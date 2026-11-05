VIDEO! Kam traucē žurnāls "Medības"? Un kas notiktu, ja mūsu vairs nebūtu?

Šoreiz pievēršamies mazliet filozofiskam jautājumam – kādu funkciju mednieku sabiedrībā pilda žurnāls Medības? Kas notiktu, ja tas vairs neiznāktu? Vai kaut kas mainītos? Protams, būs daļa cilvēku, kas šo pārmaiņu pat nepamanītu, bet kā ar pārējiem?
Kāda saruna ar Raineru no Premium Optics lika piecas dienas domāt par šo jautājumu. Jo runa nav tikai par žurnālu. Runa ir par mednieku interešu aizstāvību, skaidrojumiem par medību likumiem, mednieku stāstiem un arī podkāsta Šauj garām! nākotni.
- Kāpēc žurnāls Medības dažiem ir traucēklis?
- Kas atbildēs uz mednieku jautājumiem un aizstāvēs viņu intereses?
- Vai septiņus gadus veidotais podkāsts Šauj garām! varētu pastāvēt bez žurnāla?
- Kāpēc ar bezmaksas video skatīšanos vien nepietiek, lai šāds saturs turpinātos?
Par to spriež Linda Dombrovska. Video skaties zemāk!
Šis videoklips ir fragments no podkāsta Šauj garām! 359. epizodes! Noskaties to visu zemāk! Mēs tomēr nevēlamies sagaidīt laikus, kad žurnāls Medības vairs neeksistētu, tādēļ abonē to 2027. gadam! Bez žurnāla nav satura internetā, nav podkāstu, nav izglītojošo raidījumu, nav ierīču testu, nav recepšu, nav mednieku balss pārstāvniecības! Abonējot žurnālu, TU palīdzi to visu nodrošināt! Abonē žurnālu Medības šeit (klikšķini) visam 2027. gadam, dāvanā saņem mednieka kalendāru un piedalies loterijā par karabīni!
Ja nebrauc uz šaušanas treniņiem, tad mežā nav ko iet. Šauj garām #360 epizode
Ja oktobra numurs vēl nav izlasīts, ir īstais brīdis to izdarīt! Meklē preses tirdzniecības vietās vai lasi elektroniski! Klikšķini šeit, lai iegādātos žurnālu digitāli!
👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības trešais pielikums Mednieka gads!
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Šoreiz pievēršamies mazliet filozofiskam jautājumam – kādu funkciju mednieku sabiedrībā pilda žurnāls Medības? Kas notiktu, ja tas vairs neiznāktu? Vai kaut kas mainītos? Protams, būs daļa cilvēku, kas šo pārmaiņu pat nepamanītu, bet kā ar pārējiem?
Kāda saruna ar Raineru no Premium Optics lika piecas dienas domāt par šo jautājumu. Jo runa nav tikai par žurnālu. Runa ir par mednieku interešu aizstāvību, skaidrojumiem par medību likumiem, mednieku stāstiem un arī podkāsta Šauj garām! nākotni.
- Kāpēc žurnāls Medības dažiem ir traucēklis?
- Kas atbildēs uz mednieku jautājumiem un aizstāvēs viņu intereses?
- Vai septiņus gadus veidotais podkāsts Šauj garām! varētu pastāvēt bez žurnāla?
- Kāpēc ar bezmaksas video skatīšanos vien nepietiek, lai šāds saturs turpinātos?
Par to spriež Linda Dombrovska. Video skaties zemāk!
Šis videoklips ir fragments no podkāsta Šauj garām! 359. epizodes! Noskaties to visu zemāk! Mēs tomēr nevēlamies sagaidīt laikus, kad žurnāls Medības vairs neeksistētu, tādēļ abonē to 2027. gadam! Bez žurnāla nav satura internetā, nav podkāstu, nav izglītojošo raidījumu, nav ierīču testu, nav recepšu, nav mednieku balss pārstāvniecības! Abonējot žurnālu, TU palīdzi to visu nodrošināt! Abonē žurnālu Medības šeit (klikšķini) visam 2027. gadam, dāvanā saņem mednieka kalendāru un piedalies loterijā par karabīni!
Ja nebrauc uz šaušanas treniņiem, tad mežā nav ko iet. Šauj garām #360 epizode
Ja oktobra numurs vēl nav izlasīts, ir īstais brīdis to izdarīt! Meklē preses tirdzniecības vietās vai lasi elektroniski! Klikšķini šeit, lai iegādātos žurnālu digitāli!
👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības trešais pielikums Mednieka gads!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties žurnāla "Medības" redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties Medību vēstkopai, un saņem aktuālo rakstu un video izlasi, ko speciāli atlasījusi žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
- Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu