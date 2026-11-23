Vai medību saimniecību apsaimniekošana var sniegt labumu ne tikai medījamajiem dzīvniekiem, bet arī citām savvaļas sugām? Lielbritānijā vairāk nekā 30 gadu garumā veiktie pētījumi liecina, ka pārdomāta medību saimniecību darbība var būtiski veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Pētījumos konstatēts, ka atsevišķās teritorijās, kur īstenoti mērķtiecīgi dabas apsaimniekošanas pasākumi, novērots pat 12 reižu vairāk putnu, divreiz vairāk tauriņu, kā arī lielāka dziedātājputnu sugu daudzveidība. Tomēr zinātnieki uzsver, ka šādi rezultāti netiek sasniegti automātiski – izšķiroša nozīme ir tam, kādi apsaimniekošanas pasākumi tiek veikti un cik kvalitatīvi tie tiek īstenoti.
Lielbritānijas neatkarīgā dabas aizsardzības un medījamo dzīvnieku pētniecības organizācija Game & Wildlife Conservation Trust (GWCT) Anglijas valdībai iesniegusi apjomīgu zinātnisko pētījumu apkopojumu par medību putnu audzēšanas, izlaišanas savvaļā un medību ietekmi uz vidi. Tajā apkopoti vairāk nekā trīsdesmit gadu laikā iegūti dati, kas atklāj gan medību saimniecību iespējamo ieguldījumu dabas aizsardzībā, gan riskus, kas saistīti ar šo darbību.
Pētījumu rezultāti liecina, ka medību vajadzībām apsaimniekotās teritorijas var nodrošināt labvēlīgus apstākļus daudzām savvaļas sugām, tostarp putniem, tauriņiem un mazajiem zīdītājiem. Īpaši nozīmīga ir dzīvotņu uzturēšana un atjaunošana, barības pieejamības uzlabošana un likumīga plēsēju populāciju regulēšana.
Vairāk nekā 160 zinātnisko publikāciju
Lielbritānijas Vides, pārtikas un lauku lietu ministrija (Defra) septembrī sāka zinātnisko pierādījumu apkopošanu, lai izvērtētu medību putnu audzēšanas, izlaišanas savvaļā un medību ietekmi uz savvaļas dzīvniekiem, to dzīvotnēm un vidi kopumā. Informācijas iesniegšana noslēdzās 1. novembrī, un iegūtie dati tiks izmantoti Anglijas medību politikas veidošanā.
GWCT sagatavotais ziņojums ir gandrīz 50 000 vārdu garš, un tam pievienoti 179 dokumenti, tostarp 163 zinātniskās publikācijas. Organizācija izstrādājusi arī deviņus tematiskus pārskatus ar būtiskākajiem secinājumiem.
GWCT konsultāciju un politikas direktors doktors Rodžers Dreikots (Roger Draycott) uzsver, ka medību putnu izlaišanai savvaļā var būt gan pozitīva, gan negatīva ietekme uz vidi, tādēļ būtiski izvērtēt visus pieejamos zinātniskos pierādījumus.
Pētījumi liecina, ka pārdomāta dzīvotņu apsaimniekošana, piebarošana un plēsēju populāciju regulēšana var sniegt labumu ne tikai medījamajiem putniem, bet arī daudzām citām savvaļas sugām. Vienlaikus izstrādāti ieteikumi, kā mazināt iespējamo negatīvo ietekmi un uzlabot apsaimniekošanas rezultātus.
Pētījumu rezultāti: vairāk putnu, tauriņu un piemērotu dzīvotņu
GWCT ilgtermiņa pētījumos iegūti vairāki ievērības cienīgi rezultāti, kas raksturo medību saimniecību apsaimniekošanas iespējamo ietekmi uz bioloģisko daudzveidību.
12 reižu vairāk putnu. Pētījumā, kas aptvēra 192 teritorijas, noskaidrots, ka laukos, kuros audzē medījamiem un citiem savvaļas putniem piemērotas barības kultūras, uz vienu hektāru sastopams 12 reižu vairāk putnu nekā parastās lauksaimniecības zemēs. Šādi sējumi nodrošina gan barību, gan patvērumu dažādām putnu sugām.
Līdz 65% vairāk dzīvžogu. Medību saimniecībās, kurās audzē un savvaļā izlaiž medību putnus, dzīvžogu kopgarums uz kvadrātkilometru var būt līdz 65% lielāks nekā citās teritorijās. Dzīvžogi ir nozīmīgas dzīvotnes putniem, kukaiņiem un mazajiem zīdītājiem, jo nodrošina tiem barību, patvērumu un ligzdošanas iespējas.
Par 32% vairāk meža putnu sugu un divreiz vairāk tauriņu. Mežos, kas tiek apsaimniekoti fazāniem piemērotu dzīvotņu uzturēšanai, konstatēts par 32% vairāk savvaļas putnu sugu un divreiz vairāk tauriņu nekā salīdzināmajās Lielbritānijas mežu teritorijās.
Par 36% vairāk dziedātājputnu. Lielbritānijas lauksaimniecības zemju putnu uzskaites Big Farmland Bird Count dati liecina, ka saimniecībās, kurās tiek veikta medību saimnieciskā darbība, vidēji sastopams par 36% vairāk dziedātājputnu nekā saimniecībās, kur šāda apsaimniekošana nenotiek. Putnu uzskaite aptver līdz 400 000 hektāru lauksaimniecības zemju.
Šie rezultāti parāda, ka medību vajadzībām īstenotie dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumi var būt labvēlīgi arī sugām, kuras netiek medītas.
Plēsēju populāciju regulēšana var uzlabot ligzdošanas sekmes
Viens no medību saimniecību apsaimniekošanas pasākumiem ir likumīga un zinātniski pamatota plēsēju populāciju regulēšana. GWCT norāda, ka tā var mazināt plēsēju radīto spiedienu uz apdraudētām putnu sugām, īpaši pavasarī, kad sākas ligzdošanas sezona.
Visvairāk apdraudēti ir uz zemes ligzdojošie putni, kuru olas un mazuļi ir viegli pieejami dažādiem plēsējiem. Medību saimniecību darbinieku un mednieku īstenotie pasākumi noteiktos apstākļos var uzlabot šo putnu ligzdošanas sekmes.
Vienlaikus GWCT stingri nosoda plēsīgo putnu nelikumīgu nogalināšanu. Organizācijas pētījumi liecina, ka arī plēsīgie putni var veiksmīgi dzīvot medību saimniecību apsaimniekotajās teritorijās. To, iespējams, veicina labāks dzīvotņu stāvoklis un lielāka barības pieejamība.
Allertonas pētījums: dziedātājputnu skaits var dubultoties
Īpaši nozīmīgi rezultāti iegūti GWCT Allertonas pētniecības un demonstrējumu saimniecībā Lesteršīrā, kur vairākus gadu desmitus tiek pētīta lauksaimniecības, medību saimniecību darbības un bioloģiskās daudzveidības mijiedarbība.
Ilgtermiņa novērojumi divos atsevišķos periodos parādījuši, ka laikā, kad teritorijā notiek fazānu medību saimniecības apsaimniekošana un ar to saistīta dzīvotņu uzturēšana, ligzdojošo dziedātājputnu skaits var būt divreiz lielāks nekā periodos, kad šādi pasākumi netiek īstenoti.
Tas apliecina, ka medību saimniecību vajadzībām veiktā dzīvotņu apsaimniekošana labvēlīgos apstākļos var palīdzēt saglabāt arī tās putnu sugas, kuras nav medījamas.
Medību putnu audzēšanai ir arī negatīva ietekme
Lai gan pētījumi atklāj vairākus pozitīvus aspektus, GWCT uzsver, ka medību putnu audzēšana un izlaišana savvaļā var radīt arī nevēlamas sekas.
Piemēram, vietās, kur putni pirms izlaišanas tiek turēti aplokos, var tikt bojāta veģetācija. Šāda ietekme iespējama gan pašos aplokos, gan to tuvākajā apkārtnē.
Tomēr zinātnieki norāda, ka šie bojājumi lielākoties ir lokāli un tos iespējams mazināt, ievērojot zinātniski pamatotus apsaimniekošanas ieteikumus.
Savukārt ieguvumi, ko nodrošina mežu, dzīvžogu un laukmalu uzturēšana, jaunu dzīvotņu veidošana, piebarošana un barības kultūru audzēšana, var aptvert daudz plašākas teritorijas.
Tādēļ, vērtējot medību saimniecību ietekmi uz vidi, būtiski ņemt vērā gan iespējamos riskus, gan ieguvumus, ko sniedz konkrētie apsaimniekošanas pasākumi.
Medību saimniecību ieguldījums dabas aizsardzībā – aptuveni 500 miljoni mārciņu
GWCT aplēses liecina, ka ar medību saimniecisko darbību saistītās privātās investīcijas dabas aizsardzībā Lielbritānijā sasniedz aptuveni 500 miljonus sterliņu mārciņu.
Šie līdzekļi palīdz finansēt dzīvotņu uzturēšanu un atjaunošanu, kā arī citus dabas aizsardzības pasākumus, kuru īstenošanai ne vienmēr nepieciešams valsts finansējums.
GWCT uzskata, ka medību saimniecību darbība var palīdzēt sasniegt arī Anglijas valdības noteiktos dabas aizsardzības mērķus.
Saskaņā ar 2021. gada Vides likumu Anglijā līdz 2030. gadam jāaptur sugu populāciju samazināšanās. Savukārt līdz 2042. gadam sugu populāciju rādītājiem jāpārsniedz 2022. gada līmenis un jābūt vismaz par 10% augstākiem nekā 2030. gadā.
Tāpat paredzēts izveidot vai atjaunot vairāk nekā 500 000 hektāru bioloģiski daudzveidīgu dzīvotņu ārpus aizsargājamām teritorijām un līdz 2050. gadam palielināt Anglijas mežainumu līdz 16,5%.
Tā kā vairāk nekā 70% Lielbritānijas sauszemes teritorijas tiek izmantoti lauksaimniecībā, zemes īpašniekiem un lauksaimniekiem ir būtiska loma dabas aizsardzības mērķu sasniegšanā.
Daudzos privātīpašumos darbojas medību saimniecības, kuru ienākumi ļauj finansēt dabas aizsardzības pasākumus visa gada garumā.
Ar labiem nodomiem nepietiek – nepieciešami arī dati
GWCT aicina medību saimniecību apsaimniekotājus sistemātiskāk dokumentēt savas darbības ietekmi uz bioloģisko daudzveidību.
Putnu un citu savvaļas sugu uzskaites, dzīvotņu stāvokļa novērtējumi un regulāri novērojumi ļauj iegūt objektīvus datus par apsaimniekošanas pasākumu rezultātiem.
Šāda informācija palīdz ne tikai izvērtēt medību saimniecību ieguldījumu dabas aizsardzībā, bet arī noteikt jomas, kurās nepieciešami papildu pētījumi vai līdzšinējās prakses uzlabojumi.
GWCT turpinās analizēt iegūtos datus un iepazīstināt ar tiem politikas veidotājus, zinātniekus un zemes īpašniekus.
Organizācijas pārstāvji uzsver, ka zinātniskajai izpētei jāturpinās neatkarīgi no tā, kādi lēmumi nākotnē tiks pieņemti attiecībā uz medību putnu audzēšanu un izlaišanu savvaļā.
Pētījumu galvenais secinājums ir tāds, ka medību saimniecību ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā nosaka apsaimniekošanas kvalitāte. Pārdomāta dzīvotņu uzturēšana, atbildīga savvaļas dzīvnieku populāciju apsaimniekošana un regulāra rezultātu izvērtēšana var sniegt būtisku ieguldījumu dabas aizsardzībā.
Vai tiešām vilks ir ļaundaris? Kā sadzīvot un medīt gudri | Šauj garām! #362 epizode
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Vai medību saimniecību apsaimniekošana var sniegt labumu ne tikai medījamajiem dzīvniekiem, bet arī citām savvaļas sugām? Lielbritānijā vairāk nekā 30 gadu garumā veiktie pētījumi liecina, ka pārdomāta medību saimniecību darbība var būtiski veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Pētījumos konstatēts, ka atsevišķās teritorijās, kur īstenoti mērķtiecīgi dabas apsaimniekošanas pasākumi, novērots pat 12 reižu vairāk putnu, divreiz vairāk tauriņu, kā arī lielāka dziedātājputnu sugu daudzveidība. Tomēr zinātnieki uzsver, ka šādi rezultāti netiek sasniegti automātiski – izšķiroša nozīme ir tam, kādi apsaimniekošanas pasākumi tiek veikti un cik kvalitatīvi tie tiek īstenoti.
Lielbritānijas neatkarīgā dabas aizsardzības un medījamo dzīvnieku pētniecības organizācija Game & Wildlife Conservation Trust (GWCT) Anglijas valdībai iesniegusi apjomīgu zinātnisko pētījumu apkopojumu par medību putnu audzēšanas, izlaišanas savvaļā un medību ietekmi uz vidi. Tajā apkopoti vairāk nekā trīsdesmit gadu laikā iegūti dati, kas atklāj gan medību saimniecību iespējamo ieguldījumu dabas aizsardzībā, gan riskus, kas saistīti ar šo darbību.
Pētījumu rezultāti liecina, ka medību vajadzībām apsaimniekotās teritorijas var nodrošināt labvēlīgus apstākļus daudzām savvaļas sugām, tostarp putniem, tauriņiem un mazajiem zīdītājiem. Īpaši nozīmīga ir dzīvotņu uzturēšana un atjaunošana, barības pieejamības uzlabošana un likumīga plēsēju populāciju regulēšana.
Vairāk nekā 160 zinātnisko publikāciju
Lielbritānijas Vides, pārtikas un lauku lietu ministrija (Defra) septembrī sāka zinātnisko pierādījumu apkopošanu, lai izvērtētu medību putnu audzēšanas, izlaišanas savvaļā un medību ietekmi uz savvaļas dzīvniekiem, to dzīvotnēm un vidi kopumā. Informācijas iesniegšana noslēdzās 1. novembrī, un iegūtie dati tiks izmantoti Anglijas medību politikas veidošanā.
GWCT sagatavotais ziņojums ir gandrīz 50 000 vārdu garš, un tam pievienoti 179 dokumenti, tostarp 163 zinātniskās publikācijas. Organizācija izstrādājusi arī deviņus tematiskus pārskatus ar būtiskākajiem secinājumiem.
GWCT konsultāciju un politikas direktors doktors Rodžers Dreikots (Roger Draycott) uzsver, ka medību putnu izlaišanai savvaļā var būt gan pozitīva, gan negatīva ietekme uz vidi, tādēļ būtiski izvērtēt visus pieejamos zinātniskos pierādījumus.
Pētījumi liecina, ka pārdomāta dzīvotņu apsaimniekošana, piebarošana un plēsēju populāciju regulēšana var sniegt labumu ne tikai medījamajiem putniem, bet arī daudzām citām savvaļas sugām. Vienlaikus izstrādāti ieteikumi, kā mazināt iespējamo negatīvo ietekmi un uzlabot apsaimniekošanas rezultātus.
Pētījumu rezultāti: vairāk putnu, tauriņu un piemērotu dzīvotņu
GWCT ilgtermiņa pētījumos iegūti vairāki ievērības cienīgi rezultāti, kas raksturo medību saimniecību apsaimniekošanas iespējamo ietekmi uz bioloģisko daudzveidību.
12 reižu vairāk putnu. Pētījumā, kas aptvēra 192 teritorijas, noskaidrots, ka laukos, kuros audzē medījamiem un citiem savvaļas putniem piemērotas barības kultūras, uz vienu hektāru sastopams 12 reižu vairāk putnu nekā parastās lauksaimniecības zemēs. Šādi sējumi nodrošina gan barību, gan patvērumu dažādām putnu sugām.
Līdz 65% vairāk dzīvžogu. Medību saimniecībās, kurās audzē un savvaļā izlaiž medību putnus, dzīvžogu kopgarums uz kvadrātkilometru var būt līdz 65% lielāks nekā citās teritorijās. Dzīvžogi ir nozīmīgas dzīvotnes putniem, kukaiņiem un mazajiem zīdītājiem, jo nodrošina tiem barību, patvērumu un ligzdošanas iespējas.
Par 32% vairāk meža putnu sugu un divreiz vairāk tauriņu. Mežos, kas tiek apsaimniekoti fazāniem piemērotu dzīvotņu uzturēšanai, konstatēts par 32% vairāk savvaļas putnu sugu un divreiz vairāk tauriņu nekā salīdzināmajās Lielbritānijas mežu teritorijās.
Par 36% vairāk dziedātājputnu. Lielbritānijas lauksaimniecības zemju putnu uzskaites Big Farmland Bird Count dati liecina, ka saimniecībās, kurās tiek veikta medību saimnieciskā darbība, vidēji sastopams par 36% vairāk dziedātājputnu nekā saimniecībās, kur šāda apsaimniekošana nenotiek. Putnu uzskaite aptver līdz 400 000 hektāru lauksaimniecības zemju.
Šie rezultāti parāda, ka medību vajadzībām īstenotie dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumi var būt labvēlīgi arī sugām, kuras netiek medītas.
Plēsēju populāciju regulēšana var uzlabot ligzdošanas sekmes
Viens no medību saimniecību apsaimniekošanas pasākumiem ir likumīga un zinātniski pamatota plēsēju populāciju regulēšana. GWCT norāda, ka tā var mazināt plēsēju radīto spiedienu uz apdraudētām putnu sugām, īpaši pavasarī, kad sākas ligzdošanas sezona.
Visvairāk apdraudēti ir uz zemes ligzdojošie putni, kuru olas un mazuļi ir viegli pieejami dažādiem plēsējiem. Medību saimniecību darbinieku un mednieku īstenotie pasākumi noteiktos apstākļos var uzlabot šo putnu ligzdošanas sekmes.
Vienlaikus GWCT stingri nosoda plēsīgo putnu nelikumīgu nogalināšanu. Organizācijas pētījumi liecina, ka arī plēsīgie putni var veiksmīgi dzīvot medību saimniecību apsaimniekotajās teritorijās. To, iespējams, veicina labāks dzīvotņu stāvoklis un lielāka barības pieejamība.
Allertonas pētījums: dziedātājputnu skaits var dubultoties
Īpaši nozīmīgi rezultāti iegūti GWCT Allertonas pētniecības un demonstrējumu saimniecībā Lesteršīrā, kur vairākus gadu desmitus tiek pētīta lauksaimniecības, medību saimniecību darbības un bioloģiskās daudzveidības mijiedarbība.
Ilgtermiņa novērojumi divos atsevišķos periodos parādījuši, ka laikā, kad teritorijā notiek fazānu medību saimniecības apsaimniekošana un ar to saistīta dzīvotņu uzturēšana, ligzdojošo dziedātājputnu skaits var būt divreiz lielāks nekā periodos, kad šādi pasākumi netiek īstenoti.
Tas apliecina, ka medību saimniecību vajadzībām veiktā dzīvotņu apsaimniekošana labvēlīgos apstākļos var palīdzēt saglabāt arī tās putnu sugas, kuras nav medījamas.
Medību putnu audzēšanai ir arī negatīva ietekme
Lai gan pētījumi atklāj vairākus pozitīvus aspektus, GWCT uzsver, ka medību putnu audzēšana un izlaišana savvaļā var radīt arī nevēlamas sekas.
Piemēram, vietās, kur putni pirms izlaišanas tiek turēti aplokos, var tikt bojāta veģetācija. Šāda ietekme iespējama gan pašos aplokos, gan to tuvākajā apkārtnē.
Tomēr zinātnieki norāda, ka šie bojājumi lielākoties ir lokāli un tos iespējams mazināt, ievērojot zinātniski pamatotus apsaimniekošanas ieteikumus.
Savukārt ieguvumi, ko nodrošina mežu, dzīvžogu un laukmalu uzturēšana, jaunu dzīvotņu veidošana, piebarošana un barības kultūru audzēšana, var aptvert daudz plašākas teritorijas.
Tādēļ, vērtējot medību saimniecību ietekmi uz vidi, būtiski ņemt vērā gan iespējamos riskus, gan ieguvumus, ko sniedz konkrētie apsaimniekošanas pasākumi.
Medību saimniecību ieguldījums dabas aizsardzībā – aptuveni 500 miljoni mārciņu
GWCT aplēses liecina, ka ar medību saimniecisko darbību saistītās privātās investīcijas dabas aizsardzībā Lielbritānijā sasniedz aptuveni 500 miljonus sterliņu mārciņu.
Šie līdzekļi palīdz finansēt dzīvotņu uzturēšanu un atjaunošanu, kā arī citus dabas aizsardzības pasākumus, kuru īstenošanai ne vienmēr nepieciešams valsts finansējums.
GWCT uzskata, ka medību saimniecību darbība var palīdzēt sasniegt arī Anglijas valdības noteiktos dabas aizsardzības mērķus.
Saskaņā ar 2021. gada Vides likumu Anglijā līdz 2030. gadam jāaptur sugu populāciju samazināšanās. Savukārt līdz 2042. gadam sugu populāciju rādītājiem jāpārsniedz 2022. gada līmenis un jābūt vismaz par 10% augstākiem nekā 2030. gadā.
Tāpat paredzēts izveidot vai atjaunot vairāk nekā 500 000 hektāru bioloģiski daudzveidīgu dzīvotņu ārpus aizsargājamām teritorijām un līdz 2050. gadam palielināt Anglijas mežainumu līdz 16,5%.
Tā kā vairāk nekā 70% Lielbritānijas sauszemes teritorijas tiek izmantoti lauksaimniecībā, zemes īpašniekiem un lauksaimniekiem ir būtiska loma dabas aizsardzības mērķu sasniegšanā.
Daudzos privātīpašumos darbojas medību saimniecības, kuru ienākumi ļauj finansēt dabas aizsardzības pasākumus visa gada garumā.
Ar labiem nodomiem nepietiek – nepieciešami arī dati
GWCT aicina medību saimniecību apsaimniekotājus sistemātiskāk dokumentēt savas darbības ietekmi uz bioloģisko daudzveidību.
Putnu un citu savvaļas sugu uzskaites, dzīvotņu stāvokļa novērtējumi un regulāri novērojumi ļauj iegūt objektīvus datus par apsaimniekošanas pasākumu rezultātiem.
Šāda informācija palīdz ne tikai izvērtēt medību saimniecību ieguldījumu dabas aizsardzībā, bet arī noteikt jomas, kurās nepieciešami papildu pētījumi vai līdzšinējās prakses uzlabojumi.
GWCT turpinās analizēt iegūtos datus un iepazīstināt ar tiem politikas veidotājus, zinātniekus un zemes īpašniekus.
Organizācijas pārstāvji uzsver, ka zinātniskajai izpētei jāturpinās neatkarīgi no tā, kādi lēmumi nākotnē tiks pieņemti attiecībā uz medību putnu audzēšanu un izlaišanu savvaļā.
Pētījumu galvenais secinājums ir tāds, ka medību saimniecību ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā nosaka apsaimniekošanas kvalitāte. Pārdomāta dzīvotņu uzturēšana, atbildīga savvaļas dzīvnieku populāciju apsaimniekošana un regulāra rezultātu izvērtēšana var sniegt būtisku ieguldījumu dabas aizsardzībā.
Vai tiešām vilks ir ļaundaris? Kā sadzīvot un medīt gudri | Šauj garām! #362 epizode
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