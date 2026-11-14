VIDEO! Kā pareizi pieiet pie torņa. Padomi jaunajiem medniekiem #6

Medībās svarīgs ir katrs sīkums – pareizi sagatavots ekipējums, spēja pārvietoties mierīgi, saplūst ar apkārtējo vidi un arī tas, kā tu pieej medību tornim.
Jo mazāk pēdu un smaržu atstāsi, jo lielāka iespēja, ka dzīvnieks tevi nepamanīs un medības būs veiksmīgas.
Šajā rubrikā dalāmies ar praktiskiem un interesantiem padomiem, kas palīdz uzlabot medību procesu un padara to efektīvāku. Skaties video un uzzini, kā vienkāršas darbības var dot lielu rezultātu!
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Kā pareizi pieiet pie torņa. Padomi jaunajiem medniekiem #6
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Medībās svarīgs ir katrs sīkums – pareizi sagatavots ekipējums, spēja pārvietoties mierīgi, saplūst ar apkārtējo vidi un arī tas, kā tu pieej medību tornim.
Jo mazāk pēdu un smaržu atstāsi, jo lielāka iespēja, ka dzīvnieks tevi nepamanīs un medības būs veiksmīgas.
Šajā rubrikā dalāmies ar praktiskiem un interesantiem padomiem, kas palīdz uzlabot medību procesu un padara to efektīvāku. Skaties video un uzzini, kā vienkāršas darbības var dot lielu rezultātu!
Videoklips pieejams žurnāla Medības kanāla dalībniekiem, kas abonējuši plānu Šauj garām 7×64.
Kā pareizi pieiet pie torņa. Padomi jaunajiem medniekiem #6
👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu