieci ievainoti un viens pazudis. Vēl piecos gadījumos vilks norādīts kā iespējamais plēsējs. Tajos divi suņi nogalināti, divi ievainoti un viens pazudis.
Visvairāk gadījumu reģistrēts Balvu novadā – seši, no tiem trīs Tilžas pagastā. Valmieras novadā reģistrēti pieci gadījumi, no tiem divi Ramatas pagastā. Pa vienam gadījumam uzskaitīts Jēkabpils, Ludzas, Rēzeknes, Augšdaugavas, Madonas un Smiltenes novadā. Aknīstes pagastā vienā uzbrukumā cieta divi suņi.
Medību suns ir partneris un ģimenes draugs. Aiz viņa darba mežā ir gadi, ko saimnieks pavadījis, viņu audzinot, trenējot un mācoties saprast viņa balsi un uzvedību. Saimnieks var daudz darīt, lai suni pasargātu. Viņš var izvērtēt vietu, vērot vilku klātbūtnes pazīmes, mācīt suni atsaukt un izmantot aizsargvesti. Taču Liepnas pusē Kristaps pirms medībām šādas pazīmes nebija manījis. Kad Agni apklusa, viņu šķīra vairāk nekā kilometrs. Viņš zināja, kur suns atrodas, un steidzās turp, taču ar to nepietika, lai pagūtu palīdzēt. Tajā brīdī saimnieks var justies pilnīgi bezspēcīgs.
Ja ir aizdomas par uzbrukumu
Ja suns pēkšņi sāk riet citādi, it kā pats aizstāvētos, vai apklust un navigācijā redzams, ka palicis uz vietas, uzreiz dodies suņa virzienā, cik ātri apvidus ļauj. Jau tuvojoties, skaļi sauc suni un dod viņam ierasto atsaukšanas signālu. Skaļš troksnis ir viens no veidiem, kā mēģināt aizbiedēt vilkus arī no attāluma. Šāviens gaisā ir veids, kā vilkus aizbiedēt pa lielu gabalu, bet to darot, jāņem vērā drošības prasības, lai neviens cits ar šādu rīcību netiktu apdraudēts.
Rācijā dod ziņu pa ceļam. Īsi pasaki, kur atrodas suns un no kuras puses tuvojies. Mednieks, kurš ir vistuvāk sunim, var doties palīgā, tiklīdz medību vadītājs attiecīgajā sektorā apturējis šaušanu un pārējiem ir zināms, ka cilvēki pārvietojas. Ja tuvāk ir dzinēji, arī viņi pēc saskaņošanas var doties suņa virzienā, skaļi saucot, lai vilki dzird cilvēku tuvošanos.
Šo rīcību vērts pārrunāt jau medību instruktāžā. Vienojieties, kurš pa rāciju informēs medību vadītāju, kā pārējiem nodos suņa atrašanās vietu un kā tiks paziņots par šaušanas apturēšanu. Tad cilvēks, kurš ir vistuvāk sunim, var koncentrēties uz nokļūšanu pie suņa.
Kā mazināt risku pirms medībām
Pirms suņa palaišanas apskati vietu un apjautājies par neseniem novērojumiem. Svaigas vilku pēdas, nesens vilku novērojums vai atrasts saplosīts dzīvnieks dod pamatu pārskatīt lēmumu par suņa palaišanu konkrētajā vietā. Ar medību biedriem jau iepriekš vienojieties, kā sazināsieties un kurš varēs doties palīgā, ja kāds pamanīs pārmaiņas suņa balsī vai kustībā.
Apsver pretvilku aizsargvesti.Projektā LIFE Wild Wolf Latvijā desmit medību suņiem izmēģināšanai piešķirtas pretvilku aizsargvestes. Uzbrūkot vidēja auguma vai lielākam sunim, vilks var mēģināt satvert to aiz pakaļciskām vai muguras. Tāpēc zviedru ražotāja Dogtech vestes šajās zonās var aprīkot ar nerūsējošā tērauda izvirzījumiem jeb vilka zobiem. Pēc ražotāja skaidrojuma, tie veidoti tā, lai kodiena brīdī radītu vilkam nepatīkamu kontaktu un mudinātu to atlaist satvērienu, pēc iespējas neradot savainojumu pašam vilkam.
Pēc Dogtech sniegtās informācijas, 17 gadu laikā uzņēmuma vestu izmēģinājumos neviens suns, kas bija aprīkots ar šādu vesti, vilka uzbrukumā nav gājis bojā. Veste var mazināt savainojumu risku tajās ķermeņa zonās, ko tā nosedz. Izvēloties vesti, pārbaudi, vai tā sunim labi pieguļ, kustībā nenobīdās un ļauj brīvi skriet. Pie vestes suni pieradini treniņos, lai jau pirms medībām redzētu, kā viņš ar to pārvietojas biezoknī un pārvar šķēršļus.
Vestes pēc iepriekšēja pasūtījuma piedāvā Outdoorexperts.lv.
Antimednieki, reaģējot uz šo stāstu, teiks: "Tad neejiet medībās ar suņiem." Šāds padoms ignorē darbu, ko medību suņi dara. Ja pēc šāviena ievainots dzīvnieks aiziet biezoknī, apmācīts asinspēdu suns var palīdzēt to atrast un izbeigt tā ciešanas. Suņiem ir būtiska loma arī dzinējmedībās, kas palīdz regulēt briežveidīgo skaitu. Tur, kur tas ir pārāk liels, populācijas samazināšana var palīdzēt mazināt postījumus mežā un lauksaimniecībā, kā arī sadursmju risku uz ceļiem. Tāpēc aicinājums medībās atteikties no suņiem skar arī ievainotu dzīvnieku labturību, medību saimniecību un satiksmes drošību. Medību sunim darbs mežā ir daļa no dzīves, kam viņš gatavots kopš kucēna vecuma. Sarunai par sadzīvošanu ar vilkiem ir jāaptver arī tas, cik ātri mednieki uzzina par uzbrukumiem savās platībās, kādus aizsardzības līdzekļus viņi var izmantot un kā rīkoties brīdī, kad suns pēkšņi apklust.
Kad ar ķieģeli pa inspektora mašīnu un ar laidi kaimiņam. Šauj garām! #363 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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