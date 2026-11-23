Kļūstot par mednieku, jautājumu ir vairāk nekā vāveru mežā. Visnesaprotamāki šķiet tie jautājumi, kas ir saistīti ar medību tehnisko pusi, īpaši ar šaušanu. Ir mednieki, kuriem ir gana, ja lode lido aptuvenā virzienā, bet ir citi, kuriem interesē iemācīties visas nianses un pastāvīgi uzlabot savu šaušanas prasmi.
Viens no bieži dzirdētajiem, bet tikai daļai mednieku izprotamajiem jēdzieniem ir MIL. Šo apzīmējumu var atrast tēmēkļu aprakstos, uz regulēšanas tornīšiem un ballistikas tabulās. Ko tas nozīmē, un kā šīs zināšanas izmantot praksē?
Attēlā redzams galvenais princips: viens MIL simts metru attālumā atbilst aptuveni desmit centimetriem. Daudziem tēmēkļiem viens tornīša klikšķis ir 0,1 MIL, tātad simts metros tas pārvieto trāpījuma vietu par vienu centimetru.
Divsimt metros tas pats klikšķis atbilst diviem centimetriem, bet trīssimt metros trim centimetriem.