Uz ceļiem notriekto dzīvnieku skaits pieaug: visbiežāk cieš stirnas

Valsts meža dienestā (VMD) šogad līdz 27. oktobrim saņemta informācija par 997 uz ceļiem notriektiem medījamiem dzīvniekiem, informēja VMD.
Dienestā norāda, ka sadursmēs notriekto vai ievainoto dzīvnieku skaits pieaug. Ja 2024./2025. gada medību sezonā tika reģistrēti 1932 notriekti dzīvnieki, tad 2025./2026. gada medību sezonā - 2428. Sadursmēs visbiežāk cieš stirnas, kas veido apmēram pusi no kopējā reģistrēto notriekto dzīvnieku skaita.
Latvijā uz ceļiem notriekto vai ievainoto savvaļas dzīvnieku novākšanā ir iesaistītas vairākas iestādes, skaidro VMD. Saskaņā ar normatīviem par bezpalīdzīgā stāvoklī nonākuša vai notriekta dzīvnieka savākšanu ir atbildīga pašvaldība, kuras teritorijā tas atrodas. Ja notriektais dzīvnieks traucē satiksmi, no braucamās daļas to novāc vai norobežo ceļa pārvaldītājs. Tāpat par sadursmē cietušo savvaļas dzīvnieku ir jāziņo VMD, kas aicina to darīt, izmantojot mobilo lietotni "Mednis".
VMD atgādina, ka notriekto dzīvnieku nedrīkst piesavināties - šāda rīcība ir klasificējama kā medību produkcijas piesavināšanās, par ko ir piemērojams sods.
VMD ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. VMD uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informācija par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem.
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Valsts meža dienestā (VMD) šogad līdz 27. oktobrim saņemta informācija par 997 uz ceļiem notriektiem medījamiem dzīvniekiem, informēja VMD.
Dienestā norāda, ka sadursmēs notriekto vai ievainoto dzīvnieku skaits pieaug. Ja 2024./2025. gada medību sezonā tika reģistrēti 1932 notriekti dzīvnieki, tad 2025./2026. gada medību sezonā - 2428. Sadursmēs visbiežāk cieš stirnas, kas veido apmēram pusi no kopējā reģistrēto notriekto dzīvnieku skaita.
Latvijā uz ceļiem notriekto vai ievainoto savvaļas dzīvnieku novākšanā ir iesaistītas vairākas iestādes, skaidro VMD. Saskaņā ar normatīviem par bezpalīdzīgā stāvoklī nonākuša vai notriekta dzīvnieka savākšanu ir atbildīga pašvaldība, kuras teritorijā tas atrodas. Ja notriektais dzīvnieks traucē satiksmi, no braucamās daļas to novāc vai norobežo ceļa pārvaldītājs. Tāpat par sadursmē cietušo savvaļas dzīvnieku ir jāziņo VMD, kas aicina to darīt, izmantojot mobilo lietotni "Mednis".
VMD atgādina, ka notriekto dzīvnieku nedrīkst piesavināties - šāda rīcība ir klasificējama kā medību produkcijas piesavināšanās, par ko ir piemērojams sods.
VMD ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. VMD uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informācija par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem.
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