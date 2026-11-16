VIDEO. Atgriežamies pie tāda vilku skaita, kad konfliktu bija maz! Komentārs par vilku uzbrukumu Liepnā

Aļņu medībās Liepnas pusē vilki nokoda trīs gadus veco medību suni Agni un savainoja pusotru gadu veco Biti. Abas slovāku kopova šķirnes kuces tobrīd strādāja pie aļņa. Agni pēkšņi apklusa, bet Bite vēlāk atgriezās pie saimnieka ar divām brūcēm.
Linda Dombrovska komentē notikušo un uzdod jautājumu par vilku apsaimniekošanu Latvijā. Kā atgriezties pie tāda vilku skaita, kad konfliktu bija mazāk? Ko saimnieks var darīt, lai pasargātu savu suni, un kur beidzas viņa iespējas? Sarunā par sadzīvošanu ar vilkiem jāņem vērā arī uzbrukumi medību suņiem un tas, ko šādi gadījumi nozīmē viņu saimniekiem.
Atgriežamies pie tāda vilku skaita, kad konfliktu bija maz! Komentārs par vilku uzbrukumu Liepnā
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Aļņu medībās Liepnas pusē vilki nokoda trīs gadus veco medību suni Agni un savainoja pusotru gadu veco Biti. Abas slovāku kopova šķirnes kuces tobrīd strādāja pie aļņa. Agni pēkšņi apklusa, bet Bite vēlāk atgriezās pie saimnieka ar divām brūcēm.
Linda Dombrovska komentē notikušo un uzdod jautājumu par vilku apsaimniekošanu Latvijā. Kā atgriezties pie tāda vilku skaita, kad konfliktu bija mazāk? Ko saimnieks var darīt, lai pasargātu savu suni, un kur beidzas viņa iespējas? Sarunā par sadzīvošanu ar vilkiem jāņem vērā arī uzbrukumi medību suņiem un tas, ko šādi gadījumi nozīmē viņu saimniekiem.
Atgriežamies pie tāda vilku skaita, kad konfliktu bija maz! Komentārs par vilku uzbrukumu Liepnā
Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas | Šauj garām! #361 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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- Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
- Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu