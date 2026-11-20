Pretvilku aizsardzības būtiskākais elements ir vestei piestiprināmās nerūsējošā tērauda detaļas Wolf Steel. Tās izvieto uz vestes, lai aizsargātu nosegtās ķermeņa zonas, īpaši muguru. Pēc ražotāja skaidrojuma, tērauda elementi veido mehānisku šķērsli kodienam, savukārt to izvirzījumi rada vilkam nepatīkamu kontaktu, kas var likt pārtraukt satvērienu. Šīs konstrukcijas mērķis ir apgrūtināt iespēju cieši sakost suņa ķermeni un traumēt zem aizsargātās zonas esošos audus. Taču rezultāts būs atkarīgs arī no kodiena vietas un uzbrukuma apstākļiem.
Aizsardzības princips ir sen pazīstams – suņu pasargāšanai no lielajiem plēsējiem vēsturiski izmantotas arī kaklasiksnas ar uz āru vērstiem izvirzījumiem. Mūsdienu veste ļauj šo principu izmantot plašākā ķermeņa zonā, pielāgojot konstrukciju aktīva medību suņa darbam. Modelis Dogtech Wolf paredzēts tieši aizsardzībai pret vilkiem. Tā komplektācijā ietilpst Wolf Steel Gen2, ko nostiprina vestes muguras daļā. Pieejama arī Wolf Mesh versija ar tīklveida materiālu labākai ventilācijai. Tas ir būtiski sunim, kas intensīvi kustas: ekipējumam jāļauj brīvi skriet un pārvarēt šķēršļus, pēc iespējas mazāk kavējot siltuma atdevi. Arī ventilējama veste neatceļ nepieciešamību sekot suņa pašsajūtai un slodzei siltā laikā.