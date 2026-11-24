Lai uzlabotu Meža valsts reģistra kiberdrošību un aizsargātu tajā esošos datus, Valsts meža dienests no 2026. gada 1. decembra ieviesīs obligātu daudzfaktoru autentifikāciju. Šāds risinājums palīdzēs pasargāt lietotāju kontus un mazināt nesankcionētas piekļuves riskus. Pieslēgšanās Meža valsts reģistram būs jāveic, izmantojot Latvija.lv autentifikācijas rīkus.
Meža valsts reģistrs ir Valsts meža dienesta uzturēta informācijas sistēma, kurā apkopoti dati par Latvijas mežiem, mežsaimniecisko darbību, meža ugunsapsardzību, medībām un medījamajiem dzīvniekiem. Klientiem ērta piekļuve Meža valsts reģistram tiek nodrošināta, izmatojot E-pakalpojumu portālu, kuram jau sākotnēji pieslēgšanās iespējama izmantojot vienīgi Latvija.lv autentifikācijas rīkus – eID karte, eParaksts, eParaksts mobile, Smart-ID vai internetbankas. Turpmāk šāds risinājums būs jāizmanto arī tiem lietotājiem, kuri Meža valsts reģistram pieslēdzās, izmantojot rekvizītus – lietotājvārdu un paroli.
Valsts meža dienests aicina lietotājus savlaicīgi pārliecināties par elektroniskās identifikācijas rīku pieejamību. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Valsts meža dienestu, izmantojot e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni: 67226600.
Izmaiņas Meža valsts reģistra autentifikācijā tiek īstenotas, ievērojot Nacionālās kiberdrošības likuma 27. pantā un Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 397 „Minimālās kiberdrošības prasības” noteiktās prasības.
Vai tiešām vilks ir ļaundaris? Kā sadzīvot un medīt gudri | Šauj garām! #362 epizode
👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties žurnāla "Medības" redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties Medību vēstkopai, un saņem aktuālo rakstu un video izlasi, ko speciāli atlasījusi žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
- Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu
Lai uzlabotu Meža valsts reģistra kiberdrošību un aizsargātu tajā esošos datus, Valsts meža dienests no 2026. gada 1. decembra ieviesīs obligātu daudzfaktoru autentifikāciju. Šāds risinājums palīdzēs pasargāt lietotāju kontus un mazināt nesankcionētas piekļuves riskus. Pieslēgšanās Meža valsts reģistram būs jāveic, izmantojot Latvija.lv autentifikācijas rīkus.
Meža valsts reģistrs ir Valsts meža dienesta uzturēta informācijas sistēma, kurā apkopoti dati par Latvijas mežiem, mežsaimniecisko darbību, meža ugunsapsardzību, medībām un medījamajiem dzīvniekiem. Klientiem ērta piekļuve Meža valsts reģistram tiek nodrošināta, izmatojot E-pakalpojumu portālu, kuram jau sākotnēji pieslēgšanās iespējama izmantojot vienīgi Latvija.lv autentifikācijas rīkus – eID karte, eParaksts, eParaksts mobile, Smart-ID vai internetbankas. Turpmāk šāds risinājums būs jāizmanto arī tiem lietotājiem, kuri Meža valsts reģistram pieslēdzās, izmantojot rekvizītus – lietotājvārdu un paroli.
Valsts meža dienests aicina lietotājus savlaicīgi pārliecināties par elektroniskās identifikācijas rīku pieejamību. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Valsts meža dienestu, izmantojot e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni: 67226600.
Izmaiņas Meža valsts reģistra autentifikācijā tiek īstenotas, ievērojot Nacionālās kiberdrošības likuma 27. pantā un Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 397 „Minimālās kiberdrošības prasības” noteiktās prasības.
Vai tiešām vilks ir ļaundaris? Kā sadzīvot un medīt gudri | Šauj garām! #362 epizode
👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties žurnāla "Medības" redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties Medību vēstkopai, un saņem aktuālo rakstu un video izlasi, ko speciāli atlasījusi žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
- Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu