Dzīvnieku aizstāvis un mednieks vienā baznīcā. Lielākās Sv. Huberta dienas svinības Lietuvā

Mednieku aizbildņa svētā Huberta dienu Lietuvas mednieki svin jau daudzus gadus, un šī tradīcija kļūst aizvien populārāka. Lietuvas mednieku organizācijas un atsevišķi mednieku klubi rīko svētās Mises, labdarības pasākumus un medību dienas sabiedrībai, iepazīstinot ar medību kultūru. Kā norāda paši organizatori, tas ir svarīgi medību kultūras popularizēšanai un sabiedrības izglītošanai.
Lietuvas lielākā mednieku organizācija Lietuvas Mednieku un makšķernieku biedrība (LMMB) svētā Huberta dienu 3. novembrī atzīmēja Kauņas Svētā Jura Mocekļa baznīcā, aicinot piedalīties mednieku klubus un citus interesentus.
Dievkalpojumā, kura laikā tika godināti mednieki, pasniedza arī apbalvojumus. Uzrunu teica LMMB prezidents, uzņēmuma Biovela vadītājs Virgīnijs Kantausks. Misi vadīja un sprediķi teica šogad ieceltais biedrības pirmais kapelāns Evalds Vitulskis.
Garīdznieka sprediķi un mednieku organizācijas vadības uzrunu papildināja medību ragu ansambļa Mednis (lietuviski Kurtinys) atskaņotie medību mūzikas skaņdarbi, kas komponēti gan citviet Eiropā, gan Lietuvā. Tas padarīja dievkalpojumu par garīgu un muzikālu piedzīvojumu.
Dievkalpojuma dalībnieki norādīja, ka šādi pasākumi patiešām maina sabiedrības attieksmi pret medniekiem, stiprina kopības sajūtu un rada pacilātību. Viņuprāt, ir ļoti svarīgi, ka daudzas mednieku organizācijas un klubi rīko svētā Huberta dienas svinības un aicina plašāku sabiedrību iesaistīties mednieku aktivitātēs, arī labdarības akcijās.
Vienu no tām Lietuvas Mednieku un makšķernieku biedrība rīkos, tuvojoties Ziemassvētkiem. Akcijā Mednieki dalās mednieku organizācijas, klubi un atsevišķi aktīvisti dalīsies ar medījuma gaļu un tās izstrādājumiem ar Lietuvas trūcīgajiem iedzīvotājiem, par savu iesaisti informējot arī pārējo sabiedrību sociālajos medijos.
Ir izveidota arī Facebook grupa, kurā cilvēki var rakstīt lūgumus pēc palīdzības, bet mednieki piedāvāt atbalstu. Pēc palīdzības vēršas vientuļās māmiņas, pensionāri un cilvēki ar invaliditāti, un mednieki uz šiem lūgumiem atsaucas. Akcija norisinājusies arī iepriekšējos gados, palīdzot grūtībās nonākušiem cilvēkiem dažādos Lietuvas reģionos.
Šogad svētā Huberta dienas svinībās šajā baznīcā atzīmēja arī desmito gadskārtu kopš svētā Huberta altāra ierīkošanas.
Altāra tapšanas vēsturi dievkalpojuma beigās klātesošajiem īsumā ieskicēja Vītauta Dižā universitātes Medību pētījumu laboratorijas pārstāvis un viens no altāra izveides iniciatoriem Artūrs Kibiša.
Ideju toreiz rosināja franciskāņu tēvs Severīns. Viņš piedāvāja pie svētā Antona altāra novietot gleznu, kurā attēlots brīdis, kad svētais Huberts sastop briedi.
Zinātnieks norādīja, ka svētais Antons, kurš attēlots altāra galvenajā gleznojumā, ir dzīvnieku aizbildnis, savukārt svētais Huberts tiek uzskatīts par dabas aizsardzības un dzīvnieku populāciju uzraudzības idejas pamatlicēju. Viņa skaidrojumā abi svētie vienuviet ataino dabas aizsardzības ideju visā tās pilnībā.
Altāra izveidošanai bija nepieciešami apmēram 10 000 eiro. Pirms desmit gadiem šī iecere šķita gandrīz neīstenojama, taču mednieku sabiedrība apvienoja spēkus. Mednieki, mednieku klubi un uzņēmumi ziedoja līdzekļus, lai ierīkotu Lietuvā vienīgo svētā Huberta altāri.
Savukārt tēvs Severīns no Beļģijas pilsētas Sentibēras atveda svētā Huberta relikvijas, kas tika ievietotas zem gleznas. Tā baznīca ieguva mednieku kopienai īpaši nozīmīgu vietu, kur pulcēties, godināt savu aizbildni un kopt medību garīgās tradīcijas.
Pēc desmit gadiem, baznīcā atkal sanākot kuplam svētku dalībnieku pulkam, šis altāris atgādināja arī par cilvēkiem, kuri savulaik noticēja iecerei un palīdzēja to īstenot.
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Mednieku aizbildņa svētā Huberta dienu Lietuvas mednieki svin jau daudzus gadus, un šī tradīcija kļūst aizvien populārāka. Lietuvas mednieku organizācijas un atsevišķi mednieku klubi rīko svētās Mises, labdarības pasākumus un medību dienas sabiedrībai, iepazīstinot ar medību kultūru. Kā norāda paši organizatori, tas ir svarīgi medību kultūras popularizēšanai un sabiedrības izglītošanai.
Lietuvas lielākā mednieku organizācija Lietuvas Mednieku un makšķernieku biedrība (LMMB) svētā Huberta dienu 3. novembrī atzīmēja Kauņas Svētā Jura Mocekļa baznīcā, aicinot piedalīties mednieku klubus un citus interesentus.
Dievkalpojumā, kura laikā tika godināti mednieki, pasniedza arī apbalvojumus. Uzrunu teica LMMB prezidents, uzņēmuma Biovela vadītājs Virgīnijs Kantausks. Misi vadīja un sprediķi teica šogad ieceltais biedrības pirmais kapelāns Evalds Vitulskis.
Garīdznieka sprediķi un mednieku organizācijas vadības uzrunu papildināja medību ragu ansambļa Mednis (lietuviski Kurtinys) atskaņotie medību mūzikas skaņdarbi, kas komponēti gan citviet Eiropā, gan Lietuvā. Tas padarīja dievkalpojumu par garīgu un muzikālu piedzīvojumu.
Dievkalpojuma dalībnieki norādīja, ka šādi pasākumi patiešām maina sabiedrības attieksmi pret medniekiem, stiprina kopības sajūtu un rada pacilātību. Viņuprāt, ir ļoti svarīgi, ka daudzas mednieku organizācijas un klubi rīko svētā Huberta dienas svinības un aicina plašāku sabiedrību iesaistīties mednieku aktivitātēs, arī labdarības akcijās.
Vienu no tām Lietuvas Mednieku un makšķernieku biedrība rīkos, tuvojoties Ziemassvētkiem. Akcijā Mednieki dalās mednieku organizācijas, klubi un atsevišķi aktīvisti dalīsies ar medījuma gaļu un tās izstrādājumiem ar Lietuvas trūcīgajiem iedzīvotājiem, par savu iesaisti informējot arī pārējo sabiedrību sociālajos medijos.
Ir izveidota arī Facebook grupa, kurā cilvēki var rakstīt lūgumus pēc palīdzības, bet mednieki piedāvāt atbalstu. Pēc palīdzības vēršas vientuļās māmiņas, pensionāri un cilvēki ar invaliditāti, un mednieki uz šiem lūgumiem atsaucas. Akcija norisinājusies arī iepriekšējos gados, palīdzot grūtībās nonākušiem cilvēkiem dažādos Lietuvas reģionos.
Šogad svētā Huberta dienas svinībās šajā baznīcā atzīmēja arī desmito gadskārtu kopš svētā Huberta altāra ierīkošanas.
Altāra tapšanas vēsturi dievkalpojuma beigās klātesošajiem īsumā ieskicēja Vītauta Dižā universitātes Medību pētījumu laboratorijas pārstāvis un viens no altāra izveides iniciatoriem Artūrs Kibiša.
Ideju toreiz rosināja franciskāņu tēvs Severīns. Viņš piedāvāja pie svētā Antona altāra novietot gleznu, kurā attēlots brīdis, kad svētais Huberts sastop briedi.
Zinātnieks norādīja, ka svētais Antons, kurš attēlots altāra galvenajā gleznojumā, ir dzīvnieku aizbildnis, savukārt svētais Huberts tiek uzskatīts par dabas aizsardzības un dzīvnieku populāciju uzraudzības idejas pamatlicēju. Viņa skaidrojumā abi svētie vienuviet ataino dabas aizsardzības ideju visā tās pilnībā.
Altāra izveidošanai bija nepieciešami apmēram 10 000 eiro. Pirms desmit gadiem šī iecere šķita gandrīz neīstenojama, taču mednieku sabiedrība apvienoja spēkus. Mednieki, mednieku klubi un uzņēmumi ziedoja līdzekļus, lai ierīkotu Lietuvā vienīgo svētā Huberta altāri.
Savukārt tēvs Severīns no Beļģijas pilsētas Sentibēras atveda svētā Huberta relikvijas, kas tika ievietotas zem gleznas. Tā baznīca ieguva mednieku kopienai īpaši nozīmīgu vietu, kur pulcēties, godināt savu aizbildni un kopt medību garīgās tradīcijas.
Pēc desmit gadiem, baznīcā atkal sanākot kuplam svētku dalībnieku pulkam, šis altāris atgādināja arī par cilvēkiem, kuri savulaik noticēja iecerei un palīdzēja to īstenot.
Ja nebrauc uz šaušanas treniņiem, tad mežā nav ko iet. Šauj garām #360 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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