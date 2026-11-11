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#suņi

Ko darīt, ja suns atsakās nest medījumu vai mantu? Medību suņu apmācība

Kate Šterna
Kate Šterna
/
Latvijas Mediji
2026. gada 11. novembris, 09:30
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2026. gada 11. novembris, 09:30
Foto: Kate Šterna / Latvijas Mediji

Gandrīz visiem medību suņiem noder prasme atnest medījumu. Šo komandu var iemācīt gan laikai, gan terjeram, gan, protams, universālajam putnusunim. Protams, mācību process ne vienmēr norit gludi. Ko darīt, ja suns negrib nest, ja mētā, grauž medījumu vai mantu, atsakās nākt pie saimnieka? Ir pāris ērti un efektīvi risinājumi. Stāsta žurnāla Medības korespondente Kate Šterna.

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Ko darīt, ja suns atsakās nest medījumu vai mantu? Medību suņu apmācība

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Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

 

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Linda Dombrovska.
Foto: No personiskā arhīva

 

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Tēma
Medību suņi
Tēmturi
#suņi
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Gandrīz visiem medību suņiem noder prasme atnest medījumu. Šo komandu var iemācīt gan laikai, gan terjeram, gan, protams, universālajam putnusunim. Protams, mācību process ne vienmēr norit gludi. Ko darīt, ja suns negrib nest, ja mētā, grauž medījumu vai mantu, atsakās nākt pie saimnieka? Ir pāris ērti un efektīvi risinājumi. Stāsta žurnāla Medības korespondente Kate Šterna.

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Lai skatītos video, pievienojies žurnāla Medības Youtube kanāla Šauj garām .7×64 programmai!

Ko darīt, ja suns atsakās nest medījumu vai mantu? Medību suņu apmācība

Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas | Šauj garām! #361 epizode

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

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👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.

Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

 

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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  • Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
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Žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Linda Dombrovska.
Foto: No personiskā arhīva

 

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Ieteiktie raksti
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Medību suņi
Tēmturi
#suņi
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