Mednieks, dabas fotogrāfs, aizrautīgs dabas vērotājs, PVD Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs un žurnāla “Medības” ilggadējs sadarbības partneris Ivars Koloda saņēmis īpašu atzinību – viņam piešķirta Talsu novada Goda balva par ieguldījumu novada popularizēšanā, dabas skaistuma iemūžināšanu un Talsu vārda nešanu plašākā pasaulē.
Par apbalvojuma piešķiršanu informējusi Talsu novada pašvaldība, norādot, ka Ivars Koloda ir viens no šā gada Goda balvas saņēmējiem. Apbalvojuma pasniegšana notika vakar, 17. novembrī, Latvijas valsts svētkiem veltītajā svinīgajā pasākumā Talsu Kultūras centrā.
Mednieks, kurš mežā dodas arī ar fotokameru
Žurnāla “Medības” lasītājiem Ivara Kolodas vārds nebūt nav svešs. Viņa uzņemtās savvaļas dzīvnieku fotogrāfijas regulāri rotā žurnāla lappuses, savukārt medniekstāsti ļauj lasītājiem izdzīvot gan aizraujošus medību piedzīvojumus, gan negaidītas situācijas, kādas iespējamas tikai mežā.
Ivars ir viens no tiem medniekiem, kuriem došanās dabā ne vienmēr nozīmē vēlmi iegūt medījumu. Tikpat svarīga ir iespēja vērot, pamanīt un iemūžināt. Viņa fotogrāfijās sastopami staltbrieži, aļņi, stirnas, mežacūkas, lapsas, medņi un citi Latvijas mežu iemītnieki.
Par savu aizraušanos Ivars iepriekš žurnālam “Medības” stāstījis: “Dodoties uz gaides medībām, man vienmēr plecā ir arī kamera. Ja medījuma vietā izdodas iegūt skaistu fotogrāfiju, tas ir prieks, ar kuru man patīk dalīties.”
Tieši šāda attieksme raksturo viņa pieeju dabas fotografēšanai – mežā pavadītais laiks kļūst par iespēju ne vien pašam piedzīvot, bet arī citiem parādīt to, ko ikdienā reti kuram izdodas ieraudzīt.
Viņa fotogrāfijas iepazinuši arī izstāžu apmeklētāji
Ivara Kolodas veikums neaprobežojas ar publikācijām medijos. Viņa fotogrāfijas vairākkārt bijušas apskatāmas dažādās izstādēs Kurzemē.
Jau 2022. gadā Rojā līdztekus medību trofeju ekspozīcijai tika izstādītas arī Ivara dabas fotogrāfijas. Savukārt 2024. gada februārī Sabiles bibliotēkā bija skatāma izstāde “Dzīvnieki sniegā”, kas apmeklētājiem ļāva ielūkoties savvaļas dzīvnieku ikdienā ziemas apstākļos.
2025. gada sākumā Talsu Kultūras centra Radošajā sētā tika atklāta fotoizstāde “Pārsteigumi sniegā”. Tajā bija iemūžinātas ne tikai sastapšanās ar meža dzīvniekiem, bet arī neparastas dabas parādības, tostarp pavasara ziedi un pat varde sniegā.
Vēlāk Ivara fotogrāfijas papildināja arī Ziemeļkurzemes medību trofeju izstādi Dundagā, kur apmeklētāji varēja aplūkot gan savvaļas dzīvnieku kadrus, gan dabas ainavas, ziemeļblāzmu un pat komētu.
Šie darbi apliecina, ka mednieka skatījums uz dabu ir daudz plašāks par pašu medību procesu. Fotogrāfija kļuvusi par veidu, kā dalīties novērojumos un rosināt arī citus pievērst uzmanību Latvijas dabas daudzveidībai.
Ivara vērojumus pazīst arī televīzijas skatītāji
Ivara uzņemtās fotogrāfijas regulāri nonāk arī TV3 raidījumā 900 sekundes, ļaujot skatītājiem iepazīt Talsu novada dabas bagātības. Kā vēsta portāls tv3.lv, ar viņa novērojumiem saistīti vairāki neparasti dabas notikumi, tostarp brūnā lāča fiksēšana Talsu novadā, dzērvju riesta dejas un medņu cīņas.
Ar Ivaru lepojas arī Stendes tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs Teika, kura dalībnieks viņš ir. Kolektīva pārstāvji uzsver viņa atsaucību, dzīvesprieku un spēju iesaistīt apkārtējos dažādos piedzīvojumos.
Lepojamies ar savu kolēģi!
Talsu novada Goda balva ir nozīmīgs novērtējums cilvēkam, kurš ar savu aizrautību, pacietību un neatlaidību palīdz citiem ieraudzīt Latvijas dabas skaistumu.
Mums, žurnāla Medības redakcijai, ir īpašs prieks par šo atzinību, jo Ivars ir ne tikai lielisks dabas fotogrāfs un mednieks, bet arī atsaucīgs kolēģis, kurš labprāt dalās savā pieredzē, novērojumos un stāstos.
No sirds sveicam Ivaru Kolodu ar pelnīto apbalvojumu! Novēlam arī turpmāk būt īstajā vietā un īstajā laikā, sastapt retus dabas mirkļus un turpināt priecēt mūs visus ar saviem unikālajiem kadriem!
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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Mednieks, dabas fotogrāfs, aizrautīgs dabas vērotājs, PVD Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs un žurnāla “Medības” ilggadējs sadarbības partneris Ivars Koloda saņēmis īpašu atzinību – viņam piešķirta Talsu novada Goda balva par ieguldījumu novada popularizēšanā, dabas skaistuma iemūžināšanu un Talsu vārda nešanu plašākā pasaulē.
Par apbalvojuma piešķiršanu informējusi Talsu novada pašvaldība, norādot, ka Ivars Koloda ir viens no šā gada Goda balvas saņēmējiem. Apbalvojuma pasniegšana notika vakar, 17. novembrī, Latvijas valsts svētkiem veltītajā svinīgajā pasākumā Talsu Kultūras centrā.
Mednieks, kurš mežā dodas arī ar fotokameru
Žurnāla “Medības” lasītājiem Ivara Kolodas vārds nebūt nav svešs. Viņa uzņemtās savvaļas dzīvnieku fotogrāfijas regulāri rotā žurnāla lappuses, savukārt medniekstāsti ļauj lasītājiem izdzīvot gan aizraujošus medību piedzīvojumus, gan negaidītas situācijas, kādas iespējamas tikai mežā.
Ivars ir viens no tiem medniekiem, kuriem došanās dabā ne vienmēr nozīmē vēlmi iegūt medījumu. Tikpat svarīga ir iespēja vērot, pamanīt un iemūžināt. Viņa fotogrāfijās sastopami staltbrieži, aļņi, stirnas, mežacūkas, lapsas, medņi un citi Latvijas mežu iemītnieki.
Par savu aizraušanos Ivars iepriekš žurnālam “Medības” stāstījis: “Dodoties uz gaides medībām, man vienmēr plecā ir arī kamera. Ja medījuma vietā izdodas iegūt skaistu fotogrāfiju, tas ir prieks, ar kuru man patīk dalīties.”
Tieši šāda attieksme raksturo viņa pieeju dabas fotografēšanai – mežā pavadītais laiks kļūst par iespēju ne vien pašam piedzīvot, bet arī citiem parādīt to, ko ikdienā reti kuram izdodas ieraudzīt.
Viņa fotogrāfijas iepazinuši arī izstāžu apmeklētāji
Ivara Kolodas veikums neaprobežojas ar publikācijām medijos. Viņa fotogrāfijas vairākkārt bijušas apskatāmas dažādās izstādēs Kurzemē.
Jau 2022. gadā Rojā līdztekus medību trofeju ekspozīcijai tika izstādītas arī Ivara dabas fotogrāfijas. Savukārt 2024. gada februārī Sabiles bibliotēkā bija skatāma izstāde “Dzīvnieki sniegā”, kas apmeklētājiem ļāva ielūkoties savvaļas dzīvnieku ikdienā ziemas apstākļos.
2025. gada sākumā Talsu Kultūras centra Radošajā sētā tika atklāta fotoizstāde “Pārsteigumi sniegā”. Tajā bija iemūžinātas ne tikai sastapšanās ar meža dzīvniekiem, bet arī neparastas dabas parādības, tostarp pavasara ziedi un pat varde sniegā.
Vēlāk Ivara fotogrāfijas papildināja arī Ziemeļkurzemes medību trofeju izstādi Dundagā, kur apmeklētāji varēja aplūkot gan savvaļas dzīvnieku kadrus, gan dabas ainavas, ziemeļblāzmu un pat komētu.
Šie darbi apliecina, ka mednieka skatījums uz dabu ir daudz plašāks par pašu medību procesu. Fotogrāfija kļuvusi par veidu, kā dalīties novērojumos un rosināt arī citus pievērst uzmanību Latvijas dabas daudzveidībai.
Ivara vērojumus pazīst arī televīzijas skatītāji
Ivara uzņemtās fotogrāfijas regulāri nonāk arī TV3 raidījumā 900 sekundes, ļaujot skatītājiem iepazīt Talsu novada dabas bagātības. Kā vēsta portāls tv3.lv, ar viņa novērojumiem saistīti vairāki neparasti dabas notikumi, tostarp brūnā lāča fiksēšana Talsu novadā, dzērvju riesta dejas un medņu cīņas.
Ar Ivaru lepojas arī Stendes tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs Teika, kura dalībnieks viņš ir. Kolektīva pārstāvji uzsver viņa atsaucību, dzīvesprieku un spēju iesaistīt apkārtējos dažādos piedzīvojumos.
Lepojamies ar savu kolēģi!
Talsu novada Goda balva ir nozīmīgs novērtējums cilvēkam, kurš ar savu aizrautību, pacietību un neatlaidību palīdz citiem ieraudzīt Latvijas dabas skaistumu.
Mums, žurnāla Medības redakcijai, ir īpašs prieks par šo atzinību, jo Ivars ir ne tikai lielisks dabas fotogrāfs un mednieks, bet arī atsaucīgs kolēģis, kurš labprāt dalās savā pieredzē, novērojumos un stāstos.
No sirds sveicam Ivaru Kolodu ar pelnīto apbalvojumu! Novēlam arī turpmāk būt īstajā vietā un īstajā laikā, sastapt retus dabas mirkļus un turpināt priecēt mūs visus ar saviem unikālajiem kadriem!
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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