Gandrīz visiem medību suņiem noder prasme atnest medījumu. Šo komandu var iemācīt gan laikai, gan terjeram, gan, protams, universālajam putnusunim. Protams, mācību process ne vienmēr norit gludi. Ko darīt, ja suns negrib nest, ja mētā, grauž medījumu vai mantu, atsakās nākt pie saimnieka? Ir pāris ērti un efektīvi risinājumi. Stāsta žurnāla Medības korespondente Kate Šterna.
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Ko darīt, ja suns atsakās nest medījumu vai mantu? Medību suņu apmācība
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Gandrīz visiem medību suņiem noder prasme atnest medījumu. Šo komandu var iemācīt gan laikai, gan terjeram, gan, protams, universālajam putnusunim. Protams, mācību process ne vienmēr norit gludi. Ko darīt, ja suns negrib nest, ja mētā, grauž medījumu vai mantu, atsakās nākt pie saimnieka? Ir pāris ērti un efektīvi risinājumi. Stāsta žurnāla Medības korespondente Kate Šterna.
Lai skatītos video, pievienojies žurnāla Medības Youtube kanāla Šauj garām .7×64 programmai!
Ko darīt, ja suns atsakās nest medījumu vai mantu? Medību suņu apmācība
Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas | Šauj garām! #361 epizode
👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties žurnāla "Medības" redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties Medību vēstkopai, un saņem aktuālo rakstu un video izlasi, ko speciāli atlasījusi žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
- Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu