Ikdnedēļas ziņojumā par Āfrikas cūku mēra uzliesmojumiem, ko nosūta Pārtikas un veterinārais dienests, redzams, ka pieaudzis slimo mežacūku skaits, no 16. līdz 22. novembrim konstatētas 38 slimas mežacūkas. Kopā 2026. gadā visā Latvijā konstatētas 827 slimas mežacūkas, skarts 22 novadi un 110 pagasti.
Līdzšinējā pieredze Baltijas valstīs un Polijā liecina, ka mežacūkas ir Āfrikas cūku mēra (ĀCM) rezervuārs un izplatītājs. Būtiskākie slimības izplatīšanās ceļi ir dzīvniekiem kontaktējoties ar inficētiem ķermeņa šķidrumiem, kā arī būtiska loma vīrusa saglabāšanā un izplatīšanā dabā ir mežacūku līķiem. ĀCM vīruss ir ārkārtīgi izturīgs. Atšķirībā no Klasiskā cūku mēra (KCM), izveidojušās antivielas dzīvniekiem imunitāti neveido un nepasargā no atkārtotas saslimšanas. Šī iemesla dēļ līdz šim vakcīna pret ĀCM nav izstrādātā, kas padara ĀCM apkarošanu meža cūku populācijā ārkārtīgi sarežģītu. Šī iemesla dēļ vienīgais efektīvais veids kā ierobežot ĀCM izplatību, ir radikāli samazināt meža cūku populāciju. Jo īpaši būtiski tas ir teritorijā, kur slimība vēl nav konstatēta.
Efektīvākais veids kā īsā laikā samazināt meža cūku skaitu, ir mērķtiecīga meža cūku mātīšu medīšana.
Lai samazinātu Āfrikas cūku mēra izplatību dabā, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina ikvienu, kurš ogojot, sēņojot, medījot, strādājot, sportojot vai vienkārši staigājot, atrod beigtu meža cūku, ziņot par to PVD teritoriālajai struktūrvienībai vai vietējai pašvaldībai, kuras teritorijā meža cūka atrasta.
Informēt PVD par atrastajām beigtajām mežacūkām var, zvanot uz tālruni 29394696.
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Ikdnedēļas ziņojumā par Āfrikas cūku mēra uzliesmojumiem, ko nosūta Pārtikas un veterinārais dienests, redzams, ka pieaudzis slimo mežacūku skaits, no 16. līdz 22. novembrim konstatētas 38 slimas mežacūkas. Kopā 2026. gadā visā Latvijā konstatētas 827 slimas mežacūkas, skarts 22 novadi un 110 pagasti.
Līdzšinējā pieredze Baltijas valstīs un Polijā liecina, ka mežacūkas ir Āfrikas cūku mēra (ĀCM) rezervuārs un izplatītājs. Būtiskākie slimības izplatīšanās ceļi ir dzīvniekiem kontaktējoties ar inficētiem ķermeņa šķidrumiem, kā arī būtiska loma vīrusa saglabāšanā un izplatīšanā dabā ir mežacūku līķiem. ĀCM vīruss ir ārkārtīgi izturīgs. Atšķirībā no Klasiskā cūku mēra (KCM), izveidojušās antivielas dzīvniekiem imunitāti neveido un nepasargā no atkārtotas saslimšanas. Šī iemesla dēļ līdz šim vakcīna pret ĀCM nav izstrādātā, kas padara ĀCM apkarošanu meža cūku populācijā ārkārtīgi sarežģītu. Šī iemesla dēļ vienīgais efektīvais veids kā ierobežot ĀCM izplatību, ir radikāli samazināt meža cūku populāciju. Jo īpaši būtiski tas ir teritorijā, kur slimība vēl nav konstatēta.
Efektīvākais veids kā īsā laikā samazināt meža cūku skaitu, ir mērķtiecīga meža cūku mātīšu medīšana.
Lai samazinātu Āfrikas cūku mēra izplatību dabā, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina ikvienu, kurš ogojot, sēņojot, medījot, strādājot, sportojot vai vienkārši staigājot, atrod beigtu meža cūku, ziņot par to PVD teritoriālajai struktūrvienībai vai vietējai pašvaldībai, kuras teritorijā meža cūka atrasta.
Informēt PVD par atrastajām beigtajām mežacūkām var, zvanot uz tālruni 29394696.
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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