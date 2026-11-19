Diskusijas sākās ar ļoti plašu ieceri, kas aptvēra gan gludstobra skrotis, gan vītņstobra ložu munīciju, tostarp mazkalibra patronas. Taču pēc gadiem ilgas izvērtēšanas, dalībvalstu sarunām un mednieku organizāciju iesaistes galīgais priekšlikums ir būtiski mainījies. Šeit īpaši jāuzsver Eiropas Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācijas (FACE) iesaiste un ieguldītais darbs šajos procesos, lai panāktu medniekiem vislabvēlīgāko iespējamo rezultātu.
Svarīgākais rezultāts – paredzēts septiņu gadu pārejas periods svina skrošu izmantošanas ierobežošanai, savukārt vītņstobra lodes un gludstobra viengabala lodes no šā konkrētā ierobežojuma ir izslēgtas. Tas nenozīmē, ka svina munīcijas jautājums Eiropā ir izbeigts, taču tas nozīmē, ka pašreizējais lēmums ir ievērojami šaurāks par sākotnēji apspriesto.
2026. gada 8. oktobrī Eiropas Parlaments pabeidza priekšlikuma izvērtēšanu, neapstiprinot iebildumus. Pēc tam noslēdzās arī pārbaudes periods. Raksta sagatavošanas brīdī vēl tiek gaidīta regulas oficiālā pieņemšana un publicēšana Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tāpēc septiņu gadu termiņu vēl nedrīkst skaitīt no 2026. gada jūnija vai oktobra – precīzu piemērošanas datumu noteiks publicētais tiesību akts.