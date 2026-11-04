"Mednieks bez suņa ir tikai pa pusei mednieks!" Noskaties konferences "Medības 2026" ierakstu

Vai medību suns ir tikai palīgs medībās vai tomēr pilntiesīgs mednieka partneris? Kā izvēlēties piemērotāko šķirni, ko nosaka likums un kā rīkoties, ja suns medībās gūst traumu? Šie un daudzi citi jautājumi tika apspriesti 30. oktobrī notikušajā konferencē “Medības 2026”, kuras centrā šogad bija medību suņi, to nozīme, apmācība, drošība un atbildīga izmantošana medībās. Konference sākās plkst. 9.40 un pulcēja medību nozares pārstāvjus, kinologus, veterinārmedicīnas un tiesību ekspertus, kā arī citus speciālistus. Pasākumam ikviens interesents varēja sekot līdzi tiešraidē un uzdot jautājumus lektoriem. Ja konferenci palaidi garām vai vēlies vēlreiz noklausīties kādu no priekšlasījumiem, tagad pieejams tās ieraksts!
Medību suņi – tradīcija, atbildība un nākotnes izaicinājumi
Atklājot konferenci, Latvijas Mednieku savienības valdes loceklis Artūrs Surmovičs uzsvēra, ka mednieka un suņa sadarbības nozīmi ir grūti pārvērtēt. Savukārt Latvijas Mednieku savienības valdes priekšsēdētājs Juris Buškevics atgādināja, ka medību suņi ir gan dzinēji un pēdu meklētāji, gan uzticami pavadoņi.
Valsts meža dienesta Medību daļas vadītājs Valters Lūsis pievērsās jautājumam, vai medību suņu izmantošanas situāciju Latvijā var uzskatīt par labvēlīgu. Viņš analizēja arī lietotnē Mednis reģistrētos datus. Vienās dzinējmedībās vidēji tiek izmantoti trīs līdz četri suņi, lai gan atsevišķos gadījumos reģistrēti pat 14 suņi. Savukārt 41% no reģistrētajiem suņu izmantošanas gadījumiem dzinējmedībās bijušas laikas. Vienlaikus eksperts uzsvēra, ka šie dati balstīti brīvprātīgi iesniegtajā informācijā un neatspoguļo pilnīgu ainu.
Kā izvēlēties medību suni un ko atļauj likums?
Žurnāla Medības galvenā redaktore un kinoloģe Linda Dombrovska pievērsās jautājumam, uz kuru nav vienas universālas atbildes, – kāds ir labākais medību suns? Izvēle ir atkarīga no medību veida, saimnieka dzīvesveida, pieredzes un gatavības ieguldīt laiku suņa apmācībā.
Savukārt Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve Sandra Bērziņa skaidroja pašvaldību saistošo noteikumu nozīmi suņu turēšanā un pārvietošanā, bet tiesību zinātņu doktore Inese Bāra analizēja suņu un kaķu atrašanos medību platībās, kā arī savvaļas dzīvnieku un mājdzīvnieku aizsardzības interešu līdzsvaru.
No pirmās palīdzības līdz ievainota dzīvnieka meklēšanai
Viens no praktiski nozīmīgākajiem konferences tematiem bija medību suņu drošība. Veterinārārste un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes lektore Daire Viškere skaidroja, kā atpazīt dzīvībai bīstamas situācijas, sniegt pirmo palīdzību traumētam sunim un kādam aprīkojumam vajadzētu būt mednieka aptieciņā.
Savukārt biedrības HUNTSAFE pārstāvis iepazīstināja ar specializētu suņu izmantošanu šāviena rezultāta pārbaudē un ievainotu medījamo dzīvnieku izsekošanā. Biedrības mērķis ir attīstīt profesionālu meklētāju tīklu visā Latvijā, lai ievainotu dzīvnieku meklēšana būtu ātra, atbildīga un efektīva.
Konferencē tika aplūkoti arī plašāki medību nozares jautājumi, tostarp medījamo dzīvnieku uzskaites pilnveidošana, lielo plēsēju apsaimniekošana un cilvēku un savvaļas dzīvnieku līdzāspastāvēšanas izaicinājumi.
Konferences Medības 2026 ieraksts ir iespēja ne tikai noklausīties ekspertu priekšlasījumus, bet arī iegūt praktiskas zināšanas, kas noderēs ikvienam medību suņa saimniekam un medniekam.
Skaties pilnu konferences ierakstu zemāk!
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Vai medību suns ir tikai palīgs medībās vai tomēr pilntiesīgs mednieka partneris? Kā izvēlēties piemērotāko šķirni, ko nosaka likums un kā rīkoties, ja suns medībās gūst traumu? Šie un daudzi citi jautājumi tika apspriesti 30. oktobrī notikušajā konferencē “Medības 2026”, kuras centrā šogad bija medību suņi, to nozīme, apmācība, drošība un atbildīga izmantošana medībās. Konference sākās plkst. 9.40 un pulcēja medību nozares pārstāvjus, kinologus, veterinārmedicīnas un tiesību ekspertus, kā arī citus speciālistus. Pasākumam ikviens interesents varēja sekot līdzi tiešraidē un uzdot jautājumus lektoriem. Ja konferenci palaidi garām vai vēlies vēlreiz noklausīties kādu no priekšlasījumiem, tagad pieejams tās ieraksts!
Medību suņi – tradīcija, atbildība un nākotnes izaicinājumi
Atklājot konferenci, Latvijas Mednieku savienības valdes loceklis Artūrs Surmovičs uzsvēra, ka mednieka un suņa sadarbības nozīmi ir grūti pārvērtēt. Savukārt Latvijas Mednieku savienības valdes priekšsēdētājs Juris Buškevics atgādināja, ka medību suņi ir gan dzinēji un pēdu meklētāji, gan uzticami pavadoņi.
Valsts meža dienesta Medību daļas vadītājs Valters Lūsis pievērsās jautājumam, vai medību suņu izmantošanas situāciju Latvijā var uzskatīt par labvēlīgu. Viņš analizēja arī lietotnē Mednis reģistrētos datus. Vienās dzinējmedībās vidēji tiek izmantoti trīs līdz četri suņi, lai gan atsevišķos gadījumos reģistrēti pat 14 suņi. Savukārt 41% no reģistrētajiem suņu izmantošanas gadījumiem dzinējmedībās bijušas laikas. Vienlaikus eksperts uzsvēra, ka šie dati balstīti brīvprātīgi iesniegtajā informācijā un neatspoguļo pilnīgu ainu.
Kā izvēlēties medību suni un ko atļauj likums?
Žurnāla Medības galvenā redaktore un kinoloģe Linda Dombrovska pievērsās jautājumam, uz kuru nav vienas universālas atbildes, – kāds ir labākais medību suns? Izvēle ir atkarīga no medību veida, saimnieka dzīvesveida, pieredzes un gatavības ieguldīt laiku suņa apmācībā.
Savukārt Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve Sandra Bērziņa skaidroja pašvaldību saistošo noteikumu nozīmi suņu turēšanā un pārvietošanā, bet tiesību zinātņu doktore Inese Bāra analizēja suņu un kaķu atrašanos medību platībās, kā arī savvaļas dzīvnieku un mājdzīvnieku aizsardzības interešu līdzsvaru.
No pirmās palīdzības līdz ievainota dzīvnieka meklēšanai
Viens no praktiski nozīmīgākajiem konferences tematiem bija medību suņu drošība. Veterinārārste un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes lektore Daire Viškere skaidroja, kā atpazīt dzīvībai bīstamas situācijas, sniegt pirmo palīdzību traumētam sunim un kādam aprīkojumam vajadzētu būt mednieka aptieciņā.
Savukārt biedrības HUNTSAFE pārstāvis iepazīstināja ar specializētu suņu izmantošanu šāviena rezultāta pārbaudē un ievainotu medījamo dzīvnieku izsekošanā. Biedrības mērķis ir attīstīt profesionālu meklētāju tīklu visā Latvijā, lai ievainotu dzīvnieku meklēšana būtu ātra, atbildīga un efektīva.
Konferencē tika aplūkoti arī plašāki medību nozares jautājumi, tostarp medījamo dzīvnieku uzskaites pilnveidošana, lielo plēsēju apsaimniekošana un cilvēku un savvaļas dzīvnieku līdzāspastāvēšanas izaicinājumi.
Konferences Medības 2026 ieraksts ir iespēja ne tikai noklausīties ekspertu priekšlasījumus, bet arī iegūt praktiskas zināšanas, kas noderēs ikvienam medību suņa saimniekam un medniekam.
Skaties pilnu konferences ierakstu zemāk!
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Iznācis žurnāla Medības trešais pielikums Mednieka gads!
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