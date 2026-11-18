Kad rītos migla vēl klājas pār pļavām un mežā valda rudenīgs klusums, medniekam jābūt gatavam izmantot īsto mirkli. Lai gan staltbriežu baura laiks jau aiz muguras, medības turpinās, un arī tagad izšķirošas var būt vien dažas sekundes. Panākumus nosaka ne tikai pieredze un pacietība, bet arī pareizi izvēlēts aprīkojums un pārliecība par savu ieroci.
Pirmais sabiedrotais – labs binoklis
Veikala angelarms.eu pārstāvis Jānis Saulītis teic, ka briežu baura laikā bieži vien viss sākas nevis ar šāvienu, bet ar vērošanu. Pamanīt siluetu krēslā, atšķirt jaunu bulli no pieredzējuša trofejas dzīvnieka, novērtēt ragus un dzīvnieka uzvedību – tam nepieciešams kvalitatīvs binoklis. angelarms.eu piedāvājumā ir modeļi gan ar astoņu, gan 15 reižu palielinājumu, un katram no tiem ir sava vieta mednieka somā.
“Binoklis ar astoņu reižu palielinājumu Vector Optics Continental 8x56 ED būs piemērotāks, pārvietojoties pa mežu un vērojot dzīvnieku no rokas. Savukārt ar binokli Vector Optics Continental 15×56 ED ar 15 reižu palielinājumu iespējams daudz detalizētāk novērtēt ragus un citas pazīmes, taču šādam binoklim nepieciešams stabils atbalsts,” skaidro Jānis Saulītis. Par atbalstu var izmantot statīvu, medību torņa malu vai pat automašīnas loga rāmi – galvenais, lai būtu iespējas atbalstīt rokas vai pašu binokli.
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Mazais palīgs kabatā
Ne vienmēr gribas vai vajag līdzi nest lielu binokli. Medniekiem, ceļotājiem un ģimenēm ar bērniem noderīga izvēle var būt kompakts monoklis Vector Optics Forester 8-16x56 ED ar maināmu palielinājumu no 8 līdz 16 reizēm. Tas ir viegls, ērti ievietojams kabatā vai mugursomā un maksā aptuveni 100 eiro. Protams, attēla kvalitāte nebūs tik iespaidīga kā lielajiem binokļiem, kuru cena sasniedz ap 600 eiro, tomēr kā praktisks rezerves risinājums tas var izrādīties ļoti noderīgs.
Tēmēklis, kas netraucē medībām
Starp mednieku iecienītajiem tēmēkļu modeļiem Jānis izceļ Vector Optics Continental 2–16x50. Tas apvieno salīdzinoši lielu priekšējo lēcu, plašu palielinājuma diapazonu un kompaktu korpusu. “Tēmēklis ir pietiekami viegls un nav pārlieku masīvs, tādēļ, ejot cauri krūmiem un zariem, tas mazāk traucē. Palielinājums līdz 16 reizēm ļauj rūpīgi novērtēt situāciju un sagatavoties precīzam šāvienam,” stāsta Jānis Saulītis.
Savukārt, domājot jau par dzinējmedību sezonu, arvien aktuālāki kļūst 1–10 reižu palielinājuma tēmēkļi. Mazs sākuma palielinājums ļauj ātri strādāt tuvā distancē, bet desmitkārtīgs palielinājums dod iespēju pārliecinoši mērķēt arī tālāk, ja situācija to prasa.
Piešaušana – ne formalitāte, bet drošības jautājums
Pirms baura laika un rudens sezonas sākuma šautuve nav tikai ķeksītis darāmo darbu sarakstā. Jānis Saulītis atgādina, ka ierocis regulāri jāpārbauda vismaz divas reizes gadā – pirms rudens medībām un iestājoties ziemas salam.
“Mainoties gaisa un munīcijas temperatūrai, var mainīties pulvera darbība, lodes ātrums un trāpījuma vieta. Rezultāts ir atkarīgs no ieroča, kalibra, patronas un izmantotā pulvera, tāpēc pirms sezonas ir svarīgi pārliecināties, ka ierocis joprojām ir precīzi piešauts,” uzsver Jānis. Obligāti tas ir pēc jebkādām izmaiņām ieroča komplektācijā, piemēram, ja uzstādīts jauns optiskais tēmēklis.
Mitrums ierocim nepatīkarī tad, ja nav izšauts
Rudens medības nozīmē miglu, rasu, lietu un straujas temperatūras maiņas. Tāpēc īpaša uzmanība jāpievērš mitrumam un kondensātam. Arī tad, ja medību laikā nav izdarīts neviens šāviens, pēc atgriešanās no meža ierocis jāapskata un jāapkopj.
Pirms ievietošanas seifā ierocim jāļauj sasilt un nožūt. Stobru ieteicams iztīrīt ar viegli ieeļļotu lupatiņu un pēc tam izslaucīt sausu. Tas ir īpaši svarīgi ieročiem, kuru detaļas izgatavotas no parastā, nevis nerūsējošā tērauda.
Veikalā angelarms.eu pieejama ne tikai optika un patronu lādēšanas piederumi, bet arī ieroču kopšanas līdzekļi. Kā uzsver Jānis Saulītis, veikals cenšas piedāvāt aprīkojumu, kuru tā pārstāvji paši ir lietojuši un pārbaudījuši praksē. Jo labāk mednieks ir sagatavojies pirms sezonas, jo lielāka iespēja, ka īstajā brīdī viņš ne tikai ieraudzīs savu sapņu briedi, bet arī pieņems pareizo lēmumu.
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Kad rītos migla vēl klājas pār pļavām un mežā valda rudenīgs klusums, medniekam jābūt gatavam izmantot īsto mirkli. Lai gan staltbriežu baura laiks jau aiz muguras, medības turpinās, un arī tagad izšķirošas var būt vien dažas sekundes. Panākumus nosaka ne tikai pieredze un pacietība, bet arī pareizi izvēlēts aprīkojums un pārliecība par savu ieroci.
Pirmais sabiedrotais – labs binoklis
Veikala angelarms.eu pārstāvis Jānis Saulītis teic, ka briežu baura laikā bieži vien viss sākas nevis ar šāvienu, bet ar vērošanu. Pamanīt siluetu krēslā, atšķirt jaunu bulli no pieredzējuša trofejas dzīvnieka, novērtēt ragus un dzīvnieka uzvedību – tam nepieciešams kvalitatīvs binoklis. angelarms.eu piedāvājumā ir modeļi gan ar astoņu, gan 15 reižu palielinājumu, un katram no tiem ir sava vieta mednieka somā.
“Binoklis ar astoņu reižu palielinājumu Vector Optics Continental 8x56 ED būs piemērotāks, pārvietojoties pa mežu un vērojot dzīvnieku no rokas. Savukārt ar binokli Vector Optics Continental 15×56 ED ar 15 reižu palielinājumu iespējams daudz detalizētāk novērtēt ragus un citas pazīmes, taču šādam binoklim nepieciešams stabils atbalsts,” skaidro Jānis Saulītis. Par atbalstu var izmantot statīvu, medību torņa malu vai pat automašīnas loga rāmi – galvenais, lai būtu iespējas atbalstīt rokas vai pašu binokli.
Sapņu briedis var iznākt tikai vienreiz! Kā to nepalaist garām?
Mazais palīgs kabatā
Ne vienmēr gribas vai vajag līdzi nest lielu binokli. Medniekiem, ceļotājiem un ģimenēm ar bērniem noderīga izvēle var būt kompakts monoklis Vector Optics Forester 8-16x56 ED ar maināmu palielinājumu no 8 līdz 16 reizēm. Tas ir viegls, ērti ievietojams kabatā vai mugursomā un maksā aptuveni 100 eiro. Protams, attēla kvalitāte nebūs tik iespaidīga kā lielajiem binokļiem, kuru cena sasniedz ap 600 eiro, tomēr kā praktisks rezerves risinājums tas var izrādīties ļoti noderīgs.
Tēmēklis, kas netraucē medībām
Starp mednieku iecienītajiem tēmēkļu modeļiem Jānis izceļ Vector Optics Continental 2–16x50. Tas apvieno salīdzinoši lielu priekšējo lēcu, plašu palielinājuma diapazonu un kompaktu korpusu. “Tēmēklis ir pietiekami viegls un nav pārlieku masīvs, tādēļ, ejot cauri krūmiem un zariem, tas mazāk traucē. Palielinājums līdz 16 reizēm ļauj rūpīgi novērtēt situāciju un sagatavoties precīzam šāvienam,” stāsta Jānis Saulītis.
Savukārt, domājot jau par dzinējmedību sezonu, arvien aktuālāki kļūst 1–10 reižu palielinājuma tēmēkļi. Mazs sākuma palielinājums ļauj ātri strādāt tuvā distancē, bet desmitkārtīgs palielinājums dod iespēju pārliecinoši mērķēt arī tālāk, ja situācija to prasa.
Piešaušana – ne formalitāte, bet drošības jautājums
Pirms baura laika un rudens sezonas sākuma šautuve nav tikai ķeksītis darāmo darbu sarakstā. Jānis Saulītis atgādina, ka ierocis regulāri jāpārbauda vismaz divas reizes gadā – pirms rudens medībām un iestājoties ziemas salam.
“Mainoties gaisa un munīcijas temperatūrai, var mainīties pulvera darbība, lodes ātrums un trāpījuma vieta. Rezultāts ir atkarīgs no ieroča, kalibra, patronas un izmantotā pulvera, tāpēc pirms sezonas ir svarīgi pārliecināties, ka ierocis joprojām ir precīzi piešauts,” uzsver Jānis. Obligāti tas ir pēc jebkādām izmaiņām ieroča komplektācijā, piemēram, ja uzstādīts jauns optiskais tēmēklis.
Mitrums ierocim nepatīkarī tad, ja nav izšauts
Rudens medības nozīmē miglu, rasu, lietu un straujas temperatūras maiņas. Tāpēc īpaša uzmanība jāpievērš mitrumam un kondensātam. Arī tad, ja medību laikā nav izdarīts neviens šāviens, pēc atgriešanās no meža ierocis jāapskata un jāapkopj.
Pirms ievietošanas seifā ierocim jāļauj sasilt un nožūt. Stobru ieteicams iztīrīt ar viegli ieeļļotu lupatiņu un pēc tam izslaucīt sausu. Tas ir īpaši svarīgi ieročiem, kuru detaļas izgatavotas no parastā, nevis nerūsējošā tērauda.
Veikalā angelarms.eu pieejama ne tikai optika un patronu lādēšanas piederumi, bet arī ieroču kopšanas līdzekļi. Kā uzsver Jānis Saulītis, veikals cenšas piedāvāt aprīkojumu, kuru tā pārstāvji paši ir lietojuši un pārbaudījuši praksē. Jo labāk mednieks ir sagatavojies pirms sezonas, jo lielāka iespēja, ka īstajā brīdī viņš ne tikai ieraudzīs savu sapņu briedi, bet arī pieņems pareizo lēmumu.
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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