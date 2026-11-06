Medījuma gaļas cienītājiem īpaša nedēļa! Eiropā atkal norisinās Game Meat Week

Jaunas garšas, dažādu valstu receptes un lieliska iespēja pie kopīga galda aicināt arī tos, kuri medījuma gaļu vēl nekad nav nogaršojuši! No 2. līdz 8. novembrim Eiropā norisināsies medījuma gaļai veltītā nedēļa Game Meat Week, kuras laikā mednieki, gardēži un kulinārijas entuziasti tiks aicināti iepazīt medījuma gaļas daudzveidību un dalīties savās iecienītākajās receptēs.
Kampaņu organizē Eiropas Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācija (FACE) sadarbībā ar tās dalīborganizācijām. Tās mērķis ir popularizēt medījuma gaļu kā vērtīgu pārtikas produktu, vienlaikus iepazīstinot plašāku sabiedrību ar medību tradīcijām un medījuma gaļas vietu Eiropas gastronomiskajā kultūrā.
Katru dienu jauna recepte no kādas Eiropas valsts
Šogad Game Meat Week dalībniekus gaida savdabīgs kulinārais ceļojums pa Eiropu. Katru dienu tiks prezentēta jauna medījuma gaļas recepte no kādas FACE dalībvalsts.
Tā būs iespēja iepazīt dažādu valstu medījuma gaļas pagatavošanas tradīcijas, izmēģināt neierastas garšu kombinācijas un smelties idejas arī savai virtuvei.
Medījuma gaļa nav tikai svētku maltīte vai īpašos gadījumos gatavots ēdiens. Tā var būt arī ikdienas ēdienkartes sastāvdaļa – sākot ar vienkāršiem sautējumiem un beidzot ar izsmalcinātiem restorānu cienīgiem ēdieniem.
No meža līdz galdam – medījuma gaļas īpašā vērtība
Kampaņas organizatori uzsver medījuma gaļas saikni ar dabu, vietējām tradīcijām un lauku kopienu dzīvi.
Savvaļā iegūta medījuma gaļa ir pārtikas produkts, kura izcelsme ir cieši saistīta ar konkrētu vidi un medību tradīcijām. Tās izmantošana uzturā ļauj novērtēt ne tikai pašu medījumu, bet arī prasmes, kas nepieciešamas, lai gaļu pareizi apstrādātu, uzglabātu un pagatavotu.
Game Meat Week mudina paskatīties uz medījuma gaļu plašāk – ne tikai kā uz mednieku ģimenēs ierastu produktu, bet arī kā uz interesantu izvēli ikvienam, kurš vēlas iepazīt jaunas garšas.
Kā piedalīties Game Meat Week?
Piedalīties var ikviens, un nav nepieciešams būt profesionālam pavāram vai pieredzējušam medījuma gaļas gatavotājam.
Pagatavo kādu medījuma gaļas ēdienu, nofotografē vai nofilmē to un dalies ar rezultātu sociālajos tīklos, pievienojot tēmturi #GameMeatWeek un atzīmējot @FACEforHunters.
Tas var būt gan ģimenes iecienītais brieža gaļas sautējums, gan mežacūkas cepetis, gan kāds pavisam jauns kulinārs eksperiments. Tāpat iespējams dalīties ar iespaidiem par restorānā baudītu medījuma gaļas ēdienu vai vietējo pasākumu, kurā tiek popularizēta medījuma gaļas kulinārija.
Kampaņas tīmekļvietnē būs pieejama arī desmit jautājumu viktorīna un iespēja papildināt savu fotogrāfiju ar īpašu Game Meat Week ietvaru.
Varbūt tieši šī ir īstā nedēļa, lai uzaicinātu draugus vakariņās un parādītu, cik daudzveidīga un garda var būt medījuma gaļa?
No 2. līdz 8. novembrim dalies ar savu medījuma gaļas recepti un pievienojies Eiropas mednieku un gardēžu kopīgajam kulinārajam piedzīvojumam!
Ja nebrauc uz šaušanas treniņiem, tad mežā nav ko iet. Šauj garām #360 epizode
Ja oktobra numurs vēl nav izlasīts, ir īstais brīdis to izdarīt! Meklē preses tirdzniecības vietās vai lasi elektroniski! Klikšķini šeit, lai iegādātos žurnālu digitāli!
👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības trešais pielikums Mednieka gads!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties žurnāla "Medības" redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties Medību vēstkopai, un saņem aktuālo rakstu un video izlasi, ko speciāli atlasījusi žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
- Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu
Jaunas garšas, dažādu valstu receptes un lieliska iespēja pie kopīga galda aicināt arī tos, kuri medījuma gaļu vēl nekad nav nogaršojuši! No 2. līdz 8. novembrim Eiropā norisināsies medījuma gaļai veltītā nedēļa Game Meat Week, kuras laikā mednieki, gardēži un kulinārijas entuziasti tiks aicināti iepazīt medījuma gaļas daudzveidību un dalīties savās iecienītākajās receptēs.
Kampaņu organizē Eiropas Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācija (FACE) sadarbībā ar tās dalīborganizācijām. Tās mērķis ir popularizēt medījuma gaļu kā vērtīgu pārtikas produktu, vienlaikus iepazīstinot plašāku sabiedrību ar medību tradīcijām un medījuma gaļas vietu Eiropas gastronomiskajā kultūrā.
Katru dienu jauna recepte no kādas Eiropas valsts
Šogad Game Meat Week dalībniekus gaida savdabīgs kulinārais ceļojums pa Eiropu. Katru dienu tiks prezentēta jauna medījuma gaļas recepte no kādas FACE dalībvalsts.
Tā būs iespēja iepazīt dažādu valstu medījuma gaļas pagatavošanas tradīcijas, izmēģināt neierastas garšu kombinācijas un smelties idejas arī savai virtuvei.
Medījuma gaļa nav tikai svētku maltīte vai īpašos gadījumos gatavots ēdiens. Tā var būt arī ikdienas ēdienkartes sastāvdaļa – sākot ar vienkāršiem sautējumiem un beidzot ar izsmalcinātiem restorānu cienīgiem ēdieniem.
No meža līdz galdam – medījuma gaļas īpašā vērtība
Kampaņas organizatori uzsver medījuma gaļas saikni ar dabu, vietējām tradīcijām un lauku kopienu dzīvi.
Savvaļā iegūta medījuma gaļa ir pārtikas produkts, kura izcelsme ir cieši saistīta ar konkrētu vidi un medību tradīcijām. Tās izmantošana uzturā ļauj novērtēt ne tikai pašu medījumu, bet arī prasmes, kas nepieciešamas, lai gaļu pareizi apstrādātu, uzglabātu un pagatavotu.
Game Meat Week mudina paskatīties uz medījuma gaļu plašāk – ne tikai kā uz mednieku ģimenēs ierastu produktu, bet arī kā uz interesantu izvēli ikvienam, kurš vēlas iepazīt jaunas garšas.
Kā piedalīties Game Meat Week?
Piedalīties var ikviens, un nav nepieciešams būt profesionālam pavāram vai pieredzējušam medījuma gaļas gatavotājam.
Pagatavo kādu medījuma gaļas ēdienu, nofotografē vai nofilmē to un dalies ar rezultātu sociālajos tīklos, pievienojot tēmturi #GameMeatWeek un atzīmējot @FACEforHunters.
Tas var būt gan ģimenes iecienītais brieža gaļas sautējums, gan mežacūkas cepetis, gan kāds pavisam jauns kulinārs eksperiments. Tāpat iespējams dalīties ar iespaidiem par restorānā baudītu medījuma gaļas ēdienu vai vietējo pasākumu, kurā tiek popularizēta medījuma gaļas kulinārija.
Kampaņas tīmekļvietnē būs pieejama arī desmit jautājumu viktorīna un iespēja papildināt savu fotogrāfiju ar īpašu Game Meat Week ietvaru.
Varbūt tieši šī ir īstā nedēļa, lai uzaicinātu draugus vakariņās un parādītu, cik daudzveidīga un garda var būt medījuma gaļa?
No 2. līdz 8. novembrim dalies ar savu medījuma gaļas recepti un pievienojies Eiropas mednieku un gardēžu kopīgajam kulinārajam piedzīvojumam!
Ja nebrauc uz šaušanas treniņiem, tad mežā nav ko iet. Šauj garām #360 epizode
Ja oktobra numurs vēl nav izlasīts, ir īstais brīdis to izdarīt! Meklē preses tirdzniecības vietās vai lasi elektroniski! Klikšķini šeit, lai iegādātos žurnālu digitāli!
👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības trešais pielikums Mednieka gads!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties žurnāla "Medības" redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties Medību vēstkopai, un saņem aktuālo rakstu un video izlasi, ko speciāli atlasījusi žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
- Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu