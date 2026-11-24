Lāča pēdas vien piecu metru attālumā no virtuves loga, izpostītas bišu dravas, izsisti vistu kūts logi un atkārtoti apciemojumi dzīvojamo māju pagalmos. Šāda ir realitāte, ar kuru šoruden nākas saskarties Valmieras novada Ēveles pagasta iedzīvotājiem. Kamēr vietējie iedzīvotāji arvien vairāk bažījas par savu drošību, mednieki norāda uz sarežģīto un praksē grūti izpildāmo kārtību, kādā iespējams likvidēt problemātisku lāci. Tikmēr Valmieras novada pašvaldība rosina grozījumus normatīvajos aktos, lai šādās situācijās atvieglotu mednieku rīcību.
Lācis arvien biežāk viesojas dzīvojamo māju pagalmos
Kā 19. novembrī vēstīja Latvijas Radio, lāča viesošanās Ēveles pagasta viensētās kļuvusi regulāra. Aivara un Elgas Žērbeļu saimniecībā lācis divreiz nepilnas nedēļas laikā apgāzis vienu un to pašu bišu stropu. Turpat atrasts arī lāča ķepas nospiedums – tikai aptuveni piecus metrus no dzīvojamās mājas virtuves loga.
Savukārt Pētera Kokuma ģimene piedzīvojusi jau četras ar lāci saistītas epizodes. Vienā no pēdējiem gadījumiem dzīvnieks atradies uz dzīvojamās mājas terases. Lācis arī izsitis vistu kūts logus un piekļuvis mājputniem, tādēļ saimnieks atlikušās vistas pārvietojis uz citu saimniecību.
Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas | Šauj garām! #361 epizode
Lai gan, pamanot cilvēku, lācis pagalmu atstājis, saimnieku satrauc dzīvnieka atkārtotā atgriešanās un spēja pārvarēt šķēršļus, lai piekļūtu barībai.
Mednieki nav putnu biedēkļi un nav arī apsargi
Ēveles mednieku kluba Dukāns vadītājs Artis Lamba Latvijas Radio paudis bažas par atbildību, kas, īstenojot problemātiska lāča likvidēšanu, jāuzņemas medniekiem.
Līdzīgu pieredzi guvis Rencēnu pagasta mednieks Jānis Ķibermanis. Viņam iepriekš bija izsniegta atļauja konkrēta lāča nomedīšanai, taču tās derīguma termiņš 30. septembrī beidzās, atļauju tā arī neizmantojot. Tās nosacījumi paredzēja ne vien konkrētā īpatņa identificēšanu noteiktā īpašumā, bet arī dzīvnieka uzvedības fiksēšanu video.
Šāda situācija aktualizē būtisku jautājumu – vai institūciju izsniegtās atļaujas ir praktiski izmantojamas? Medniekam jāspēj ne tikai izpildīt visus administratīvos nosacījumus, bet arī nodrošināt apkārtējo cilvēku drošību un uzņemties juridisko atbildību par savu rīcību.
Kad lācis stāv kūtiņas durvīs, grūtākās medības un šaušana! Šauj garām! #359 epizode
Mednieku iesaiste problemātisku dzīvnieku likvidēšanā nav pielīdzināma ierastajām medībām. Tās mērķis ir novērst apdraudējumu sabiedrībai, tādēļ arī atbildības sadalījumam starp iesaistītajām institūcijām un medniekiem būtu jābūt skaidri noteiktam.
Pašvaldība rosina atvieglot problemātisku lāču likvidēšanu
Kā 24. novembrī vēsta aģentūra LETA, Valmieras novada pašvaldība rosina veikt izmaiņas normatīvajos aktos, kas ļautu noteiktās teritorijās un ierobežotā laika periodā vienkāršot tādu lāču izņemšanu no populācijas, kuri zaudējuši dabiskās bailes no cilvēka un izrāda agresiju.
Pašvaldības iniciatīvas mērķis ir preventīvi novērst nopietnu apdraudējumu cilvēku veselībai un dzīvībai, vienlaikus atvieglojot medniekiem noteiktās prasības.
Tikmēr Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) vērtējumā Ēveles pagastā līdz šim konstatētā lāča uzvedība un saimnieciskie postījumi vēl neapstiprina tiešus draudus cilvēka veselībai vai dzīvībai.
Jāuzsver, ka pašvaldības ierosinājums nav aicinājums atļaut vispārējas lāču medības Latvijā. Runa ir par iespēju efektīvāk rīkoties konkrētās situācijās, kad atsevišķs dzīvnieks ar savu uzvedību rada apdraudējumu.
Vai tas ir tas pats lācis, kas postījumus nodarīja vasarā?
Pagaidām nav noskaidrots, vai Ēvelē šobrīd manītais lācis ir tas pats īpatnis, kurš vasarā nodarīja postījumus vairākās Vidzemes saimniecībās. Postījumu vietās ievākti paraugi, kas nodoti izpētei.
DAP jau oktobrī izsniedza atļauju likvidēt problemātisku lāci, kurš Vidzemē bija zaudējis dabiskās bailes no cilvēkiem. Kā liecina jaunākā informācija, dzīvnieks joprojām nav likvidēts.
Kriminālprocess, atņemti ieroči?! Kas draud medniekam, kurš nošauj lāci ar valsts atļauju?
Brūnais lācis Latvijā nav iekļauts medījamo dzīvnieku sarakstā, tāpēc atsevišķa īpatņa likvidēšana ir pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos.
Vai spēsim rīkoties, pirms notikusi nelaime?
Ne katrs lācis, kas šķērso lauku, ceļu vai parādās viensētas tuvumā, ir uzskatāms par problemātisku dzīvnieku. Tomēr atkārtota atgriešanās māju pagalmos, barības meklēšana saimniecības ēkās un cilvēku klātbūtnes tolerance ir pazīmes, kurām jāpievērš pastiprināta uzmanība.
Tikpat būtiski ir preventīvie pasākumi – bišu dravu aizsardzība, mājputnu droša turēšana, atkritumu konteineru noslēgšana un citu viegli pieejamu barības avotu novēršana.
Taču situācija Valmieras novadā izgaismo arī daudz plašāku problēmu. Latvijai jāspēj nodrošināt ne tikai īpaši aizsargājamas sugas saglabāšana, bet arī operatīva un juridiski skaidra rīcība gadījumos, kad konkrēts dzīvnieks kļūst bīstams.
Mednieki ar savām zināšanām un pieredzi var būt nozīmīgi palīgi šādu situāciju risināšanā, taču viņiem nevajadzētu vieniem uzņemties visu atbildību par sabiedrības drošību.
Galvenais jautājums ir, vai pašreizējā sistēma ļauj novērst iespējamu nelaimi, nevis vien reaģēt uz tās sekām.
Vai tiešām vilks ir ļaundaris? Kā sadzīvot un medīt gudri | Šauj garām! #362 epizode
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Lāča pēdas vien piecu metru attālumā no virtuves loga, izpostītas bišu dravas, izsisti vistu kūts logi un atkārtoti apciemojumi dzīvojamo māju pagalmos. Šāda ir realitāte, ar kuru šoruden nākas saskarties Valmieras novada Ēveles pagasta iedzīvotājiem. Kamēr vietējie iedzīvotāji arvien vairāk bažījas par savu drošību, mednieki norāda uz sarežģīto un praksē grūti izpildāmo kārtību, kādā iespējams likvidēt problemātisku lāci. Tikmēr Valmieras novada pašvaldība rosina grozījumus normatīvajos aktos, lai šādās situācijās atvieglotu mednieku rīcību.
Lācis arvien biežāk viesojas dzīvojamo māju pagalmos
Kā 19. novembrī vēstīja Latvijas Radio, lāča viesošanās Ēveles pagasta viensētās kļuvusi regulāra. Aivara un Elgas Žērbeļu saimniecībā lācis divreiz nepilnas nedēļas laikā apgāzis vienu un to pašu bišu stropu. Turpat atrasts arī lāča ķepas nospiedums – tikai aptuveni piecus metrus no dzīvojamās mājas virtuves loga.
Savukārt Pētera Kokuma ģimene piedzīvojusi jau četras ar lāci saistītas epizodes. Vienā no pēdējiem gadījumiem dzīvnieks atradies uz dzīvojamās mājas terases. Lācis arī izsitis vistu kūts logus un piekļuvis mājputniem, tādēļ saimnieks atlikušās vistas pārvietojis uz citu saimniecību.
Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas | Šauj garām! #361 epizode
Lai gan, pamanot cilvēku, lācis pagalmu atstājis, saimnieku satrauc dzīvnieka atkārtotā atgriešanās un spēja pārvarēt šķēršļus, lai piekļūtu barībai.
Mednieki nav putnu biedēkļi un nav arī apsargi
Ēveles mednieku kluba Dukāns vadītājs Artis Lamba Latvijas Radio paudis bažas par atbildību, kas, īstenojot problemātiska lāča likvidēšanu, jāuzņemas medniekiem.
Līdzīgu pieredzi guvis Rencēnu pagasta mednieks Jānis Ķibermanis. Viņam iepriekš bija izsniegta atļauja konkrēta lāča nomedīšanai, taču tās derīguma termiņš 30. septembrī beidzās, atļauju tā arī neizmantojot. Tās nosacījumi paredzēja ne vien konkrētā īpatņa identificēšanu noteiktā īpašumā, bet arī dzīvnieka uzvedības fiksēšanu video.
Šāda situācija aktualizē būtisku jautājumu – vai institūciju izsniegtās atļaujas ir praktiski izmantojamas? Medniekam jāspēj ne tikai izpildīt visus administratīvos nosacījumus, bet arī nodrošināt apkārtējo cilvēku drošību un uzņemties juridisko atbildību par savu rīcību.
Kad lācis stāv kūtiņas durvīs, grūtākās medības un šaušana! Šauj garām! #359 epizode
Mednieku iesaiste problemātisku dzīvnieku likvidēšanā nav pielīdzināma ierastajām medībām. Tās mērķis ir novērst apdraudējumu sabiedrībai, tādēļ arī atbildības sadalījumam starp iesaistītajām institūcijām un medniekiem būtu jābūt skaidri noteiktam.
Pašvaldība rosina atvieglot problemātisku lāču likvidēšanu
Kā 24. novembrī vēsta aģentūra LETA, Valmieras novada pašvaldība rosina veikt izmaiņas normatīvajos aktos, kas ļautu noteiktās teritorijās un ierobežotā laika periodā vienkāršot tādu lāču izņemšanu no populācijas, kuri zaudējuši dabiskās bailes no cilvēka un izrāda agresiju.
Pašvaldības iniciatīvas mērķis ir preventīvi novērst nopietnu apdraudējumu cilvēku veselībai un dzīvībai, vienlaikus atvieglojot medniekiem noteiktās prasības.
Tikmēr Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) vērtējumā Ēveles pagastā līdz šim konstatētā lāča uzvedība un saimnieciskie postījumi vēl neapstiprina tiešus draudus cilvēka veselībai vai dzīvībai.
Jāuzsver, ka pašvaldības ierosinājums nav aicinājums atļaut vispārējas lāču medības Latvijā. Runa ir par iespēju efektīvāk rīkoties konkrētās situācijās, kad atsevišķs dzīvnieks ar savu uzvedību rada apdraudējumu.
Vai tas ir tas pats lācis, kas postījumus nodarīja vasarā?
Pagaidām nav noskaidrots, vai Ēvelē šobrīd manītais lācis ir tas pats īpatnis, kurš vasarā nodarīja postījumus vairākās Vidzemes saimniecībās. Postījumu vietās ievākti paraugi, kas nodoti izpētei.
DAP jau oktobrī izsniedza atļauju likvidēt problemātisku lāci, kurš Vidzemē bija zaudējis dabiskās bailes no cilvēkiem. Kā liecina jaunākā informācija, dzīvnieks joprojām nav likvidēts.
Kriminālprocess, atņemti ieroči?! Kas draud medniekam, kurš nošauj lāci ar valsts atļauju?
Brūnais lācis Latvijā nav iekļauts medījamo dzīvnieku sarakstā, tāpēc atsevišķa īpatņa likvidēšana ir pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos.
Vai spēsim rīkoties, pirms notikusi nelaime?
Ne katrs lācis, kas šķērso lauku, ceļu vai parādās viensētas tuvumā, ir uzskatāms par problemātisku dzīvnieku. Tomēr atkārtota atgriešanās māju pagalmos, barības meklēšana saimniecības ēkās un cilvēku klātbūtnes tolerance ir pazīmes, kurām jāpievērš pastiprināta uzmanība.
Tikpat būtiski ir preventīvie pasākumi – bišu dravu aizsardzība, mājputnu droša turēšana, atkritumu konteineru noslēgšana un citu viegli pieejamu barības avotu novēršana.
Taču situācija Valmieras novadā izgaismo arī daudz plašāku problēmu. Latvijai jāspēj nodrošināt ne tikai īpaši aizsargājamas sugas saglabāšana, bet arī operatīva un juridiski skaidra rīcība gadījumos, kad konkrēts dzīvnieks kļūst bīstams.
Mednieki ar savām zināšanām un pieredzi var būt nozīmīgi palīgi šādu situāciju risināšanā, taču viņiem nevajadzētu vieniem uzņemties visu atbildību par sabiedrības drošību.
Galvenais jautājums ir, vai pašreizējā sistēma ļauj novērst iespējamu nelaimi, nevis vien reaģēt uz tās sekām.
Vai tiešām vilks ir ļaundaris? Kā sadzīvot un medīt gudri | Šauj garām! #362 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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