Mednieku vidū netrūkst sašutuma. Par kādu lēmumu, publisku izteikumu, jaunu ieceri vai kārtējo pārmetumu medniecībai. Arī sarunās par nākamo valdību un ministriem ir satraukums – kāda būs attieksme pret medībām, vai mūs uzklausīs un vai atkal nāksies skaidrot pašus pamatus?
Šādos brīžos ir vērts atcerēties, ka mednieku interešu pārstāvība ir nepārtraukts darbs. Kamēr lielākā daļa no mums strādā savā profesijā, dodas medībās un rūpējas par savām platībām, kāds piedalās sanāksmēs, lasa priekšlikumus, gatavo argumentus un mēģina panākt, lai mednieku pieredzi ņemtu vērā. Nereti šis darbs ilgst gadiem. Par tā rezultātu reizēm kļūst tieši tas, kas nenotiek, – nepārdomāta prasība, kuru neievieš, vai ierobežojums, no kura izdodas izvairīties. Šādu rezultātu ikdienā ir grūti pamanīt.
Tas nenozīmē, ka organizācijas nedrīkst kritizēt vai prasīt tām skaidrot savu darbu. Drīkst un vajag. Taču ir svarīgi arī pašiem iesaistīties, izteikt priekšlikumus un atbalstīt tos, kuri uzņemas atbildību. Ar sašutumu vien mednieku intereses pārstāvēt nevarēs.
Tikpat būtiska ir mūsu sadarbība savā starpā un ar cilvēkiem ārpus mednieku loka. Mēs vēlamies, lai mūs uzklausa zemes īpašnieki, lauksaimnieki, mežsaimnieki un valsts iestādes. Vai paši vienmēr esam gatavi uzklausīt viņus? Vai laikus izrunājam problēmas un pildām vienošanās? Vai meklējam risinājumu arī tad, kad otras puses teiktais mums nepatīk?
Protams, ir gadījumi, kad sadarbība neizdodas, lai cik daudz pūļu tajā ieguldītu. Taču ne katrs konflikts liecina par naidīgu attieksmi pret medniekiem. Reizēm tā sākumā ir neizrunāta vajadzība, neatbildēts zvans vai solījums, kuru kāds nav izpildījis. Attiecības veidojas ikdienā, un arī uzticēšanos var pazaudēt pavisam ikdienišķā situācijā. Viss ir atkarīgs no vēlmes sarunāties un uzklausīt citus viedokļus, nevis censties no tiem izvairīties.
Arī mēs, veidojot žurnālu Medības, esam daļa no šīs sarunas. Mūsu darbs ir uzdot jautājumus, pārbaudīt informāciju, skaidrot sarežģīto un dot vietu mednieku pieredzei. Runāt arī par neērto, jo problēmas nepazūd, ja tās noklusējam. Mums ir svarīgi, lai mednieku viedoklis būtu dzirdams un sabiedrībai būtu iespēja medniecību iepazīt plašāk par atsevišķu skaļu konfliktu.
Tāpēc, novembrī turpinoties abonēšanas kampaņai, aicinu atbalstīt žurnālu Medības. Paldies katram, kurš jau ir abonējis, lasa, iesaka mūs citiem un dalās ar saviem stāstiem! Jūsu atbalsts palīdz mums turpināt šo darbu. Mūsu saturam sekojiet arī portālā lasi.lv, kur turpinām attīstīt medību tēmu.
Aicinu atbalstīt arī mednieku organizācijas un iesaistīties to darbā. Piedalīties sapulcē, palīdzēt ar savām zināšanām, izstāstīt problēmu un piedāvāt risinājumu. Jo vairāk cilvēku būs gatavi darīt, jo spēcīgāka būs mūsu pārstāvība.
Mums nav jāpiekrīt cits citam visos jautājumos. Taču kopīgām interesēm ir vajadzīga spēja sarunāties un sadarboties arī tad, kad viedokļi atšķiras.
Šaujam garām!
Ja nebrauc uz šaušanas treniņiem, tad mežā nav ko iet. Šauj garām #360 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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Mednieku vidū netrūkst sašutuma. Par kādu lēmumu, publisku izteikumu, jaunu ieceri vai kārtējo pārmetumu medniecībai. Arī sarunās par nākamo valdību un ministriem ir satraukums – kāda būs attieksme pret medībām, vai mūs uzklausīs un vai atkal nāksies skaidrot pašus pamatus?
Šādos brīžos ir vērts atcerēties, ka mednieku interešu pārstāvība ir nepārtraukts darbs. Kamēr lielākā daļa no mums strādā savā profesijā, dodas medībās un rūpējas par savām platībām, kāds piedalās sanāksmēs, lasa priekšlikumus, gatavo argumentus un mēģina panākt, lai mednieku pieredzi ņemtu vērā. Nereti šis darbs ilgst gadiem. Par tā rezultātu reizēm kļūst tieši tas, kas nenotiek, – nepārdomāta prasība, kuru neievieš, vai ierobežojums, no kura izdodas izvairīties. Šādu rezultātu ikdienā ir grūti pamanīt.
Tas nenozīmē, ka organizācijas nedrīkst kritizēt vai prasīt tām skaidrot savu darbu. Drīkst un vajag. Taču ir svarīgi arī pašiem iesaistīties, izteikt priekšlikumus un atbalstīt tos, kuri uzņemas atbildību. Ar sašutumu vien mednieku intereses pārstāvēt nevarēs.
Tikpat būtiska ir mūsu sadarbība savā starpā un ar cilvēkiem ārpus mednieku loka. Mēs vēlamies, lai mūs uzklausa zemes īpašnieki, lauksaimnieki, mežsaimnieki un valsts iestādes. Vai paši vienmēr esam gatavi uzklausīt viņus? Vai laikus izrunājam problēmas un pildām vienošanās? Vai meklējam risinājumu arī tad, kad otras puses teiktais mums nepatīk?
Protams, ir gadījumi, kad sadarbība neizdodas, lai cik daudz pūļu tajā ieguldītu. Taču ne katrs konflikts liecina par naidīgu attieksmi pret medniekiem. Reizēm tā sākumā ir neizrunāta vajadzība, neatbildēts zvans vai solījums, kuru kāds nav izpildījis. Attiecības veidojas ikdienā, un arī uzticēšanos var pazaudēt pavisam ikdienišķā situācijā. Viss ir atkarīgs no vēlmes sarunāties un uzklausīt citus viedokļus, nevis censties no tiem izvairīties.
Arī mēs, veidojot žurnālu Medības, esam daļa no šīs sarunas. Mūsu darbs ir uzdot jautājumus, pārbaudīt informāciju, skaidrot sarežģīto un dot vietu mednieku pieredzei. Runāt arī par neērto, jo problēmas nepazūd, ja tās noklusējam. Mums ir svarīgi, lai mednieku viedoklis būtu dzirdams un sabiedrībai būtu iespēja medniecību iepazīt plašāk par atsevišķu skaļu konfliktu.
Tāpēc, novembrī turpinoties abonēšanas kampaņai, aicinu atbalstīt žurnālu Medības. Paldies katram, kurš jau ir abonējis, lasa, iesaka mūs citiem un dalās ar saviem stāstiem! Jūsu atbalsts palīdz mums turpināt šo darbu. Mūsu saturam sekojiet arī portālā lasi.lv, kur turpinām attīstīt medību tēmu.
Aicinu atbalstīt arī mednieku organizācijas un iesaistīties to darbā. Piedalīties sapulcē, palīdzēt ar savām zināšanām, izstāstīt problēmu un piedāvāt risinājumu. Jo vairāk cilvēku būs gatavi darīt, jo spēcīgāka būs mūsu pārstāvība.
Mums nav jāpiekrīt cits citam visos jautājumos. Taču kopīgām interesēm ir vajadzīga spēja sarunāties un sadarboties arī tad, kad viedokļi atšķiras.
Šaujam garām!
Ja nebrauc uz šaušanas treniņiem, tad mežā nav ko iet. Šauj garām #360 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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