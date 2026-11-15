Vairāk nekā 30 gadus franču mednieks Sebastjēns Petrī vienā piezīmju grāmatiņā raksta datumu, dzimumu un svaru katrai nomedītajai mežacūkai. Grāmatiņā ir 357 ieraksti. Oktobrī viņš tajā ierakstīja 142 kilogramus. Pēc piecām nedēļām tajās pašās medību platībās nomedītai mežacūkai svari rādīja jau 199 kilogramus. Cik neparasts ir šāds kuilis, un vai tik smags dzīvnieks var izaugt arī Latvijas mežos?
Divi iespaidīgi medījumi vienā rudenī
Sezona Lemmes apkārtnē Petrī jau bija sākusies ar pārsteigumu. 4. oktobra rītā, kad medības tikko sākušās, liela mežacūka iznāca aptuveni 15 metru attālumā no viņa. Vēlāk svari rādīja 142 kilogramus. Ar tādu medījumu vien pietiktu, lai sezonas atklāšanu atcerētos gadiem.
Nākamās dzinējmedības notika svētdien, 8. novembrī. Lemmes mednieku biedrībai Mēzas departamentā Francijas ziemeļaustrumos ir ap 250 hektāru medību platību, kur mežs mijas ar atklātiem laukiem. Biedrībā ir 25 biedri, un sezonā medību guvumā parasti ir ap 55 mežacūkām.
Todien medībās strādāja minsteres putnu suņi un vācu medību terjeri. Suņiem cītīgi strādājot, kuilis devās Petrī virzienā un pēc dažiem mirkļiem iznāca viņa priekšā.