Iepazīsti lielās abonēšanas loterijas balvu. Jau vairākus gadus par žurnāla Medības tradīciju ir kļuvusi lielā abonēšanas loterija, kurā uzvarētājam ir iespēja tikt pie jauna ieroča.
Šoreiz mūsu ilggadējais atbalstītājs SIA Ieroči balvai sarūpējis Winchester XPR karabīni .308 Win kalibrā. Ieroča vērtība – 820 eiro.
Karabīne, kuras galvenais trumpis ir praktiskums
Izvēloties sev karabīni, uzmanību pievēršam daudzām lietām – tās izskatam, svaram, laides materiālam, tehniskajiem risinājumiem un, protams, tam, cik ērta tā ir no lietošanas aspekta. Protams, katram ir savas vēlmes un priekšstats par ideālo karabīni, taču, dodoties medībās, galvenās parasti kļūst praktiskās īpašības. Ierocim jābūt ērtam lietošanā, tā mehānismiem jādarbojas precīzi un paredzami, turklāt būtu labi, ja par katru lietus lāsi vai nejaušu skrāpējumu nebūtu lieki jāraizējas.
Tieši šādam praktiskam pielietojumam ir radīta Winchester XPR karabīne. Laide ir no tumša kompozītmateriāla. Lai gan klasisko vērtību piekritējiem tuvāka varētu būt tradicionālā koka laide, kompozītmateriālam ir savas priekšrocības. Tas ir mazāk jutīgs pret mitruma un temperatūras svārstību ietekmi, turklāt neprasa tik rūpīgu kopšanu kā koks. Pēc medībām lietainā laikā pietiks laidi notīrīt no dubļiem un citiem netīrumiem, neraizējoties par nepieciešamību īpaši apstrādāt tās virsmu. Vietās, kur laide tiek satverta, ir iestrādāts materiāls ar tekstūru, lai ierocis plaukstās neslīdētu. Savukārt INFLEX® amortizators izstrādāts tā, lai šāviena brīdī sajūtamā atsitiena impulsu novirzītu nost no šāvēja sejas. Tas padara šaušanu patīkamāku. Vēl viens veids, kā būtiski samazināt sajūtamo atsitienu, ir aprīkot ieroci ar klusinātāju. Arī tas būs iespējams uzreiz, jo karabīnei ir jau iestrādāta M14X1 vītne.
Izturīgs stobrs, ērta pārlādēšana
Karabīnes stobrs ražots no hroma–molibdēna tērauda. Tas ir izturīgs un ilgmūžīgs materiāls. Savukārt stobra izgatavošanā izmantotā vītņojuma veidošanas tehnoloģija palīdz nodrošināt labu precizitāti ar dažāda svara un konstrukcijas lodēm. Turklāt ražošanas procesā stobrs tiek arī termiski apstrādāts, lai mazinātu metālā radušos iekšējos spriegumus. Tas palīdz saglabāt precizitāti arī tad, ja īsā laika sprīdī tiek izdarīti vairāki atkārtoti šāvieni. Turklāt stobrs ir brīvi peldošs, proti, tas nesaskaras ar laides priekšējo daļu. Arī šī īpašība palīdz nodrošināt atkārtojamu šāvienu precizitāti un ļauj stobram labāk atdzist.
Šim ierocim ir arī M.O.A. Trigger sprūda mehānisms, kas rūpējas, lai sprūda mēlītes nospiediens ikreiz būtu vienmērīgs un precīzs. Lai rīkošanās ar ieroci būtu drošāka, ražotājs parūpējies arī par divpozīciju drošinātāju un papildu sviru, kas ļauj atvērt un aizvērt aizslēgu, neatdrošinot ieroci. Aizslēga rokturim ir 60 grādu pacelšanas leņķis. Ko tas nozīmē praksē? Pārlādējot ieroci, rokturis nav jāpaceļ tik augstu kā ieročiem ar 90 grādu pacelšanas leņķi. Līdz ar to pārlādēšana ir ērtāka, jo rokturis nenonāk pārāk tuvu optiskajam tēmēklim. Karabīnei ir izņemama trīs patronu ietilpības aptvere, kas ražota no viegla, bet izturīga polimēra.
.308 WIN alibrs – populāra izvēle
Ne mazāk svarīgs par pašas karabīnes tehniskajām īpašībām ir arī tās kalibrs. Loterijas uzvarētājs Winchester XPR karabīni saņems .308 Winchester kalibrā, kas ir viens no plaši izmantotajiem medību kalibriem. Tā popularitātei ir vairāki iemesli, taču viens no būtiskākajiem ir daudzpusība un vienkāršība. Ja ielūkojamies medniekveikalu plauktiņos, tieši šim kalibram munīcijas klāsts ir ļoti plašs. Ir gan svina, gan bezsvina varianti, vieglākas un smagākas, dārgākas un lētākas opcijas – savam ierocim atbilstošu variantu atradīs ikviens. .308 Winchester ir radīts 1952. gadā kā komerciālais kalibrs un kopš tā laika līdz pat mūsdienām savu popularitāti ir saglabājis. Latvijas apstākļos ar to iespējams sekmīgi medīt ļoti daudzas sugas – sākot no bebra, beidzot ar alni. Protams, vispirms jāpiemeklē attiecīga munīcija. Un tomēr katram kalibram ir savi ierobežojumi – arī .308 Winchester nav izņēmums. Lai gan tas ir ļoti daudzpusīgs, šaujot lielākās distancēs, tā ballistiskās īpašības sāk atpalikt no atsevišķiem modernākiem kalibriem. Tāpat jāņem vērā lodes trajektorija – lielākā attālumā tās kritums var būt izteiktāks, tādēļ precīzai šaušanai nepieciešams rūpīgāk izvērtēt attālumu līdz mērķim. Un tomēr ierastajās Latvijas medību distancēs .308 Win joprojām ir ļoti praktiska un daudzpusīga izvēle, turklāt to gana sekmīgi mēdz izmantot arī sporta šaušanā.
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Iepazīsti lielās abonēšanas loterijas balvu. Jau vairākus gadus par žurnāla Medības tradīciju ir kļuvusi lielā abonēšanas loterija, kurā uzvarētājam ir iespēja tikt pie jauna ieroča.
Šoreiz mūsu ilggadējais atbalstītājs SIA Ieroči balvai sarūpējis Winchester XPR karabīni .308 Win kalibrā. Ieroča vērtība – 820 eiro.
Karabīne, kuras galvenais trumpis ir praktiskums
Izvēloties sev karabīni, uzmanību pievēršam daudzām lietām – tās izskatam, svaram, laides materiālam, tehniskajiem risinājumiem un, protams, tam, cik ērta tā ir no lietošanas aspekta. Protams, katram ir savas vēlmes un priekšstats par ideālo karabīni, taču, dodoties medībās, galvenās parasti kļūst praktiskās īpašības. Ierocim jābūt ērtam lietošanā, tā mehānismiem jādarbojas precīzi un paredzami, turklāt būtu labi, ja par katru lietus lāsi vai nejaušu skrāpējumu nebūtu lieki jāraizējas.
Tieši šādam praktiskam pielietojumam ir radīta Winchester XPR karabīne. Laide ir no tumša kompozītmateriāla. Lai gan klasisko vērtību piekritējiem tuvāka varētu būt tradicionālā koka laide, kompozītmateriālam ir savas priekšrocības. Tas ir mazāk jutīgs pret mitruma un temperatūras svārstību ietekmi, turklāt neprasa tik rūpīgu kopšanu kā koks. Pēc medībām lietainā laikā pietiks laidi notīrīt no dubļiem un citiem netīrumiem, neraizējoties par nepieciešamību īpaši apstrādāt tās virsmu. Vietās, kur laide tiek satverta, ir iestrādāts materiāls ar tekstūru, lai ierocis plaukstās neslīdētu. Savukārt INFLEX® amortizators izstrādāts tā, lai šāviena brīdī sajūtamā atsitiena impulsu novirzītu nost no šāvēja sejas. Tas padara šaušanu patīkamāku. Vēl viens veids, kā būtiski samazināt sajūtamo atsitienu, ir aprīkot ieroci ar klusinātāju. Arī tas būs iespējams uzreiz, jo karabīnei ir jau iestrādāta M14X1 vītne.
Izturīgs stobrs, ērta pārlādēšana
Karabīnes stobrs ražots no hroma–molibdēna tērauda. Tas ir izturīgs un ilgmūžīgs materiāls. Savukārt stobra izgatavošanā izmantotā vītņojuma veidošanas tehnoloģija palīdz nodrošināt labu precizitāti ar dažāda svara un konstrukcijas lodēm. Turklāt ražošanas procesā stobrs tiek arī termiski apstrādāts, lai mazinātu metālā radušos iekšējos spriegumus. Tas palīdz saglabāt precizitāti arī tad, ja īsā laika sprīdī tiek izdarīti vairāki atkārtoti šāvieni. Turklāt stobrs ir brīvi peldošs, proti, tas nesaskaras ar laides priekšējo daļu. Arī šī īpašība palīdz nodrošināt atkārtojamu šāvienu precizitāti un ļauj stobram labāk atdzist.
Šim ierocim ir arī M.O.A. Trigger sprūda mehānisms, kas rūpējas, lai sprūda mēlītes nospiediens ikreiz būtu vienmērīgs un precīzs. Lai rīkošanās ar ieroci būtu drošāka, ražotājs parūpējies arī par divpozīciju drošinātāju un papildu sviru, kas ļauj atvērt un aizvērt aizslēgu, neatdrošinot ieroci. Aizslēga rokturim ir 60 grādu pacelšanas leņķis. Ko tas nozīmē praksē? Pārlādējot ieroci, rokturis nav jāpaceļ tik augstu kā ieročiem ar 90 grādu pacelšanas leņķi. Līdz ar to pārlādēšana ir ērtāka, jo rokturis nenonāk pārāk tuvu optiskajam tēmēklim. Karabīnei ir izņemama trīs patronu ietilpības aptvere, kas ražota no viegla, bet izturīga polimēra.
.308 WIN alibrs – populāra izvēle
Ne mazāk svarīgs par pašas karabīnes tehniskajām īpašībām ir arī tās kalibrs. Loterijas uzvarētājs Winchester XPR karabīni saņems .308 Winchester kalibrā, kas ir viens no plaši izmantotajiem medību kalibriem. Tā popularitātei ir vairāki iemesli, taču viens no būtiskākajiem ir daudzpusība un vienkāršība. Ja ielūkojamies medniekveikalu plauktiņos, tieši šim kalibram munīcijas klāsts ir ļoti plašs. Ir gan svina, gan bezsvina varianti, vieglākas un smagākas, dārgākas un lētākas opcijas – savam ierocim atbilstošu variantu atradīs ikviens. .308 Winchester ir radīts 1952. gadā kā komerciālais kalibrs un kopš tā laika līdz pat mūsdienām savu popularitāti ir saglabājis. Latvijas apstākļos ar to iespējams sekmīgi medīt ļoti daudzas sugas – sākot no bebra, beidzot ar alni. Protams, vispirms jāpiemeklē attiecīga munīcija. Un tomēr katram kalibram ir savi ierobežojumi – arī .308 Winchester nav izņēmums. Lai gan tas ir ļoti daudzpusīgs, šaujot lielākās distancēs, tā ballistiskās īpašības sāk atpalikt no atsevišķiem modernākiem kalibriem. Tāpat jāņem vērā lodes trajektorija – lielākā attālumā tās kritums var būt izteiktāks, tādēļ precīzai šaušanai nepieciešams rūpīgāk izvērtēt attālumu līdz mērķim. Un tomēr ierastajās Latvijas medību distancēs .308 Win joprojām ir ļoti praktiska un daudzpusīga izvēle, turklāt to gana sekmīgi mēdz izmantot arī sporta šaušanā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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