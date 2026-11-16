Tas, ka meža īpašnieki, tajā skaitā Latvijas valsts meži, nevēlas pietiekami iedziļināties briežu populācijas uzvedībā, pietiekami savlaicīgi nerūpējas par jaunaudžu aizsardzību pret postījumiem, par stigu un piebraucamo ceļu sakārtošanu pēc mežizstrādes, bet visu reducē uz: “Jūs nemedījat pietiekami!” Mežniecības pakļaujas LVM un privāto īpašnieku spiedienam, kā rezultātā vairs arī neiebilst pret nesamērīgi izsniegto licenču daudzumu. Piemēram, mūsu teritorijā ir tāda vieta Dzērvjupīte. Un ap to vienā stūrī saiet kopā četru kolektīvu robežas. Tur ir slikta vieta – slapja, purvaina, gar upes malu viss aizaudzis. LVM blakus nocirta mežu, sastādīja eglītes, bet stādiņus sākotnēji ne ar ko neapstrādāja. Turklāt pilnībā sabojāja vienīgo pēdējo piebraucamo ceļu, pa kuru vēl varēja piekļūt gan šai teritorijai, gan arī manam privātīpašumam vairāku desmitu hektāru platībā. Divas iepriekšējās stigas, pa kurām ērti varēja piekļūt šai teritorijai, tika sabojātas jau iepriekšējās mežizstrādes reizēs. Es atvainojos par izteicienu, bet citādi nevar pateikt – sačakarēja visas trīs stigas. Iepriekš gan tika svēti solīts, ka vismaz viena piebraucamā vieta netiks izmantota kokmateriālu izvešanai. Tagad līdz tai vietai jāiet pusotrs kilometrs kājām, iebraukt nevar.
Eglītes tur sastādīja, aizsardzība netika veikta. Pavasarī man zvana: “Jāni, brauc uz apsekošanu, brieži eglītes noēduši…” Jautā, kāpēc tur pietiekami nemedījam? Saku: pirmkārt, mēs rudenī nevaram tur piebraukt, pusotrs kilometrs jāiet kājām. Kā izvilksim? Ziemās tagad sals te ir un te nav. Risēs plāns lediņš, ielūsti, viss slapjš. Tur ne tikai ar mašīnu nevar iebraukt, pat kājām grūti tikt. Otrkārt, tur uz vietas tie dzīvnieki nedzīvo, viņi pa nakti atnāk, paēd un aiziet kaimiņu teritorijā. Tur savukārt nezināmu iemeslu dēļ licences tiek izsniegtas ļoti nelielā apjomā…
Protams, līdz ar to visu tik bieži tur neejam. Nav jau arī nozīmes iet. Mūsu pusē viss nocirsts. Un vai tad nevar redzēt, ka tie brieži nāk no kaimiņiem? Bet rezultātā mums iepriekšējo apmēram 25–30 briežu vietā uzliek nomedīt 54!