Vai par 285 eiro iespējams mednieku saģērbt no galvas līdz kājām, lai viņš būtu gatavs medībām aukstā laikā? Izrādās, par šādu summu iespējams iegādāties gan virsjaku, bikses un zābakus, gan termoveļu, cepuri un cimdus.
Šoreiz dodamies uz veikalu Decathlontirdzniecības centrā Sāga, kur tā pārstāve Klinta Ivanova iepazīstina ar aktuālo medību apģērbu un aksesuāru piedāvājumu. Kopā izveidojam trīs pilnus medību apģērbu komplektus par 285, 291 un 390 eiro, noskaidrojot, kādus apģērbus iespējams savstarpēji kombinēt un ko par katru summu var iegādāties.
Īpašu uzmanību piesaista arī neparasts jaunums – bikses-konstruktors ar noņemamām un maināmām starām! Ja medībās kādu staru gadās saplēst vai sasmērēt, to iespējams vienkārši nomainīt, nepērkot jaunas bikses. Skaties videoklipu un uzzini, kā saģērbties medībām aukstā laikā, nepārtērējot budžetu!
Video aplūkotās preces atradīsi veikalā Decathlon. Adrese: Ulbroka, Biķeru iela 4 (TC Sāga)
Bikses kā LEGO?! TIKAI par 285 eiro pilnībā apģērbjam mednieku aukstajam laikam
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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Vai par 285 eiro iespējams mednieku saģērbt no galvas līdz kājām, lai viņš būtu gatavs medībām aukstā laikā? Izrādās, par šādu summu iespējams iegādāties gan virsjaku, bikses un zābakus, gan termoveļu, cepuri un cimdus.
Šoreiz dodamies uz veikalu Decathlontirdzniecības centrā Sāga, kur tā pārstāve Klinta Ivanova iepazīstina ar aktuālo medību apģērbu un aksesuāru piedāvājumu. Kopā izveidojam trīs pilnus medību apģērbu komplektus par 285, 291 un 390 eiro, noskaidrojot, kādus apģērbus iespējams savstarpēji kombinēt un ko par katru summu var iegādāties.
Īpašu uzmanību piesaista arī neparasts jaunums – bikses-konstruktors ar noņemamām un maināmām starām! Ja medībās kādu staru gadās saplēst vai sasmērēt, to iespējams vienkārši nomainīt, nepērkot jaunas bikses. Skaties videoklipu un uzzini, kā saģērbties medībām aukstā laikā, nepārtērējot budžetu!
Video aplūkotās preces atradīsi veikalā Decathlon. Adrese: Ulbroka, Biķeru iela 4 (TC Sāga)
Bikses kā LEGO?! TIKAI par 285 eiro pilnībā apģērbjam mednieku aukstajam laikam
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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