Ko paredz svina munīcijas aizliegums Eiropā un kas notiks tālāk? Iznācis žurnāla "Medības" novembra numurs

Vai Eiropā gaidāmi jauni svina munīcijas ierobežojumi? Ko tie nozīmēs Latvijas medniekiem, un kādas pārmaiņas vēl ir priekšā? Šie ir tikai daži no jautājumiem, kuriem pievēršamies žurnāla “Medības” 2026. gada novembra numurā. Šoreiz runājam ne tikai par ieročiem un munīciju, bet arī par medību kultūru, pieredzi, drošību, medījuma gaļas kvalitāti un pat to, kā atrašanās mežā ietekmē cilvēka pašsajūtu. Numurā netrūkst arī interesantu personību, praktisku padomu un jaunākā medību aprīkojuma testu.
Svina munīcijas ierobežojums Eiropā. Ko paredz aizliegums un kas notiks tālāk?
Viens no novembra numura centrālajiem tematiem ir svina munīcijas ierobežojumi Eiropā. Šis jautājums skar ne tikai munīcijas ražotājus un tirgotājus, bet arī ikvienu mednieku, kuram nākotnē var nākties pārskatīt ierasto munīcijas izvēli.
Ko paredz apspriestie ierobežojumi? Kādi jautājumi vēl nav atrisināti? Un kas medniekiem jāzina jau šobrīd? Žurnālā pievēršamies šīs tēmas aktualitātēm un iespējamajai turpmākajai attīstībai.
Jānis Markulis: “Briežus, ko gadiem taupījām, lika nomedīt vienā sezonā!”
Medības nav tikai noteikumi un skaitļi – aiz katra lēmuma ir cilvēki, viņu darbs un pieredze. Novembra numurā iepazīstinām ar Jāņa Markuļa stāstu un viņa skatījumu uz staltbriežu apsaimniekošanu.
Ko nozīmē gadiem ilgi rūpēties par briežu populāciju, bet pēc tam saskarties ar prasību īsā laikā būtiski palielināt nomedīto dzīvnieku skaitu? Šis ir stāsts, kas liek aizdomāties par medību saimniecības ilgtermiņa mērķiem un lēmumu sekām.
Sarkanais punkts uz bises – vai tas vajadzīgs arī pieredzējušam šāvējam?
Vai kolimators uz gludstobra ieroča patiešām palīdz, vai tomēr ir tikai vēl viens moderns aksesuārs? Novembra numurā aplūkojam sarkanā punkta tēmēkļa izmantošanu uz bises un jautājumu, vai tas var būt noderīgs arī medniekam, kurš jau labi prot šaut.
Kas ir MIL, un kāpēc medniekam tas jāzina?
MIL ir termins, ar kuru mednieki sastopas, runājot par optiskajiem tēmēkļiem un šaušanas korekcijām. Taču vai visi saprot, ko šī mērvienība nozīmē praksē?
Novembra numurā skaidrojam, kāpēc šo jēdzienu ir vērts izprast un kā tas saistīts ar precīzu šaušanu.
Kāpēc pēc dienas mežā jūtamies labāk?
Vai esi ievērojis, ka pat pēc fiziski nogurdinošas dienas mežā mājās nereti atgriezies ar daudz mierīgāku prātu?
Novembra numurā pievēršamies pētījumiem par medībām un mentālo veselību. Ko zinātne saka par atrašanos dabā, medību procesu un cilvēka emocionālo pašsajūtu? Un kāpēc laiks mežā var dot daudz vairāk nekā tikai atpūtu no ikdienas?
Gaļas krāsa – kāpēc tā ir svarīga?
Medījuma gaļas kvalitāte sākas jau krietni pirms tās nonākšanas uz šķīvja. Taču ko par gaļu var pastāstīt tās krāsa?
Novembra numurā skaidrojam, kāpēc gaļas krāsai ir nozīme un kam jāpievērš uzmanība, novērtējot medījumu.
Vai astoņus gadus vecs bērns drīkst piedalīties dzinējmedībās?
Šis ir jautājums, par kuru mednieku vidū var rasties atšķirīgi viedokļi. Vieni uzskata, ka bērnus ar medību tradīcijām jāiepazīstina jau agrā vecumā, savukārt citi uzsver drošības riskus.
Rubrikā Jautā lasītājs pievēršamies konkrētam jautājumam – vai astoņus gadus vecs bērns drīkst piedalīties dzinējmedībās?
Kā pareizi ģērbties dzinējmedībās?
Dzinējmedību sezona rit pilnā sparā, un piemērots apģērbs ir būtisks gan komfortam, gan drošībai.
Kā ģērbties, lai mežā nebūtu ne pārāk karsti, ne auksti? Kam pievērst uzmanību, izvēloties apģērbu mainīgiem laikapstākļiem? Novembra numurā apkopoti praktiski padomi, kas noderēs, gatavojoties nākamajām medībām.
Jaunākais aprīkojums – no ieroču tīrīšanas līdz 8K digitālajai izšķirtspējai
Arī šoreiz neiztiekam bez medību aprīkojuma jaunumiem un testiem!
Izmēģinām ieroču tīrīšanas līdzekļus. Cik labi tie tiek galā ar savu uzdevumu, un kam pievērst uzmanību ieroča kopšanā? Novembra numurā – praktisks tests ar zīmīgu nosaukumu Spa ieročim!.
Pirmo reizi pasaulē – 8K digitālā izšķirtspēja medībās! Medību optikas tehnoloģijas turpina attīstīties, un šoreiz uzmanības centrā ir jaunums, kas piesaka 8K digitālo izšķirtspēju. Ko šāds tehnoloģiskais risinājums piedāvā medniekiem?
Novembra numurā – gan nopietni jautājumi, gan praktiskas zināšanas
Svina munīcijas ierobežojumi, staltbriežu apsaimniekošana, drošība dzinējmedībās, šaušanas prasmes un medījuma gaļas kvalitāte – tēmas ir dažādas, taču tās vieno viens mērķis: palīdzēt medniekiem būt informētiem, zinošiem un gataviem pārmaiņām.
Žurnāla Medības novembra numuru meklē preses tirdzniecības vietās, bet žurnālu 2027. gadam abonē portālā lasi.lv!
Ja nebrauc uz šaušanas treniņiem, tad mežā nav ko iet. Šauj garām #360 epizode
👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties žurnāla "Medības" redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties Medību vēstkopai, un saņem aktuālo rakstu un video izlasi, ko speciāli atlasījusi žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
- Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu
Vai Eiropā gaidāmi jauni svina munīcijas ierobežojumi? Ko tie nozīmēs Latvijas medniekiem, un kādas pārmaiņas vēl ir priekšā? Šie ir tikai daži no jautājumiem, kuriem pievēršamies žurnāla “Medības” 2026. gada novembra numurā. Šoreiz runājam ne tikai par ieročiem un munīciju, bet arī par medību kultūru, pieredzi, drošību, medījuma gaļas kvalitāti un pat to, kā atrašanās mežā ietekmē cilvēka pašsajūtu. Numurā netrūkst arī interesantu personību, praktisku padomu un jaunākā medību aprīkojuma testu.
Svina munīcijas ierobežojums Eiropā. Ko paredz aizliegums un kas notiks tālāk?
Viens no novembra numura centrālajiem tematiem ir svina munīcijas ierobežojumi Eiropā. Šis jautājums skar ne tikai munīcijas ražotājus un tirgotājus, bet arī ikvienu mednieku, kuram nākotnē var nākties pārskatīt ierasto munīcijas izvēli.
Ko paredz apspriestie ierobežojumi? Kādi jautājumi vēl nav atrisināti? Un kas medniekiem jāzina jau šobrīd? Žurnālā pievēršamies šīs tēmas aktualitātēm un iespējamajai turpmākajai attīstībai.
Jānis Markulis: “Briežus, ko gadiem taupījām, lika nomedīt vienā sezonā!”
Medības nav tikai noteikumi un skaitļi – aiz katra lēmuma ir cilvēki, viņu darbs un pieredze. Novembra numurā iepazīstinām ar Jāņa Markuļa stāstu un viņa skatījumu uz staltbriežu apsaimniekošanu.
Ko nozīmē gadiem ilgi rūpēties par briežu populāciju, bet pēc tam saskarties ar prasību īsā laikā būtiski palielināt nomedīto dzīvnieku skaitu? Šis ir stāsts, kas liek aizdomāties par medību saimniecības ilgtermiņa mērķiem un lēmumu sekām.
Sarkanais punkts uz bises – vai tas vajadzīgs arī pieredzējušam šāvējam?
Vai kolimators uz gludstobra ieroča patiešām palīdz, vai tomēr ir tikai vēl viens moderns aksesuārs? Novembra numurā aplūkojam sarkanā punkta tēmēkļa izmantošanu uz bises un jautājumu, vai tas var būt noderīgs arī medniekam, kurš jau labi prot šaut.
Kas ir MIL, un kāpēc medniekam tas jāzina?
MIL ir termins, ar kuru mednieki sastopas, runājot par optiskajiem tēmēkļiem un šaušanas korekcijām. Taču vai visi saprot, ko šī mērvienība nozīmē praksē?
Novembra numurā skaidrojam, kāpēc šo jēdzienu ir vērts izprast un kā tas saistīts ar precīzu šaušanu.
Kāpēc pēc dienas mežā jūtamies labāk?
Vai esi ievērojis, ka pat pēc fiziski nogurdinošas dienas mežā mājās nereti atgriezies ar daudz mierīgāku prātu?
Novembra numurā pievēršamies pētījumiem par medībām un mentālo veselību. Ko zinātne saka par atrašanos dabā, medību procesu un cilvēka emocionālo pašsajūtu? Un kāpēc laiks mežā var dot daudz vairāk nekā tikai atpūtu no ikdienas?
Gaļas krāsa – kāpēc tā ir svarīga?
Medījuma gaļas kvalitāte sākas jau krietni pirms tās nonākšanas uz šķīvja. Taču ko par gaļu var pastāstīt tās krāsa?
Novembra numurā skaidrojam, kāpēc gaļas krāsai ir nozīme un kam jāpievērš uzmanība, novērtējot medījumu.
Vai astoņus gadus vecs bērns drīkst piedalīties dzinējmedībās?
Šis ir jautājums, par kuru mednieku vidū var rasties atšķirīgi viedokļi. Vieni uzskata, ka bērnus ar medību tradīcijām jāiepazīstina jau agrā vecumā, savukārt citi uzsver drošības riskus.
Rubrikā Jautā lasītājs pievēršamies konkrētam jautājumam – vai astoņus gadus vecs bērns drīkst piedalīties dzinējmedībās?
Kā pareizi ģērbties dzinējmedībās?
Dzinējmedību sezona rit pilnā sparā, un piemērots apģērbs ir būtisks gan komfortam, gan drošībai.
Kā ģērbties, lai mežā nebūtu ne pārāk karsti, ne auksti? Kam pievērst uzmanību, izvēloties apģērbu mainīgiem laikapstākļiem? Novembra numurā apkopoti praktiski padomi, kas noderēs, gatavojoties nākamajām medībām.
Jaunākais aprīkojums – no ieroču tīrīšanas līdz 8K digitālajai izšķirtspējai
Arī šoreiz neiztiekam bez medību aprīkojuma jaunumiem un testiem!
Izmēģinām ieroču tīrīšanas līdzekļus. Cik labi tie tiek galā ar savu uzdevumu, un kam pievērst uzmanību ieroča kopšanā? Novembra numurā – praktisks tests ar zīmīgu nosaukumu Spa ieročim!.
Pirmo reizi pasaulē – 8K digitālā izšķirtspēja medībās! Medību optikas tehnoloģijas turpina attīstīties, un šoreiz uzmanības centrā ir jaunums, kas piesaka 8K digitālo izšķirtspēju. Ko šāds tehnoloģiskais risinājums piedāvā medniekiem?
Novembra numurā – gan nopietni jautājumi, gan praktiskas zināšanas
Svina munīcijas ierobežojumi, staltbriežu apsaimniekošana, drošība dzinējmedībās, šaušanas prasmes un medījuma gaļas kvalitāte – tēmas ir dažādas, taču tās vieno viens mērķis: palīdzēt medniekiem būt informētiem, zinošiem un gataviem pārmaiņām.
Žurnāla Medības novembra numuru meklē preses tirdzniecības vietās, bet žurnālu 2027. gadam abonē portālā lasi.lv!
Ja nebrauc uz šaušanas treniņiem, tad mežā nav ko iet. Šauj garām #360 epizode
👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties žurnāla "Medības" redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties Medību vēstkopai, un saņem aktuālo rakstu un video izlasi, ko speciāli atlasījusi žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
- Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu