Jau šajā nedēļas nogalē! Medniekiem iespēja papildināt zināšanas par meža dzīvnieku slimībām un medījuma gaļas drošību

Kā noteikt, vai nomedītais dzīvnieks bijis vesels? Kādas izmaiņas orgānos var liecināt par saslimšanu, un kā pareizi apstrādāt medījumu, lai tā gaļa būtu droša lietošanai uzturā? Šīs un citas medniekiem būtiskas zināšanas būs iespējams apgūt 7. un 8. novembrī Grobiņā, kur Meža konsultāciju pakalpojumu centra (MKPC) Dienvidkurzemes nodaļa organizē Eiropas Savienības līdzfinansētas mācības Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība.
Medījuma gaļas kvalitāte un drošība ir cieši saistīta ar mednieka zināšanām un rīcību pēc dzīvnieka nomedīšanas. Nepareiza pirmapstrāde, higiēnas prasību neievērošana vai nepamanītas slimību pazīmes var radīt riskus gan pašiem medniekiem, gan cilvēkiem, kuri vēlāk uzturā lieto medījuma gaļu.
Tādēļ svarīgi ne tikai pareizi apstrādāt nomedīto dzīvnieku, bet arī prast novērtēt tā veselības stāvokli, atpazīt aizdomīgas izmaiņas un saprast, kādos gadījumos nepieciešami papildu laboratoriskie izmeklējumi.
Lai šīs zināšanas papildinātu un nostiprinātu praksē, MKPC Dienvidkurzemes nodaļa aicina interesentus piedalīties divu dienu mācībās, kurās teorētiskās nodarbības papildinās praktiska medījuma apskate un apstrāde.
Pirmajā dienā – savvaļas dzīvnieku slimības un medījuma gaļas higiēna
7. novembrī Grobiņā, Atpūtas ielā 4, paredzētas teorētiskās nodarbības, kurās dalībnieki iepazīs medījamo dzīvnieku anatomiju, fizioloģiju un uzvedību.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta slimību, vides piesārņojuma un citu faktoru izraisītām izmaiņām dzīvnieku organismā, kā arī neparastai uzvedībai, kas var liecināt par veselības problēmām.
Mācību laikā tiks aplūkotas arī medījuma pirmapstrādes prasības – iekšējo orgānu izņemšana, higiēniska pārvadāšana un medījuma nogādāšana apstrādes uzņēmumā.
Dalībnieki iepazīs arī dzīvnieku un sabiedrības veselības prasības, kā arī normatīvo regulējumu, kas attiecas uz medījuma gaļas laišanu tirgū.
Otrajā dienā – praktiskas nodarbības un medījuma pēcnāves apskate
8. novembrī paredzētas praktiskās nodarbības, kuru norises vietu organizatori vēl precizēs.
Tajās dalībnieki apgūs dzīvnieka vizuālo apskati, iekšējo orgānu izņemšanu un medījuma pēcnāves novērtēšanu. Programmā iekļauta arī medījamo dzīvnieku nonāvēšana novietnēs.
Būtiska uzmanība tiks pievērsta pazīmēm, kas var liecināt par saslimšanu, kā arī situācijām, kurās nepieciešamas laboratoriskās pārbaudes. Dalībnieki uzzinās, kā pareizi noņemt paraugus izmeklējumiem un izvērtēt medījuma gaļas derīgumu lietošanai pārtikā.
Praktiskajā daļā paredzēts apgūt arī kautķermeņa sagatavošanu individuālai lietošanai vai nogādāšanai pārstrādes uzņēmumā.
Šīs zināšanas ir īpaši nozīmīgas medniekiem, kuri paši veic medījuma pirmapstrādi, kā arī tiem, kuri ir iesaistīti medījuma gaļas apritē.
Kas var piedalīties mācībās?
Mācības tiek organizētas ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, un dalībai tajās noteikti atbilstības kritēriji.
Pieteikties var fiziskas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas lauku teritorijā, kā arī personas, kuru īpašumā vai valdījumā ir lauku teritorijā esoša lauksaimniecības vai meža zeme. Mācībās var piedalīties arī juridiskas personas, kuru juridiskā adrese atrodas lauku teritorijā.
Pieteikšanās un kontaktinformācija:
Agrita Šēnberga
MKPC Dienvidkurzemes nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante
Tālr. 29285111
E-pasts: [email protected]
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Kā noteikt, vai nomedītais dzīvnieks bijis vesels? Kādas izmaiņas orgānos var liecināt par saslimšanu, un kā pareizi apstrādāt medījumu, lai tā gaļa būtu droša lietošanai uzturā? Šīs un citas medniekiem būtiskas zināšanas būs iespējams apgūt 7. un 8. novembrī Grobiņā, kur Meža konsultāciju pakalpojumu centra (MKPC) Dienvidkurzemes nodaļa organizē Eiropas Savienības līdzfinansētas mācības Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība.
Medījuma gaļas kvalitāte un drošība ir cieši saistīta ar mednieka zināšanām un rīcību pēc dzīvnieka nomedīšanas. Nepareiza pirmapstrāde, higiēnas prasību neievērošana vai nepamanītas slimību pazīmes var radīt riskus gan pašiem medniekiem, gan cilvēkiem, kuri vēlāk uzturā lieto medījuma gaļu.
Tādēļ svarīgi ne tikai pareizi apstrādāt nomedīto dzīvnieku, bet arī prast novērtēt tā veselības stāvokli, atpazīt aizdomīgas izmaiņas un saprast, kādos gadījumos nepieciešami papildu laboratoriskie izmeklējumi.
Lai šīs zināšanas papildinātu un nostiprinātu praksē, MKPC Dienvidkurzemes nodaļa aicina interesentus piedalīties divu dienu mācībās, kurās teorētiskās nodarbības papildinās praktiska medījuma apskate un apstrāde.
Pirmajā dienā – savvaļas dzīvnieku slimības un medījuma gaļas higiēna
7. novembrī Grobiņā, Atpūtas ielā 4, paredzētas teorētiskās nodarbības, kurās dalībnieki iepazīs medījamo dzīvnieku anatomiju, fizioloģiju un uzvedību.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta slimību, vides piesārņojuma un citu faktoru izraisītām izmaiņām dzīvnieku organismā, kā arī neparastai uzvedībai, kas var liecināt par veselības problēmām.
Mācību laikā tiks aplūkotas arī medījuma pirmapstrādes prasības – iekšējo orgānu izņemšana, higiēniska pārvadāšana un medījuma nogādāšana apstrādes uzņēmumā.
Dalībnieki iepazīs arī dzīvnieku un sabiedrības veselības prasības, kā arī normatīvo regulējumu, kas attiecas uz medījuma gaļas laišanu tirgū.
Otrajā dienā – praktiskas nodarbības un medījuma pēcnāves apskate
8. novembrī paredzētas praktiskās nodarbības, kuru norises vietu organizatori vēl precizēs.
Tajās dalībnieki apgūs dzīvnieka vizuālo apskati, iekšējo orgānu izņemšanu un medījuma pēcnāves novērtēšanu. Programmā iekļauta arī medījamo dzīvnieku nonāvēšana novietnēs.
Būtiska uzmanība tiks pievērsta pazīmēm, kas var liecināt par saslimšanu, kā arī situācijām, kurās nepieciešamas laboratoriskās pārbaudes. Dalībnieki uzzinās, kā pareizi noņemt paraugus izmeklējumiem un izvērtēt medījuma gaļas derīgumu lietošanai pārtikā.
Praktiskajā daļā paredzēts apgūt arī kautķermeņa sagatavošanu individuālai lietošanai vai nogādāšanai pārstrādes uzņēmumā.
Šīs zināšanas ir īpaši nozīmīgas medniekiem, kuri paši veic medījuma pirmapstrādi, kā arī tiem, kuri ir iesaistīti medījuma gaļas apritē.
Kas var piedalīties mācībās?
Mācības tiek organizētas ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, un dalībai tajās noteikti atbilstības kritēriji.
Pieteikties var fiziskas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas lauku teritorijā, kā arī personas, kuru īpašumā vai valdījumā ir lauku teritorijā esoša lauksaimniecības vai meža zeme. Mācībās var piedalīties arī juridiskas personas, kuru juridiskā adrese atrodas lauku teritorijā.
Pieteikšanās un kontaktinformācija:
Agrita Šēnberga
MKPC Dienvidkurzemes nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante
Tālr. 29285111
E-pasts: [email protected]
VIETU SKAITS IEROBEŽOTS!
Papildu informācija pieejama ŠEIT (klikšķini šeit)!
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Iznācis žurnāla Medības trešais pielikums Mednieka gads!
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