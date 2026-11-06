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#bebri #ieroči

VIDEO. Pat pieredzējuši mednieki par šo brīnīsies! Ko lietuvieši liek uz šķīvja?

Žurnāls "Medības"
/
Latvijas Mediji
2026. gada 06. novembris, 15:01
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2026. gada 06. novembris, 15:01
Foto: Sintija Dozberga / Latvijas Mediji

Esam mūsu lasītājiem sarūpējuši jaunu izdevumu - Mednieka gads 2027. Tajā atradīsi ne vien medniekam aktuālo sezonālo informāciju, bet arī kādu neparastu recepti.

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Iznācis jaunākais un šī gada pēdējais žurnāla Medības pielikums Mednieka gads 2027! Tajā atradīsi ne tikai sezonai aktuālus rakstus par medību suņiem, šautuvēm, medību infrastruktūru, drošību un mednieku veselību, bet arī neparastas medījuma gaļas receptes. Viena no tām – bebra aste ar zirņiem! Lietuvas kolēģi apgalvo, ka esot ļoti garšīgi. Bet vai tu uzdrošinātos pagaršot?

Un tagad ir īstais laiks abonēt žurnālu Medības 2027. gadam! Abonējot žurnālu uz 12 mēnešiem: 

  •  Dāvanā saņemsi kalendāru! 
  • Iegūsi iespēju piedalīties WINCHESTER XPR 308Win M14x1 karabīnes izlozē, ko nodrošina SIA Ieroči

Abonējot tu ne tikai nodrošini sev regulāru medību aktualitāšu devu, bet arī atbalsti neatkarīgu medību žurnālistiku, podkāstus un darbu mednieku interešu pārstāvībā.

Abonē žurnālu Medības šeit

Kas kopīgs bebra astei un zirņiem?

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.

Iznācis žurnāla Medības trešais pielikums Mednieka gads!

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

 

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Pieraksties Medību vēstkopai, un saņem aktuālo rakstu un video izlasi, ko speciāli atlasījusi žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
  • Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu
Žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Linda Dombrovska.
Foto: No personiskā arhīva

 

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Tēma
Medījuma recepte Meža zvēri Mednieka pieredze Medījums
Tēmturi
#bebri #ieroči
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Esam mūsu lasītājiem sarūpējuši jaunu izdevumu - Mednieka gads 2027. Tajā atradīsi ne vien medniekam aktuālo sezonālo informāciju, bet arī kādu neparastu recepti.

Reklāma

Iznācis jaunākais un šī gada pēdējais žurnāla Medības pielikums Mednieka gads 2027! Tajā atradīsi ne tikai sezonai aktuālus rakstus par medību suņiem, šautuvēm, medību infrastruktūru, drošību un mednieku veselību, bet arī neparastas medījuma gaļas receptes. Viena no tām – bebra aste ar zirņiem! Lietuvas kolēģi apgalvo, ka esot ļoti garšīgi. Bet vai tu uzdrošinātos pagaršot?

Un tagad ir īstais laiks abonēt žurnālu Medības 2027. gadam! Abonējot žurnālu uz 12 mēnešiem: 

  •  Dāvanā saņemsi kalendāru! 
  • Iegūsi iespēju piedalīties WINCHESTER XPR 308Win M14x1 karabīnes izlozē, ko nodrošina SIA Ieroči

Abonējot tu ne tikai nodrošini sev regulāru medību aktualitāšu devu, bet arī atbalsti neatkarīgu medību žurnālistiku, podkāstus un darbu mednieku interešu pārstāvībā.

Abonē žurnālu Medības šeit

Kas kopīgs bebra astei un zirņiem?

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.

Iznācis žurnāla Medības trešais pielikums Mednieka gads!

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

 

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties žurnāla "Medības" redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties Medību vēstkopai, un saņem aktuālo rakstu un video izlasi, ko speciāli atlasījusi žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
  • Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu
Žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Linda Dombrovska.
Foto: No personiskā arhīva

 

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Ieteiktie raksti
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Tēma
Medījuma recepte Meža zvēri Mednieka pieredze Medījums
Tēmturi
#bebri #ieroči
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Turpini lasīt
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MEDĪBAS
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