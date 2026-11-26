Vai medījuma gaļā var būt antibiotiku atliekvielas? Šāds jautājums var šķist savāds, jo alnis, stirna vai mežacūka dzīvo savvaļā un netiek ārstēti tāpat kā lauksaimniecības dzīvnieki. Tomēr, runājot par gaļas drošumu, nereti vienā katlā tiek saliktas antibiotiku atliekvielas, vides piesārņojums, parazīti un pat medību munīcijas radītais piesārņojums. Tie ir atšķirīgi jautājumi, un katram no tiem ir savi riski.
Informācijas avots: Igaunijas Mednieku savienība
Mīts: medījuma gaļā antibiotiku atliekvielu risks ir tāds pats kā lauksaimniecības dzīvnieku gaļā.
Patiesība: Savvaļā dzīvojoši medījamie dzīvnieki netiek audzēti cilvēka aprūpē un parasti netiek ārstēti ar antibiotikām. Tādēļ arī antibiotiku atliekvielu risks medījuma gaļā nav vērtējams tāpat kā lauksaimniecības dzīvnieku gaļā.
Stirnas, aļņi un mežacūkas dzīvo savvaļā, brīvi pārvietojas un pārtiek no dabā pieejamās barības. Atšķirībā no lauksaimniecības dzīvniekiem tiem netiek veikta regulāra veterinārā ārstēšana, tādēļ arī antibiotiku atliekvielu risks medījuma gaļā ir būtiski atšķirīgs.
Kas īsti ir antibiotiku atliekvielas?
Antibiotikas ir zāles, ko veterinārmedicīnā izmanto noteiktu baktēriju izraisītu infekciju ārstēšanai. Ja ar antibiotikām ārstē pārtikas ieguvei paredzētu lauksaimniecības dzīvnieku, pēc zāļu lietošanas jāievēro konkrētajam medikamentam noteiktais ierobežojumu periods. Tas nepieciešams, lai pārtikā nenonāktu antibiotiku atliekvielas daudzumā, kas pārsniedz noteiktās pieļaujamās normas.
Tātad antibiotiku atliekvielas nav antivielas. Tās ir zāļu aktīvo vielu vai ar tām saistītu vielu atliekas, kas pēc ārstēšanas noteiktu laiku var saglabāties dzīvnieka organismā.
Savvaļas dzīvniekiem šāda regulāra ārstēšana nenotiek. Mednieks mežā neaudzē stirnas, aļņus vai mežacūkas un neveic to ārstēšanu ar antibiotikām. Tieši tādēļ antibiotiku atliekvielu jautājums medījuma gaļas gadījumā būtiski atšķiras no situācijas ar ārstētu lauksaimniecības dzīvnieku.
Vai medījuma gaļa ir pilnīgi droša?
Nē. Tas, ka savvaļas dzīvnieks nav ārstēts ar antibiotikām, automātiski nenozīmē, ka gaļa ir pilnīgi brīva no citiem pārtikas drošības riskiem.
Savvaļas dzīvnieki var būt parazītu un dažādu slimību ierosinātāju nēsātāji. Gaļas drošumu ietekmē arī tas, kā dzīvnieks nomedīts, cik rūpīgi veikta pirmapstrāde, cik ātri liemenis atdzesēts un kādos apstākļos gaļa pēc tam transportēta un uzglabāta.
Piemēram, pirms mežacūkas gaļas lietošanas uzturā nepieciešams veikt laboratorisko izmeklēšanu uz trihinelozi.
Tādēļ antibiotiku atliekvielu risks ir jānošķir no citiem ar medījuma gaļas drošumu saistītiem riskiem. Tas, ka savvaļas dzīvnieki parasti netiek ārstēti ar antibiotikām, nenozīmē, ka var neievērot pārējās pārtikas drošības prasības.
Vai meža dzīvnieka organismā var nonākt piesārņojums no apkārtējās vides?
Dzīve savvaļā nenozīmē, ka dzīvnieks ir pilnībā pasargāts no apkārtējās vides piesārņojuma. Dzīvnieks dzer ūdeni, uzņem barību un visu mūžu atrodas konkrētā vidē, tādēļ tā organismā var nonākt dažādas vidē esošas vielas.
Atkarībā no dzīvnieka sugas, vecuma un apdzīvotās teritorijas tā organismā var uzkrāties dažādi apkārtējās vides piesārņotāji, piemēram, smagie metāli.
Taču arī šeit svarīgi nejaukt terminus. Vides piesārņotāju klātbūtne nav tas pats, kas antibiotiku atliekvielas pēc dzīvnieka ārstēšanas.
Arī medību munīcija var ietekmēt gaļas kvalitāti
Atsevišķs pārtikas drošības jautājums ir svinu saturošas medību munīcijas izmantošana. Pēc trāpījuma lode var sadalīties sīkos fragmentos, kas nonāk arī gaļā ap šāviena kanālu.
Tādēļ, veicot medījuma pirmapstrādi, bojātie audi un gaļa ap šāviena vietu ir rūpīgi jāizgriež. Savukārt svina piesārņojuma risku iespējams samazināt, medībās izmantojot bezsvina munīciju.
Šis risks nav saistīts ar antibiotiku atliekvielām, taču tas ir viens no faktoriem, kas jāņem vērā, lai medījuma gaļa būtu droša lietošanai uzturā.
Kāpēc medījuma gaļa tiek augstu vērtēta?
Medījuma gaļas vērtību nosaka ne tikai tās izcelsme, bet arī uzturvērtība. Tā iegūta no savvaļā dzīvojoša dzīvnieka, kas brīvi pārvietojies un pārticis no dabā pieejamās barības.
Medījuma gaļa parasti ir salīdzinoši liesa, bagāta ar olbaltumvielām un satur organismam nepieciešamas minerālvielas. Tās uzturvērtība var atšķirties atkarībā no dzīvnieka sugas, vecuma, sezonas un barības.
Turklāt medījuma gaļa ir vietējs pārtikas resurss, kas iegūts, apsaimniekojot savvaļas dzīvnieku populācijas.
Vai medījuma gaļā tiešām var būt antibiotiku atliekvielas?
Savvaļā dzīvojoši medījamie dzīvnieki parasti netiek ārstēti ar antibiotikām, tādēļ antibiotiku atliekvielu risks to gaļā nav salīdzināms ar situāciju, kad lauksaimniecības dzīvnieks ir saņēmis veterināros medikamentus.
Tomēr tas nenozīmē, ka medījuma gaļa ir pilnīgi brīva no citiem pārtikas drošības riskiem. Jāņem vērā parazīti un slimību ierosinātāji, iespējamais apkārtējās vides vai medību munīcijas radītais piesārņojums, kā arī gaļas pirmapstrādes un uzglabāšanas apstākļi.
Tādēļ droša un kvalitatīva medījuma gaļa sākas ar pareizu rīcību uzreiz pēc dzīvnieka nomedīšanas, rūpīgu pirmapstrādi, higiēnas ievērošanu, savlaicīgu atdzesēšanu, pareizu uzglabāšanu un nepieciešamo pārbaužu veikšanu.
Kad ar ķieģeli pa inspektora mašīnu un ar laidi kaimiņam. Šauj garām! #363 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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Vai medījuma gaļā var būt antibiotiku atliekvielas? Šāds jautājums var šķist savāds, jo alnis, stirna vai mežacūka dzīvo savvaļā un netiek ārstēti tāpat kā lauksaimniecības dzīvnieki. Tomēr, runājot par gaļas drošumu, nereti vienā katlā tiek saliktas antibiotiku atliekvielas, vides piesārņojums, parazīti un pat medību munīcijas radītais piesārņojums. Tie ir atšķirīgi jautājumi, un katram no tiem ir savi riski.
Informācijas avots: Igaunijas Mednieku savienība
Mīts: medījuma gaļā antibiotiku atliekvielu risks ir tāds pats kā lauksaimniecības dzīvnieku gaļā.
Patiesība: Savvaļā dzīvojoši medījamie dzīvnieki netiek audzēti cilvēka aprūpē un parasti netiek ārstēti ar antibiotikām. Tādēļ arī antibiotiku atliekvielu risks medījuma gaļā nav vērtējams tāpat kā lauksaimniecības dzīvnieku gaļā.
Stirnas, aļņi un mežacūkas dzīvo savvaļā, brīvi pārvietojas un pārtiek no dabā pieejamās barības. Atšķirībā no lauksaimniecības dzīvniekiem tiem netiek veikta regulāra veterinārā ārstēšana, tādēļ arī antibiotiku atliekvielu risks medījuma gaļā ir būtiski atšķirīgs.
Kas īsti ir antibiotiku atliekvielas?
Antibiotikas ir zāles, ko veterinārmedicīnā izmanto noteiktu baktēriju izraisītu infekciju ārstēšanai. Ja ar antibiotikām ārstē pārtikas ieguvei paredzētu lauksaimniecības dzīvnieku, pēc zāļu lietošanas jāievēro konkrētajam medikamentam noteiktais ierobežojumu periods. Tas nepieciešams, lai pārtikā nenonāktu antibiotiku atliekvielas daudzumā, kas pārsniedz noteiktās pieļaujamās normas.
Tātad antibiotiku atliekvielas nav antivielas. Tās ir zāļu aktīvo vielu vai ar tām saistītu vielu atliekas, kas pēc ārstēšanas noteiktu laiku var saglabāties dzīvnieka organismā.
Savvaļas dzīvniekiem šāda regulāra ārstēšana nenotiek. Mednieks mežā neaudzē stirnas, aļņus vai mežacūkas un neveic to ārstēšanu ar antibiotikām. Tieši tādēļ antibiotiku atliekvielu jautājums medījuma gaļas gadījumā būtiski atšķiras no situācijas ar ārstētu lauksaimniecības dzīvnieku.
Vai medījuma gaļa ir pilnīgi droša?
Nē. Tas, ka savvaļas dzīvnieks nav ārstēts ar antibiotikām, automātiski nenozīmē, ka gaļa ir pilnīgi brīva no citiem pārtikas drošības riskiem.
Savvaļas dzīvnieki var būt parazītu un dažādu slimību ierosinātāju nēsātāji. Gaļas drošumu ietekmē arī tas, kā dzīvnieks nomedīts, cik rūpīgi veikta pirmapstrāde, cik ātri liemenis atdzesēts un kādos apstākļos gaļa pēc tam transportēta un uzglabāta.
Piemēram, pirms mežacūkas gaļas lietošanas uzturā nepieciešams veikt laboratorisko izmeklēšanu uz trihinelozi.
Tādēļ antibiotiku atliekvielu risks ir jānošķir no citiem ar medījuma gaļas drošumu saistītiem riskiem. Tas, ka savvaļas dzīvnieki parasti netiek ārstēti ar antibiotikām, nenozīmē, ka var neievērot pārējās pārtikas drošības prasības.
Vai meža dzīvnieka organismā var nonākt piesārņojums no apkārtējās vides?
Dzīve savvaļā nenozīmē, ka dzīvnieks ir pilnībā pasargāts no apkārtējās vides piesārņojuma. Dzīvnieks dzer ūdeni, uzņem barību un visu mūžu atrodas konkrētā vidē, tādēļ tā organismā var nonākt dažādas vidē esošas vielas.
Atkarībā no dzīvnieka sugas, vecuma un apdzīvotās teritorijas tā organismā var uzkrāties dažādi apkārtējās vides piesārņotāji, piemēram, smagie metāli.
Taču arī šeit svarīgi nejaukt terminus. Vides piesārņotāju klātbūtne nav tas pats, kas antibiotiku atliekvielas pēc dzīvnieka ārstēšanas.
Arī medību munīcija var ietekmēt gaļas kvalitāti
Atsevišķs pārtikas drošības jautājums ir svinu saturošas medību munīcijas izmantošana. Pēc trāpījuma lode var sadalīties sīkos fragmentos, kas nonāk arī gaļā ap šāviena kanālu.
Tādēļ, veicot medījuma pirmapstrādi, bojātie audi un gaļa ap šāviena vietu ir rūpīgi jāizgriež. Savukārt svina piesārņojuma risku iespējams samazināt, medībās izmantojot bezsvina munīciju.
Šis risks nav saistīts ar antibiotiku atliekvielām, taču tas ir viens no faktoriem, kas jāņem vērā, lai medījuma gaļa būtu droša lietošanai uzturā.
Kāpēc medījuma gaļa tiek augstu vērtēta?
Medījuma gaļas vērtību nosaka ne tikai tās izcelsme, bet arī uzturvērtība. Tā iegūta no savvaļā dzīvojoša dzīvnieka, kas brīvi pārvietojies un pārticis no dabā pieejamās barības.
Medījuma gaļa parasti ir salīdzinoši liesa, bagāta ar olbaltumvielām un satur organismam nepieciešamas minerālvielas. Tās uzturvērtība var atšķirties atkarībā no dzīvnieka sugas, vecuma, sezonas un barības.
Turklāt medījuma gaļa ir vietējs pārtikas resurss, kas iegūts, apsaimniekojot savvaļas dzīvnieku populācijas.
Vai medījuma gaļā tiešām var būt antibiotiku atliekvielas?
Savvaļā dzīvojoši medījamie dzīvnieki parasti netiek ārstēti ar antibiotikām, tādēļ antibiotiku atliekvielu risks to gaļā nav salīdzināms ar situāciju, kad lauksaimniecības dzīvnieks ir saņēmis veterināros medikamentus.
Tomēr tas nenozīmē, ka medījuma gaļa ir pilnīgi brīva no citiem pārtikas drošības riskiem. Jāņem vērā parazīti un slimību ierosinātāji, iespējamais apkārtējās vides vai medību munīcijas radītais piesārņojums, kā arī gaļas pirmapstrādes un uzglabāšanas apstākļi.
Tādēļ droša un kvalitatīva medījuma gaļa sākas ar pareizu rīcību uzreiz pēc dzīvnieka nomedīšanas, rūpīgu pirmapstrādi, higiēnas ievērošanu, savlaicīgu atdzesēšanu, pareizu uzglabāšanu un nepieciešamo pārbaužu veikšanu.
Kad ar ķieģeli pa inspektora mašīnu un ar laidi kaimiņam. Šauj garām! #363 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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