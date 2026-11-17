Kad nomedīts staltbriedis, stirnāzis vai aļņa bullis, ir ļoti efektīva un praktiska metode, kā uz vietas noteikt dzīvnieka vecumu – pēc zobiem. To mednieks var izdarīt pats, bez speciālas aparatūras vai laboratorijas analīzēm. Svarīgi atcerēties, ka pēc tumsā uzņemtām bildēm vecumu precīzi noteikt nav iespējams, īpaši staltbriedim, jo nepieciešams rūpīgi apskatīt zobu nodilumu klātienē vai arī pietiek ar zobu bildēm!
Šis ir neliels ievads, kā pēc zobu nodiluma aptuveni noteikt dzīvnieka vecumu
Daži vienkārši padomi, ko paturēt prātā var ikviens:
– Ja špīserim ragi īsāki par ausīm, tad ir medījams.
– Ja pieaugušam bullim ragu galos ir dakšas, tad arī medījams.
– Ja ir dūrējs – tad arī, protams, medījams.
Tiem, kam ar briežu buļļiem ir bijusi maza darīšana, kā arī daudziem jaunajiem medniekiem šie apgalvojumi necik daudz neizteiks. Piemēram – kas ir dakša? Un jā, dakšas mēdz būt arī divgadīgiem un trīsgadīgiem buļļiem, un ko ar tādiem darīt, ja vispār spēj atšķirt to vecumu? Rezultātā tiek medīti visi ar dakšām, pat perspektīvi jaunie bullīši. Tad vēl – kas ir dūrējs? Ragi bez žuburiem? Ļoti labi, bet tad gandrīz visiem jaunajiem briežu buļļiem ar pirmajiem ragiem arī nav žuburu. Arī tie ir dūrēji? Tad vēl klubos sākas asas diskusijas un pat konflikti, jo nevar vienoties, vai kronis, kurā ir knapi divus centimetrus garš žuburītis, būtu vērā ņemams. Lai gan par šo tēmu sarakstīts daudz grāmatu, tomēr medībās un selekcijā parasti viss nenotiek pēc vienota scenārija. Ir daudz dažādu situāciju, jautājumu un nesaprašanās.
Tādēļ šoreiz piedāvājam nelielu skaidrojumu par medījamiem un nemedījamiem dzīvniekiem šajās vissarežģītākajās vecuma grupās staltbriežiem. Kā arī, lai vieglāk ļautu saprast, kāds tad ir staltbrieža buļļa aptuvenais vecums, piedāvājam salīdzinājumus tam, kā mainās buļļa ķermeņa uzbūve, tam kļūstot vecākam.
Vairāk lasi žurnāla Medības pielikumā Mednieka gads 2025.
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Kad nomedīts staltbriedis, stirnāzis vai aļņa bullis, ir ļoti efektīva un praktiska metode, kā uz vietas noteikt dzīvnieka vecumu – pēc zobiem. To mednieks var izdarīt pats, bez speciālas aparatūras vai laboratorijas analīzēm. Svarīgi atcerēties, ka pēc tumsā uzņemtām bildēm vecumu precīzi noteikt nav iespējams, īpaši staltbriedim, jo nepieciešams rūpīgi apskatīt zobu nodilumu klātienē vai arī pietiek ar zobu bildēm!
Šis ir neliels ievads, kā pēc zobu nodiluma aptuveni noteikt dzīvnieka vecumu
Daži vienkārši padomi, ko paturēt prātā var ikviens:
– Ja špīserim ragi īsāki par ausīm, tad ir medījams.
– Ja pieaugušam bullim ragu galos ir dakšas, tad arī medījams.
– Ja ir dūrējs – tad arī, protams, medījams.
Tiem, kam ar briežu buļļiem ir bijusi maza darīšana, kā arī daudziem jaunajiem medniekiem šie apgalvojumi necik daudz neizteiks. Piemēram – kas ir dakša? Un jā, dakšas mēdz būt arī divgadīgiem un trīsgadīgiem buļļiem, un ko ar tādiem darīt, ja vispār spēj atšķirt to vecumu? Rezultātā tiek medīti visi ar dakšām, pat perspektīvi jaunie bullīši. Tad vēl – kas ir dūrējs? Ragi bez žuburiem? Ļoti labi, bet tad gandrīz visiem jaunajiem briežu buļļiem ar pirmajiem ragiem arī nav žuburu. Arī tie ir dūrēji? Tad vēl klubos sākas asas diskusijas un pat konflikti, jo nevar vienoties, vai kronis, kurā ir knapi divus centimetrus garš žuburītis, būtu vērā ņemams. Lai gan par šo tēmu sarakstīts daudz grāmatu, tomēr medībās un selekcijā parasti viss nenotiek pēc vienota scenārija. Ir daudz dažādu situāciju, jautājumu un nesaprašanās.
Tādēļ šoreiz piedāvājam nelielu skaidrojumu par medījamiem un nemedījamiem dzīvniekiem šajās vissarežģītākajās vecuma grupās staltbriežiem. Kā arī, lai vieglāk ļautu saprast, kāds tad ir staltbrieža buļļa aptuvenais vecums, piedāvājam salīdzinājumus tam, kā mainās buļļa ķermeņa uzbūve, tam kļūstot vecākam.
Vairāk lasi žurnāla Medības pielikumā Mednieka gads 2025.
Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas | Šauj garām! #361 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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