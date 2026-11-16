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#aļņi #suņi #vilki

VIDEO. Atgriežamies pie tāda vilku skaita, kad konfliktu bija maz! Komentārs par vilku uzbrukumu Liepnā

Žurnāls "Medības"
/
Latvijas Mediji
2026. gada 16. novembris, 09:06
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2026. gada 16. novembris, 09:06
Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

Aļņu medībās Liepnas pusē vilki nokoda trīs gadus veco medību suni Agni un savainoja pusotru gadu veco Biti. Abas slovāku kopova šķirnes kuces tobrīd strādāja pie aļņa. Agni pēkšņi apklusa, bet Bite vēlāk atgriezās pie saimnieka ar divām brūcēm.

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Linda Dombrovska komentē notikušo un uzdod jautājumu par vilku apsaimniekošanu Latvijā. Kā atgriezties pie tāda vilku skaita, kad konfliktu bija mazāk? Ko saimnieks var darīt, lai pasargātu savu suni, un kur beidzas viņa iespējas? Sarunā par sadzīvošanu ar vilkiem jāņem vērā arī uzbrukumi medību suņiem un tas, ko šādi gadījumi nozīmē viņu saimniekiem.

Atgriežamies pie tāda vilku skaita, kad konfliktu bija maz! Komentārs par vilku uzbrukumu Liepnā

Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas | Šauj garām! #361 epizode

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

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Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

 

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Linda Dombrovska.
Foto: No personiskā arhīva

 

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Komentāri un viedokļi Dzīvnieku pasaule Meža zvēri Mednieka pieredze Medību suņi
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#aļņi #suņi #vilki
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Aļņu medībās Liepnas pusē vilki nokoda trīs gadus veco medību suni Agni un savainoja pusotru gadu veco Biti. Abas slovāku kopova šķirnes kuces tobrīd strādāja pie aļņa. Agni pēkšņi apklusa, bet Bite vēlāk atgriezās pie saimnieka ar divām brūcēm.

Reklāma

Linda Dombrovska komentē notikušo un uzdod jautājumu par vilku apsaimniekošanu Latvijā. Kā atgriezties pie tāda vilku skaita, kad konfliktu bija mazāk? Ko saimnieks var darīt, lai pasargātu savu suni, un kur beidzas viņa iespējas? Sarunā par sadzīvošanu ar vilkiem jāņem vērā arī uzbrukumi medību suņiem un tas, ko šādi gadījumi nozīmē viņu saimniekiem.

Atgriežamies pie tāda vilku skaita, kad konfliktu bija maz! Komentārs par vilku uzbrukumu Liepnā

Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas | Šauj garām! #361 epizode

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.

Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

 

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties žurnāla "Medības" redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties Medību vēstkopai, un saņem aktuālo rakstu un video izlasi, ko speciāli atlasījusi žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
  • Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu
Žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Linda Dombrovska.
Foto: No personiskā arhīva

 

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Ieteiktie raksti
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Tēma
Komentāri un viedokļi Dzīvnieku pasaule Meža zvēri Mednieka pieredze Medību suņi
Tēmturi
#aļņi #suņi #vilki
Reklāma
Turpini lasīt
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MEDĪBAS
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