"Šauj garām!" #361 sērija. Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas

Cik lāču dzīvo Latvijā, un kā pētnieki zina, vai divi novērojumi ir par vienu un to pašu lāci?
Jaunākajā podkāsta Šauj garām! epizodē sarunājamies ar LVMI Silava pētnieci Gunu Bagradi, kura kopā ar kolēģiem pēta Latvijas lāčus. Runājam par to, kā lāčus uzskaita, ko mums pasaka iegūtie dati un kā mednieku novērojumi var palīdzēt pētniekiem.
Pievēršamies arī praktiskajiem jautājumiem. Ko cilvēki paši var darīt, lai mazinātu lāču postījumu risku? Kur sākas mūsu pašu atbildība, un kāpēc mednieku iesaiste ir svarīga? Epizodē arī stāsts no Mālpils, kur mednieki sastapa lāci. Kā notika šī satikšanās? Klausies jaunākajā Šauj garām! epizodē.
Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas | Šauj garām! #361 epizode
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Cik lāču dzīvo Latvijā, un kā pētnieki zina, vai divi novērojumi ir par vienu un to pašu lāci?
Jaunākajā podkāsta Šauj garām! epizodē sarunājamies ar LVMI Silava pētnieci Gunu Bagradi, kura kopā ar kolēģiem pēta Latvijas lāčus. Runājam par to, kā lāčus uzskaita, ko mums pasaka iegūtie dati un kā mednieku novērojumi var palīdzēt pētniekiem.
Pievēršamies arī praktiskajiem jautājumiem. Ko cilvēki paši var darīt, lai mazinātu lāču postījumu risku? Kur sākas mūsu pašu atbildība, un kāpēc mednieku iesaiste ir svarīga? Epizodē arī stāsts no Mālpils, kur mednieki sastapa lāci. Kā notika šī satikšanās? Klausies jaunākajā Šauj garām! epizodē.
Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas | Šauj garām! #361 epizode
👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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- Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
- Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu