Paškāpjošais medību krēsls paver iespēju iekārtoties vietās, kur nav stacionāra medību torņa, un izvēlēties konkrētajiem apstākļiem piemērotāko gaides pozīciju. Taču šī brīvība nāk kopā ar atbildību – sākot ar pareizā koka izvēli un beidzot ar drošu nokāpšanu pēc vairākām stundām aukstumā. Kas jāzina, lai medības paškāpjošā krēslā būtu ne tikai veiksmīgas, bet arī drošas un ērtas?
Ir medību vietas, kurās, šķiet, viss ir ideāli. Dzīvnieku pārejas labi redzamas, vēja virziens piemērots, apkārtne pārredzama, un atliek vien sagaidīt īsto brīdi. Vienīgā problēma – medību torņa tur nav. Protams, varētu iekārtoties uz zemes, taču tad jārēķinās gan ar ierobežotu redzamību, gan lielāku iespēju, ka dzīvnieks mednieku pamanīs vai sajutīs pirmais.
Tieši šādās situācijās lieti noder paškāpjošais medību krēsls. Tas ļauj pacelties virs zemes, iegūt pavisam citu skatpunktu un pielāgot medību vietu konkrētajai situācijai. Turklāt atšķirībā no stacionāra medību torņa šādu krēslu iespējams pārvietot un izmantot dažādās vietās, ja vien tur ir piemēroti koki.