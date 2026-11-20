Kas slēpjas Winchester kastē? Šoreiz atveram to, lai tuvāk apskatītu Winchester XPR .308 Win – medību karabīni, kas var kļūt par kāda žurnāla “Medības” abonenta īpašumu!
Video ar humoru un praktiskiem komentāriem iepazīstam šī ieroča aprīkojumu – no izņemamās aptveres un Weaver sliedes līdz stobra galā izveidotajai vītnei klusinātāja vai stobra bremzes uzstādīšanai. Pārbaudām arī, cik ērta un līdzsvarota karabīne ir rokās.
Winchester XPR .308 Win ir žurnāla Medības 2027. gada abonēšanas loterijas galvenā balva, ko sarūpējusi SIA Ieroči!
Abonē žurnālu “Medības” 2027. gadam un saņem arī mednieku kalendāru! Skaties video un uzzini, kas īsti slēpjas Winchester kastē!
Winchester XPR ar aizslēgu bonusā! Kā tikt pie šīs medību karabīnes?
Vai tiešām vilks ir ļaundaris? Kā sadzīvot un medīt gudri | Šauj garām! #362 epizode
👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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Kas slēpjas Winchester kastē? Šoreiz atveram to, lai tuvāk apskatītu Winchester XPR .308 Win – medību karabīni, kas var kļūt par kāda žurnāla “Medības” abonenta īpašumu!
Video ar humoru un praktiskiem komentāriem iepazīstam šī ieroča aprīkojumu – no izņemamās aptveres un Weaver sliedes līdz stobra galā izveidotajai vītnei klusinātāja vai stobra bremzes uzstādīšanai. Pārbaudām arī, cik ērta un līdzsvarota karabīne ir rokās.
Winchester XPR .308 Win ir žurnāla Medības 2027. gada abonēšanas loterijas galvenā balva, ko sarūpējusi SIA Ieroči!
Abonē žurnālu “Medības” 2027. gadam un saņem arī mednieku kalendāru! Skaties video un uzzini, kas īsti slēpjas Winchester kastē!
Winchester XPR ar aizslēgu bonusā! Kā tikt pie šīs medību karabīnes?
Vai tiešām vilks ir ļaundaris? Kā sadzīvot un medīt gudri | Šauj garām! #362 epizode
👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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Ko tu saņemsi:
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- Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
- Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu