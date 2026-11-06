VIDEO. Pat pieredzējuši mednieki par šo brīnīsies! Ko lietuvieši liek uz šķīvja?

Esam mūsu lasītājiem sarūpējuši jaunu izdevumu - Mednieka gads 2027. Tajā atradīsi ne vien medniekam aktuālo sezonālo informāciju, bet arī kādu neparastu recepti.
Iznācis jaunākais un šī gada pēdējais žurnāla Medības pielikums Mednieka gads 2027! Tajā atradīsi ne tikai sezonai aktuālus rakstus par medību suņiem, šautuvēm, medību infrastruktūru, drošību un mednieku veselību, bet arī neparastas medījuma gaļas receptes. Viena no tām – bebra aste ar zirņiem! Lietuvas kolēģi apgalvo, ka esot ļoti garšīgi. Bet vai tu uzdrošinātos pagaršot?
Un tagad ir īstais laiks abonēt žurnālu Medības 2027. gadam! Abonējot žurnālu uz 12 mēnešiem:
- Dāvanā saņemsi kalendāru!
- Iegūsi iespēju piedalīties WINCHESTER XPR 308Win M14x1 karabīnes izlozē, ko nodrošina SIA Ieroči!
Abonējot tu ne tikai nodrošini sev regulāru medību aktualitāšu devu, bet arī atbalsti neatkarīgu medību žurnālistiku, podkāstus un darbu mednieku interešu pārstāvībā.
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Kas kopīgs bebra astei un zirņiem?
👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības trešais pielikums Mednieka gads!
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- Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
- Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu
Esam mūsu lasītājiem sarūpējuši jaunu izdevumu - Mednieka gads 2027. Tajā atradīsi ne vien medniekam aktuālo sezonālo informāciju, bet arī kādu neparastu recepti.
Iznācis jaunākais un šī gada pēdējais žurnāla Medības pielikums Mednieka gads 2027! Tajā atradīsi ne tikai sezonai aktuālus rakstus par medību suņiem, šautuvēm, medību infrastruktūru, drošību un mednieku veselību, bet arī neparastas medījuma gaļas receptes. Viena no tām – bebra aste ar zirņiem! Lietuvas kolēģi apgalvo, ka esot ļoti garšīgi. Bet vai tu uzdrošinātos pagaršot?
Un tagad ir īstais laiks abonēt žurnālu Medības 2027. gadam! Abonējot žurnālu uz 12 mēnešiem:
- Dāvanā saņemsi kalendāru!
- Iegūsi iespēju piedalīties WINCHESTER XPR 308Win M14x1 karabīnes izlozē, ko nodrošina SIA Ieroči!
Abonējot tu ne tikai nodrošini sev regulāru medību aktualitāšu devu, bet arī atbalsti neatkarīgu medību žurnālistiku, podkāstus un darbu mednieku interešu pārstāvībā.
Abonē žurnālu Medības šeit
Kas kopīgs bebra astei un zirņiem?
👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības trešais pielikums Mednieka gads!
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- Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
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