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#brieži #lapsas #mežacūkas

VIDEO! Kā pareizi pieiet pie torņa. Padomi jaunajiem medniekiem #6

Žurnāls "Medības"
/
Latvijas Mediji
2026. gada 14. novembris, 11:31
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2026. gada 14. novembris, 11:31
Medību tornis.
Medību tornis.
Foto: Linda Dombrovska

Medībās svarīgs ir katrs sīkums – pareizi sagatavots ekipējums, spēja pārvietoties mierīgi, saplūst ar apkārtējo vidi un arī tas, kā tu pieej medību tornim.

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Jo mazāk pēdu un smaržu atstāsi, jo lielāka iespēja, ka dzīvnieks tevi nepamanīs un medības būs veiksmīgas.
Šajā rubrikā dalāmies ar praktiskiem un interesantiem padomiem, kas palīdz uzlabot medību procesu un padara to efektīvāku. Skaties video un uzzini, kā vienkāršas darbības var dot lielu rezultātu!

Videoklips pieejams žurnāla  Medības kanāla dalībniekiem, kas abonējuši plānu Šauj garām 7×64.

Kā pareizi pieiet pie torņa. Padomi jaunajiem medniekiem #6

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

 

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#brieži #lapsas #mežacūkas
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Medībās svarīgs ir katrs sīkums – pareizi sagatavots ekipējums, spēja pārvietoties mierīgi, saplūst ar apkārtējo vidi un arī tas, kā tu pieej medību tornim.

Reklāma

Jo mazāk pēdu un smaržu atstāsi, jo lielāka iespēja, ka dzīvnieks tevi nepamanīs un medības būs veiksmīgas.
Šajā rubrikā dalāmies ar praktiskiem un interesantiem padomiem, kas palīdz uzlabot medību procesu un padara to efektīvāku. Skaties video un uzzini, kā vienkāršas darbības var dot lielu rezultātu!

Videoklips pieejams žurnāla  Medības kanāla dalībniekiem, kas abonējuši plānu Šauj garām 7×64.

Kā pareizi pieiet pie torņa. Padomi jaunajiem medniekiem #6

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.

Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

 

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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Gaides medības
Tēmturi
#brieži #lapsas #mežacūkas
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