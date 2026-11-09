Nocpix ievieš nākamās paaudzes digitālās attēlveidošanas tehnoloģiju.
Raksts tapis sadarbībā ar Nocpix Latvija
Tas beidzot ir noticis! Nocpix piedāvā nākamās paaudzes digitālo sensoru ar 8000 × 6000 pikseļu izšķirtspēju. Tas nodrošina augstākās klases novērošanas iespējas medījuma atpazīšanai un novērtēšanai gan dienā, gan pilnīgā tumsā. Šī tehnoloģija debitē divos Nocpix produktos: digitālajā tēmēklī NITE PRO D50R un multispektrālajā binoklī OMNI.
8K sensors – jauns attēla detalizācijas standarts
Līdz šim augstākās klases digitālo novērošanas ierīču tirgū dominēja 4K izšķirtspējas sensori. Nocpix sper soli tālāk un ievieš 8K UHD tehnoloģiju ar iespaidīgu 48 megapikseļu sensoru. Jaunais izšķirtspējas sensors uztver četras reizes vairāk pikseļu nekā standarta 4K sensori. Tas nozīmē ievērojami lielāku uztvertās vizuālās informācijas apjomu un spēju saglabāt smalkas detaļas arī pie lielākas digitālās tālummaiņas. Medniekam tas ir īpaši svarīgi, novērojot dzīvniekus lielākā attālumā. Ragu struktūra, ķermeņa kontūras un citas identificēšanai svarīgas pazīmes ir saskatāmas skaidrāk, tādējādi atvieglojot novērotā dzīvnieka novērtēšanu.
Nocpix 8K sensora unikalitāte slēpjas augstas detalizācijas un modernas attēlu apstrādes apvienojumā. Ražotājs īpašu uzmanību pievērsis attēla kvalitātei vājā apgaismojumā, kur tradicionālās digitālās ierīces sāk zaudēt krāsas, kontrastu un smalkās detaļas. Jaunās paaudzes attēlu apstrādes algoritmi samazina digitālo troksni, optimizē kontrastu un palīdz ilgāk saglabāt dabiskas krāsas krēslā. Apvienojumā ar augstas gaismas caurlaidības objektīviem šī tehnoloģija ļauj efektīvāk izmantot pieejamo apkārtējo gaismu.
Jauns posms digitālās medību optikas tirgū
Nocpix 8K tehnoloģijas ieviešana iezīmē jaunu posmu digitālo novērošanas ierīču inovācijās. Augstāka izšķirtspēja, moderna attēlu apstrāde un augstas gaismas caurlaidības ierīces paver jaunas iespējas dzīvnieku novērošanā un identificēšanā.
NITE PRO un OMNI izmanto šo tehnoloģiju dažādām mednieku vajadzībām. Viens ir vērsts uz precīzu un akurātu, ētisku šāvienu, savukārt otrs ir paredzēts daudzpusīgai apkārtnes pārlūkošanai un medījuma identificēšanai. Abas ierīces apliecina Nocpix centienus pacelt digitālās novērošanas tehnoloģijas jaunā līmenī.
Zvani, lai uzzinātu vairāk: +371 28 338 705
8K ēra sākas!
Ja nebrauc uz šaušanas treniņiem, tad mežā nav ko iet. Šauj garām #360 epizode
👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties žurnāla "Medības" redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties Medību vēstkopai, un saņem aktuālo rakstu un video izlasi, ko speciāli atlasījusi žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
- Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu
Nocpix ievieš nākamās paaudzes digitālās attēlveidošanas tehnoloģiju.
Raksts tapis sadarbībā ar Nocpix Latvija
Tas beidzot ir noticis! Nocpix piedāvā nākamās paaudzes digitālo sensoru ar 8000 × 6000 pikseļu izšķirtspēju. Tas nodrošina augstākās klases novērošanas iespējas medījuma atpazīšanai un novērtēšanai gan dienā, gan pilnīgā tumsā. Šī tehnoloģija debitē divos Nocpix produktos: digitālajā tēmēklī NITE PRO D50R un multispektrālajā binoklī OMNI.
8K sensors – jauns attēla detalizācijas standarts
Līdz šim augstākās klases digitālo novērošanas ierīču tirgū dominēja 4K izšķirtspējas sensori. Nocpix sper soli tālāk un ievieš 8K UHD tehnoloģiju ar iespaidīgu 48 megapikseļu sensoru. Jaunais izšķirtspējas sensors uztver četras reizes vairāk pikseļu nekā standarta 4K sensori. Tas nozīmē ievērojami lielāku uztvertās vizuālās informācijas apjomu un spēju saglabāt smalkas detaļas arī pie lielākas digitālās tālummaiņas. Medniekam tas ir īpaši svarīgi, novērojot dzīvniekus lielākā attālumā. Ragu struktūra, ķermeņa kontūras un citas identificēšanai svarīgas pazīmes ir saskatāmas skaidrāk, tādējādi atvieglojot novērotā dzīvnieka novērtēšanu.
Nocpix 8K sensora unikalitāte slēpjas augstas detalizācijas un modernas attēlu apstrādes apvienojumā. Ražotājs īpašu uzmanību pievērsis attēla kvalitātei vājā apgaismojumā, kur tradicionālās digitālās ierīces sāk zaudēt krāsas, kontrastu un smalkās detaļas. Jaunās paaudzes attēlu apstrādes algoritmi samazina digitālo troksni, optimizē kontrastu un palīdz ilgāk saglabāt dabiskas krāsas krēslā. Apvienojumā ar augstas gaismas caurlaidības objektīviem šī tehnoloģija ļauj efektīvāk izmantot pieejamo apkārtējo gaismu.
Jauns posms digitālās medību optikas tirgū
Nocpix 8K tehnoloģijas ieviešana iezīmē jaunu posmu digitālo novērošanas ierīču inovācijās. Augstāka izšķirtspēja, moderna attēlu apstrāde un augstas gaismas caurlaidības ierīces paver jaunas iespējas dzīvnieku novērošanā un identificēšanā.
NITE PRO un OMNI izmanto šo tehnoloģiju dažādām mednieku vajadzībām. Viens ir vērsts uz precīzu un akurātu, ētisku šāvienu, savukārt otrs ir paredzēts daudzpusīgai apkārtnes pārlūkošanai un medījuma identificēšanai. Abas ierīces apliecina Nocpix centienus pacelt digitālās novērošanas tehnoloģijas jaunā līmenī.
Zvani, lai uzzinātu vairāk: +371 28 338 705
8K ēra sākas!
Ja nebrauc uz šaušanas treniņiem, tad mežā nav ko iet. Šauj garām #360 epizode
👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties žurnāla "Medības" redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties Medību vēstkopai, un saņem aktuālo rakstu un video izlasi, ko speciāli atlasījusi žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
- Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu