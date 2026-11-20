Pirmais un svarīgākais, kas jāatceras, ir drošība. Medību noteikumi aizliedz dzinējmedībās piedalīties cilvēkiem, kuriem nav spilgtas krāsas apģērba vai viegli pamanāmu spilgtas krāsas apģērba elementu, kas no jebkura skatpunkta izceļas uz apkārtnes fona. Parasti šo funkciju pilda veste, ko velkam uz virsējā apģērba slāņa. Vieni iztiek ar parastu košo atstarojošo vesti, kas nereti ir atrodama automašīnā. Citi iegādājas speciālu medību vesti ar kabatām, vietu rācijai un citām noderīgām funkcijām. Vēl citi izvēlas košas krāsas apģērbu, lai veste vispār nebūtu jāvelk.