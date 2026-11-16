Mājputniem Staicelē konstatēta augsti patogēnā putnu gripa

Limbažu novada Staicelē piemājas saimniecībā ar aptuveni 30 dažādu sugu mājputniem konstatēts augsti patogēnās putnu gripas H5N1 uzliesmojums. To apstiprina Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR” veiktie laboratorisko izmeklējumu rezultāti.
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) novietnē veic slimības apkarošanas un ierobežošanas pasākumus. Lai nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, tiek likvidēti visi mājputni novietnē, iznīcināti no tiem iegūtie produkti, kā arī veikta tīrīšana un dezinfekcija.
PVD, izvērtējot primāros epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultātus un potenciālos vīrusa izplatīšanās ceļus no slimības skartās novietnes, slimības tālāku izplatīšanos vērtē kā maz iespējamu. Līdz ar to šajā slimības uzliesmojuma gadījumā piemēros normatīvajos aktos paredzētu atkāpi un ierobežojumu zonas ap slimības skarto novietni netiks noteiktas.
Augsti patogēnā putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kam raksturīga augsta mirstība. Sevišķi bīstamās infekcijas slimības klīniskās pazīmes putniem ir pēkšņa un strauja slimības norise, nespēks, atteikšanās no barības, izspūrušas spalvas, grīļīga gaita, smakšana un nobeigšanās.
Vīrusa izplatītāji ir savvaļas putni, sevišķi ūdensputni, kam slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni var inficēties, nonākot kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem, piemēram, piekļūstot dīķiem un citām ūdenstilpnēm. Tāpat putnus var inficēt ar piesārņotu barību vai priekšmetiem (apaviem, apģērbu, inventāru), uz kuriem nonācis vīruss.
Lai pasargātu mājputnus no augsti patogēnās putnu gripas, PVD aicina visus mājputnu turētājus stingri ievērot biodrošības noteikumus - turēt, barot un dzirdināt mājputnus tikai slēgtās telpās vai teritorijā ar ūdensnecaurlaidīgu jumtu, lai nepieļautu saskari ar savvaļas putniem. Šī paša iemesla dēļ arī mājputnu pastaigu laukumiem ir jābūt norobežotiem un tos aizliegts izlaist dabīgas izcelsmes ūdenstilpēs, izņemot mākslīgi izveidotās, norobežotās ūdenstilpnēs, kuras izmanto tikai mājas ūdensputnu sugām.
Tāpat jāraugās, lai putnu novietnei nepiekļūst nepiederošas personas; tiktu lietots darba vai maiņas apģērbs un apavi personām, kuras nonāk kontaktā ar putniem; barojot un dzirdinot mājputnus, netiktu izmantots virszemes ūdenstilpēs iegūts ūdens; barības un pakaišu uzglabāšanas vietai nevarētu piekļūt savvaļas putni.
Par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu, nekavējoties jāziņo veterinārārstam vai PVD.
Augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojuma gadījumā slimības skartās mājputnu novietnes īpašniekam ir iespēja saņemt valsts kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies slimības apkarošanas laikā, ja novietne un mājputni ir reģistrēti Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmā, novietnē ir ievērota biodrošība un citas normatīvajos aktos noteiktās prasības.
Latvijā 2026. gadā uz augsti patogēno putnu gripu laboratoriski izmeklēti 76 atrasti miruši savvaļas putni. 15 no tiem konstatēta augsti patogēnā putnu gripa H5N1, tostarp diviem novembrī atrastiem mirušiem ziemeļu gulbjiem Limbažu novadā.
Aicinām iedzīvotājus ziņot par atrastiem mirušiem savvaļas putniem, īpaši – ūdensputniem, zvanot uz PVD uzticības tālruni - automātisko atbildētāju 67027402 vai informējot tuvāko PVD pārvaldi. Ziņojot, lūdzam precīzi aprakstīt putna līķa atrašanās vietu vai nosaukt koordinātes.
Augsti patogēnās putnu gripas H5N1 apakštips potenciāli ir ar zoonotisku raksturu, tas nozīmē, ka pastāv risks inficēties arī citiem dzīvniekiem un cilvēkiem.
Varbūtība, ka ar putnu gripas vīrusu ir inficēti arī no mājputniem iegūti produkti, t.sk. olas, ir zema, tomēr PVD atgādina, ka jebkuri dzīvnieku izcelsmes produkti pirms lietošanas uzturā ir termiski jāapstrādā. Putnu gripas vīruss, līdzīgi kā citi vīrusi, iet bojā termiskās apstrādes laikā.
Par slimības uzliesmojumu tiks informēts Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC). Informācija par augsti patogēnas putnu gripas bīstamību sabiedrības veselībai pieejama SPKC tīmekļvietnē.
Informācija par putnu gripu un piesardzības pasākumiem atrodama PVD tīmekļvietnē.
Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas | Šauj garām! #361 epizode
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Limbažu novada Staicelē piemājas saimniecībā ar aptuveni 30 dažādu sugu mājputniem konstatēts augsti patogēnās putnu gripas H5N1 uzliesmojums. To apstiprina Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR” veiktie laboratorisko izmeklējumu rezultāti.
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) novietnē veic slimības apkarošanas un ierobežošanas pasākumus. Lai nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, tiek likvidēti visi mājputni novietnē, iznīcināti no tiem iegūtie produkti, kā arī veikta tīrīšana un dezinfekcija.
PVD, izvērtējot primāros epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultātus un potenciālos vīrusa izplatīšanās ceļus no slimības skartās novietnes, slimības tālāku izplatīšanos vērtē kā maz iespējamu. Līdz ar to šajā slimības uzliesmojuma gadījumā piemēros normatīvajos aktos paredzētu atkāpi un ierobežojumu zonas ap slimības skarto novietni netiks noteiktas.
Augsti patogēnā putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kam raksturīga augsta mirstība. Sevišķi bīstamās infekcijas slimības klīniskās pazīmes putniem ir pēkšņa un strauja slimības norise, nespēks, atteikšanās no barības, izspūrušas spalvas, grīļīga gaita, smakšana un nobeigšanās.
Vīrusa izplatītāji ir savvaļas putni, sevišķi ūdensputni, kam slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni var inficēties, nonākot kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem, piemēram, piekļūstot dīķiem un citām ūdenstilpnēm. Tāpat putnus var inficēt ar piesārņotu barību vai priekšmetiem (apaviem, apģērbu, inventāru), uz kuriem nonācis vīruss.
Lai pasargātu mājputnus no augsti patogēnās putnu gripas, PVD aicina visus mājputnu turētājus stingri ievērot biodrošības noteikumus - turēt, barot un dzirdināt mājputnus tikai slēgtās telpās vai teritorijā ar ūdensnecaurlaidīgu jumtu, lai nepieļautu saskari ar savvaļas putniem. Šī paša iemesla dēļ arī mājputnu pastaigu laukumiem ir jābūt norobežotiem un tos aizliegts izlaist dabīgas izcelsmes ūdenstilpēs, izņemot mākslīgi izveidotās, norobežotās ūdenstilpnēs, kuras izmanto tikai mājas ūdensputnu sugām.
Tāpat jāraugās, lai putnu novietnei nepiekļūst nepiederošas personas; tiktu lietots darba vai maiņas apģērbs un apavi personām, kuras nonāk kontaktā ar putniem; barojot un dzirdinot mājputnus, netiktu izmantots virszemes ūdenstilpēs iegūts ūdens; barības un pakaišu uzglabāšanas vietai nevarētu piekļūt savvaļas putni.
Par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu, nekavējoties jāziņo veterinārārstam vai PVD.
Augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojuma gadījumā slimības skartās mājputnu novietnes īpašniekam ir iespēja saņemt valsts kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies slimības apkarošanas laikā, ja novietne un mājputni ir reģistrēti Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmā, novietnē ir ievērota biodrošība un citas normatīvajos aktos noteiktās prasības.
Latvijā 2026. gadā uz augsti patogēno putnu gripu laboratoriski izmeklēti 76 atrasti miruši savvaļas putni. 15 no tiem konstatēta augsti patogēnā putnu gripa H5N1, tostarp diviem novembrī atrastiem mirušiem ziemeļu gulbjiem Limbažu novadā.
Aicinām iedzīvotājus ziņot par atrastiem mirušiem savvaļas putniem, īpaši – ūdensputniem, zvanot uz PVD uzticības tālruni - automātisko atbildētāju 67027402 vai informējot tuvāko PVD pārvaldi. Ziņojot, lūdzam precīzi aprakstīt putna līķa atrašanās vietu vai nosaukt koordinātes.
Augsti patogēnās putnu gripas H5N1 apakštips potenciāli ir ar zoonotisku raksturu, tas nozīmē, ka pastāv risks inficēties arī citiem dzīvniekiem un cilvēkiem.
Varbūtība, ka ar putnu gripas vīrusu ir inficēti arī no mājputniem iegūti produkti, t.sk. olas, ir zema, tomēr PVD atgādina, ka jebkuri dzīvnieku izcelsmes produkti pirms lietošanas uzturā ir termiski jāapstrādā. Putnu gripas vīruss, līdzīgi kā citi vīrusi, iet bojā termiskās apstrādes laikā.
Par slimības uzliesmojumu tiks informēts Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC). Informācija par augsti patogēnas putnu gripas bīstamību sabiedrības veselībai pieejama SPKC tīmekļvietnē.
Informācija par putnu gripu un piesardzības pasākumiem atrodama PVD tīmekļvietnē.
Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas | Šauj garām! #361 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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