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#lāči #šaujgarām

"Šauj garām!" #361 sērija. Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas

Žurnāls "Medības"
/
Latvijas Mediji
2026. gada 11. novembris, 08:11
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2026. gada 11. novembris, 08:11
Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

Cik lāču dzīvo Latvijā, un kā pētnieki zina, vai divi novērojumi ir par vienu un to pašu lāci?

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Jaunākajā podkāsta Šauj garām! epizodē sarunājamies ar LVMI Silava pētnieci Gunu Bagradi, kura kopā ar kolēģiem pēta Latvijas lāčus. Runājam par to, kā lāčus uzskaita, ko mums pasaka iegūtie dati un kā mednieku novērojumi var palīdzēt pētniekiem.

Pievēršamies arī praktiskajiem jautājumiem. Ko cilvēki paši var darīt, lai mazinātu lāču postījumu risku? Kur sākas mūsu pašu atbildība, un kāpēc mednieku iesaiste ir svarīga? Epizodē arī stāsts no Mālpils, kur mednieki sastapa lāci. Kā notika šī satikšanās? Klausies jaunākajā Šauj garām! epizodē.

Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas | Šauj garām! #361 epizode

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

 

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Linda Dombrovska.
Foto: No personiskā arhīva

 

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#lāči #šaujgarām
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Cik lāču dzīvo Latvijā, un kā pētnieki zina, vai divi novērojumi ir par vienu un to pašu lāci?

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Jaunākajā podkāsta Šauj garām! epizodē sarunājamies ar LVMI Silava pētnieci Gunu Bagradi, kura kopā ar kolēģiem pēta Latvijas lāčus. Runājam par to, kā lāčus uzskaita, ko mums pasaka iegūtie dati un kā mednieku novērojumi var palīdzēt pētniekiem.

Pievēršamies arī praktiskajiem jautājumiem. Ko cilvēki paši var darīt, lai mazinātu lāču postījumu risku? Kur sākas mūsu pašu atbildība, un kāpēc mednieku iesaiste ir svarīga? Epizodē arī stāsts no Mālpils, kur mednieki sastapa lāci. Kā notika šī satikšanās? Klausies jaunākajā Šauj garām! epizodē.

Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas | Šauj garām! #361 epizode

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.

Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

 

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties žurnāla "Medības" redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties Medību vēstkopai, un saņem aktuālo rakstu un video izlasi, ko speciāli atlasījusi žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
  • Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu
Žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Linda Dombrovska.
Foto: No personiskā arhīva

 

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Ieteiktie raksti
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Tēma
Šauj garām! Medību jaunumi Meža zvēri DABĀ
Tēmturi
#lāči #šaujgarām
Reklāma
Turpini lasīt
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MEDĪBAS
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