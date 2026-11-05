164 000 nomedītu mežacūku! Zviedrijā mednieki intensīvi regulē populāciju

Zviedrijā 2025./2026. gada medību sezonā nomedītas vairāk nekā 164 000 mežacūkas. Tas ir vēsturiski augsts rādītājs, kas pielīdzināms 2020. gada rezultātiem. Zviedrijas Mednieku asociācija (Svenska Jägareförbundet) uzsver, ka šie skaitļi apliecina mednieku nozīmīgo ieguldījumu mežacūku populācijas apsaimniekošanā, lauksaimniecībai nodarīto postījumu mazināšanā un ceļu satiksmes drošības uzlabošanā.
Salīdzinot ar 2024./2025. gada medību sezonu, nomedīto mežacūku skaits ir nedaudz pieaudzis. Tas liecina, ka Zviedrijas mednieki turpina intensīvi iesaistīties mežacūku populācijas regulēšanā.
Vienlaikus 2026. gada pirmajā pusgadā ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuros iesaistītas mežacūkas, samazinājies par 10%, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā. Zviedrijas Mednieku asociācijas ieskatā tas varētu liecināt par mežacūku populācijas samazināšanos un mednieku ieguldījuma rezultātiem.
„Lielais nomedīto mežacūku skaits apliecina, ka Zviedrijas mednieki apzinās savu atbildību sabiedrības priekšā. Mērķtiecīgi regulējot mežacūku populāciju, mednieki palīdz mazināt lauksaimniecībai nodarītos postījumus un ceļu satiksmes negadījumu risku, vienlaikus nodrošinot, ka mežacūku skaits saglabājas ilgtspējīgā līmenī,” uzsver Zviedrijas Mednieku asociācijas medību un savvaļas dzīvnieku apsaimniekošanas eksperts Anderss Nilsons (Anders Nilsson).
Vietējie apstākļi nosaka medību intensitāti
Mežacūku populācijas blīvums dažādos Zviedrijas reģionos būtiski atšķiras. Tādēļ medību intensitāte jāpielāgo konkrētās teritorijas apstākļiem, īpašu uzmanību pievēršot vietām, kur mežacūku koncentrācija ir vislielākā.
Svarīgs instruments šajā darbā ir Vildsvinsbarometern – Zviedrijas Mednieku asociācijas izveidota mežacūku populācijas monitoringa sistēma, kurā katru mēnesi tiek apkopota informācija par situāciju valsts reģionos.
Apvienojot novērojumus un reģionālos datus, sistēma palīdz noteikt teritorijas, kurās nepieciešams palielināt medību intensitāti. Šāda pieeja ļauj pieņemt pamatotākus lēmumus par mežacūku populācijas apsaimniekošanu.
Mednieku ieguldījums sniedzas tālu ārpus meža
Zviedrijas Mednieku asociācija uzsver, ka lielais nomedīto mežacūku skaits apliecina mednieku gatavību īstenot valstī noteiktos savvaļas dzīvnieku apsaimniekošanas mērķus.
Aktīva mežacūku populācijas regulēšana palīdz samazināt postījumus lauksaimniecības kultūrām, ierobežot sadursmju risku uz autoceļiem un veidot līdzsvarotu līdzāspastāvēšanu starp cilvēkiem, lauksaimniecību un savvaļas dzīvniekiem.
„Tādēļ 2025./2026. gada medību sezona izceļas ne tikai ar vēsturiski augstu nomedīto mežacūku skaitu, bet arī uzskatāmi parāda, kā mednieku iesaiste sniedz labumu sabiedrībai tālu ārpus meža,” uzsver Anderss Nilsons.
Skaitļi un fakti
- Vairāk nekā 164 000 mežacūku nomedītas Zviedrijā 2025./2026. gada medību sezonā.
- Nomedīto mežacūku skaits ir nedaudz lielāks nekā iepriekšējā sezonā un pielīdzināms 2020. gada rādītājam.
- Par 10% samazinājies ceļu satiksmes negadījumu skaits ar mežacūkām 2026. gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2025. gada attiecīgo periodu.
- Mežacūku populācijas situācijas izvērtēšanai Zviedrijā izmanto ikmēneša reģionālo monitoringa sistēmu Vildsvinsbarometern.
Avots: Svenska Jägareförbundet
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Zviedrijā 2025./2026. gada medību sezonā nomedītas vairāk nekā 164 000 mežacūkas. Tas ir vēsturiski augsts rādītājs, kas pielīdzināms 2020. gada rezultātiem. Zviedrijas Mednieku asociācija (Svenska Jägareförbundet) uzsver, ka šie skaitļi apliecina mednieku nozīmīgo ieguldījumu mežacūku populācijas apsaimniekošanā, lauksaimniecībai nodarīto postījumu mazināšanā un ceļu satiksmes drošības uzlabošanā.
Salīdzinot ar 2024./2025. gada medību sezonu, nomedīto mežacūku skaits ir nedaudz pieaudzis. Tas liecina, ka Zviedrijas mednieki turpina intensīvi iesaistīties mežacūku populācijas regulēšanā.
Vienlaikus 2026. gada pirmajā pusgadā ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuros iesaistītas mežacūkas, samazinājies par 10%, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā. Zviedrijas Mednieku asociācijas ieskatā tas varētu liecināt par mežacūku populācijas samazināšanos un mednieku ieguldījuma rezultātiem.
„Lielais nomedīto mežacūku skaits apliecina, ka Zviedrijas mednieki apzinās savu atbildību sabiedrības priekšā. Mērķtiecīgi regulējot mežacūku populāciju, mednieki palīdz mazināt lauksaimniecībai nodarītos postījumus un ceļu satiksmes negadījumu risku, vienlaikus nodrošinot, ka mežacūku skaits saglabājas ilgtspējīgā līmenī,” uzsver Zviedrijas Mednieku asociācijas medību un savvaļas dzīvnieku apsaimniekošanas eksperts Anderss Nilsons (Anders Nilsson).
Vietējie apstākļi nosaka medību intensitāti
Mežacūku populācijas blīvums dažādos Zviedrijas reģionos būtiski atšķiras. Tādēļ medību intensitāte jāpielāgo konkrētās teritorijas apstākļiem, īpašu uzmanību pievēršot vietām, kur mežacūku koncentrācija ir vislielākā.
Svarīgs instruments šajā darbā ir Vildsvinsbarometern – Zviedrijas Mednieku asociācijas izveidota mežacūku populācijas monitoringa sistēma, kurā katru mēnesi tiek apkopota informācija par situāciju valsts reģionos.
Apvienojot novērojumus un reģionālos datus, sistēma palīdz noteikt teritorijas, kurās nepieciešams palielināt medību intensitāti. Šāda pieeja ļauj pieņemt pamatotākus lēmumus par mežacūku populācijas apsaimniekošanu.
Mednieku ieguldījums sniedzas tālu ārpus meža
Zviedrijas Mednieku asociācija uzsver, ka lielais nomedīto mežacūku skaits apliecina mednieku gatavību īstenot valstī noteiktos savvaļas dzīvnieku apsaimniekošanas mērķus.
Aktīva mežacūku populācijas regulēšana palīdz samazināt postījumus lauksaimniecības kultūrām, ierobežot sadursmju risku uz autoceļiem un veidot līdzsvarotu līdzāspastāvēšanu starp cilvēkiem, lauksaimniecību un savvaļas dzīvniekiem.
„Tādēļ 2025./2026. gada medību sezona izceļas ne tikai ar vēsturiski augstu nomedīto mežacūku skaitu, bet arī uzskatāmi parāda, kā mednieku iesaiste sniedz labumu sabiedrībai tālu ārpus meža,” uzsver Anderss Nilsons.
Skaitļi un fakti
- Vairāk nekā 164 000 mežacūku nomedītas Zviedrijā 2025./2026. gada medību sezonā.
- Nomedīto mežacūku skaits ir nedaudz lielāks nekā iepriekšējā sezonā un pielīdzināms 2020. gada rādītājam.
- Par 10% samazinājies ceļu satiksmes negadījumu skaits ar mežacūkām 2026. gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2025. gada attiecīgo periodu.
- Mežacūku populācijas situācijas izvērtēšanai Zviedrijā izmanto ikmēneša reģionālo monitoringa sistēmu Vildsvinsbarometern.
Avots: Svenska Jägareförbundet
Ja nebrauc uz šaušanas treniņiem, tad mežā nav ko iet. Šauj garām #360 epizode
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Iznācis žurnāla Medības trešais pielikums Mednieka gads!
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