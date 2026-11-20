Arī šajā ziemas sezonā mednieki, topošie mednieki un šaušanas sporta entuziasti aicināti pārbaudīt savu precizitāti un pilnveidot šaušanas prasmes. Latvijas Mednieku savienība sadarbībā ar Latvijas Šaušanas federāciju organizē jau XIV Latvijas Ziemas kausa izcīņu medību šaušanā ar mazjaudas pneimatiskajiem ieročiem. Sacensības norisināsies no 2026. gada 29. novembra līdz 2027. gada 21. martam Dobelē.
Ziemas kausa izcīņa ir ne tikai iespēja sacensties ar citiem šāvējiem, bet arī lielisks veids, kā medību sezonas laikā uzturēt un pilnveidot šaušanas prasmes. Regulāri treniņi palīdz labāk iepazīt ieroci, novērtēt savas spējas un nostiprināt drošas apiešanās iemaņas. Turklāt šaušana ar mazjaudas pneimatiskajiem ieročiem ir salīdzinoši pieejama – nav nepieciešams dārgs aprīkojums, un sacensībās var piedalīties dažāda vecuma un pieredzes dalībnieki.
Astoņi posmi visas ziemas garumā
Sacensības notiks Dobeles sporta skolas šautuvē, Īles ielā 1. Šajā sezonā paredzētas astoņas sacensību dienas, tostarp Latvijas čempionāts un sezonas fināls.
Sacensību kalendārs:
2026. gada 29. novembris – 1. posms
2026. gada 13. decembris – 2. posms
2027. gada 10. janvāris – 3. posms
2027. gada 24. janvāris – 4. posms
2027. gada 7. februāris – 5. posms
2027. gada 21. februāris – 6. posms, Latvijas čempionāts
2027. gada 7. marts – 7. posms
2027. gada 21. marts – 8. posms, fināls
Visu astoņu sacensību dienu rezultāti tiek ņemti vērā sezonas kopvērtējumā, taču katram dalībniekam ieskaita četrus labākos rezultātus. Tas nozīmē, ka nav obligāti jāpiedalās visos posmos, lai cīnītos par augstu vietu kopvērtējumā.
Dalībnieku reģistrācija un piešaude sacensību dienās notiks no plkst. 8.30, bet šaušana sāksies plkst. 9.00.
Četras disciplīnas dažādām šaušanas prasmēm
Latvijas Ziemas kausa izcīņā dalībnieki varēs pārbaudīt savas spējas četrās disciplīnās, kas prasa gan precizitāti, gan spēju šaut no dažādām pozīcijām un reaģēt uz kustīgu mērķi.
Siluetu šaušana
Šaušana ar mazjaudas pneimatisko šauteni uz 40 metāla siluetiem, kas izvietoti dažādos attālumos – vistas 18 metros, cūkas 27 metros, tītari 33 metros un auni 41 metrā. Par katru nogāzto siluetu dalībnieks saņem vienu punktu.
Sacensībās paredzētas vairākas ieskaites klases, tostarp šaušana stāvus un no ceļa bez atbalsta. Atsevišķi tiek vērtēti arī juniori un noteiktu ieroču kategoriju dalībnieki. Bērniem līdz 12 gadu vecumam paredzēta īpaša disciplīna, kurā atļauts šaut guļus ar atbalstu un vecāku palīdzību. Šajā sezonā bērniem dalība tajā ir bez maksas.
Sākums plkst. 9.00.
Skrejošā mežacūka (SK10)
Šajā disciplīnā dalībniekiem jāšauj uz kustīgu mežacūkas mērķi 10 metru distancē. Mērķis šķērso divus metrus platu atvērumu aptuveni 2,5 sekundēs, bet šāvējam jāizpilda divas sērijas pa desmit šāvieniem. Ieroci drīkst ieplecot tikai pēc mērķa parādīšanās.
Sākums plkst. 11.00.
Eiropas zvēri
Šaušana notiek 20 metru distancē uz četriem papīra mērķiem, kuros attēlota stirna, lapsa, ģemze un mežacūka. Katrā mērķī jāizdara pieci šāvieni, turklāt katram paredzēta atšķirīga šaušanas pozīcija.
Dalībniekiem jāšauj gan stāvus bez atbalsta, gan izmantojot dažādus atbalsta veidus, gan guļus. Šī disciplīna ļauj pilnveidot prasmes, kas noder arī reālās medību situācijās.
Sākums plkst. 13.00.
Snaiperis 25
Precizitātes disciplīna, kurā 25 metru distancē jāizdara 25 šāvieni, katrā numurētajā mērķī raidot vienu šāvienu. Šaušana notiek guļus pozīcijā, un ir atļauti dažādi ieroča priekšējās daļas atbalsti, tostarp kājiņas un smilšu maisi.
Sākums plkst. 14.30.
Kas var piedalīties?
Sacensībās aicināti piedalīties gan pieredzējuši mednieki un sporta šāvēji, gan iesācēji, jaunieši un ģimenes ar bērniem.
Visās disciplīnās izmantojami mazjaudas pneimatiskie ieroči, kuru šāviņa enerģija stobra galā nepārsniedz 12 džoulus. Atļauti optiskie, dioptriskie un atklātie tēmēkļi.
Ar vienu ieroci sacensībās drīkst piedalīties ne vairāk kā divi dalībnieki, tādēļ nav obligāti nepieciešams katram savs aprīkojums.
Latvijas Ziemas kausa izcīņas mērķis ir ne tikai noskaidrot precīzākos šāvējus, bet arī veicināt regulāru treniņu kultūru, drošu apiešanos ar ieročiem un interesi par medību šaušanu.
Sacensību rezultāti pēc katra posma būs pieejami Latvijas Mednieku savienības mājaslapā www.lms.org.lv un www.sasa.lv.
Sacensību nolikums – lejupielādē šeit
Vai tiešām vilks ir ļaundaris? Kā sadzīvot un medīt gudri | Šauj garām! #362 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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Arī šajā ziemas sezonā mednieki, topošie mednieki un šaušanas sporta entuziasti aicināti pārbaudīt savu precizitāti un pilnveidot šaušanas prasmes. Latvijas Mednieku savienība sadarbībā ar Latvijas Šaušanas federāciju organizē jau XIV Latvijas Ziemas kausa izcīņu medību šaušanā ar mazjaudas pneimatiskajiem ieročiem. Sacensības norisināsies no 2026. gada 29. novembra līdz 2027. gada 21. martam Dobelē.
Ziemas kausa izcīņa ir ne tikai iespēja sacensties ar citiem šāvējiem, bet arī lielisks veids, kā medību sezonas laikā uzturēt un pilnveidot šaušanas prasmes. Regulāri treniņi palīdz labāk iepazīt ieroci, novērtēt savas spējas un nostiprināt drošas apiešanās iemaņas. Turklāt šaušana ar mazjaudas pneimatiskajiem ieročiem ir salīdzinoši pieejama – nav nepieciešams dārgs aprīkojums, un sacensībās var piedalīties dažāda vecuma un pieredzes dalībnieki.
Astoņi posmi visas ziemas garumā
Sacensības notiks Dobeles sporta skolas šautuvē, Īles ielā 1. Šajā sezonā paredzētas astoņas sacensību dienas, tostarp Latvijas čempionāts un sezonas fināls.
Sacensību kalendārs:
2026. gada 29. novembris – 1. posms
2026. gada 13. decembris – 2. posms
2027. gada 10. janvāris – 3. posms
2027. gada 24. janvāris – 4. posms
2027. gada 7. februāris – 5. posms
2027. gada 21. februāris – 6. posms, Latvijas čempionāts
2027. gada 7. marts – 7. posms
2027. gada 21. marts – 8. posms, fināls
Visu astoņu sacensību dienu rezultāti tiek ņemti vērā sezonas kopvērtējumā, taču katram dalībniekam ieskaita četrus labākos rezultātus. Tas nozīmē, ka nav obligāti jāpiedalās visos posmos, lai cīnītos par augstu vietu kopvērtējumā.
Dalībnieku reģistrācija un piešaude sacensību dienās notiks no plkst. 8.30, bet šaušana sāksies plkst. 9.00.
Četras disciplīnas dažādām šaušanas prasmēm
Latvijas Ziemas kausa izcīņā dalībnieki varēs pārbaudīt savas spējas četrās disciplīnās, kas prasa gan precizitāti, gan spēju šaut no dažādām pozīcijām un reaģēt uz kustīgu mērķi.
Siluetu šaušana
Šaušana ar mazjaudas pneimatisko šauteni uz 40 metāla siluetiem, kas izvietoti dažādos attālumos – vistas 18 metros, cūkas 27 metros, tītari 33 metros un auni 41 metrā. Par katru nogāzto siluetu dalībnieks saņem vienu punktu.
Sacensībās paredzētas vairākas ieskaites klases, tostarp šaušana stāvus un no ceļa bez atbalsta. Atsevišķi tiek vērtēti arī juniori un noteiktu ieroču kategoriju dalībnieki. Bērniem līdz 12 gadu vecumam paredzēta īpaša disciplīna, kurā atļauts šaut guļus ar atbalstu un vecāku palīdzību. Šajā sezonā bērniem dalība tajā ir bez maksas.
Sākums plkst. 9.00.
Skrejošā mežacūka (SK10)
Šajā disciplīnā dalībniekiem jāšauj uz kustīgu mežacūkas mērķi 10 metru distancē. Mērķis šķērso divus metrus platu atvērumu aptuveni 2,5 sekundēs, bet šāvējam jāizpilda divas sērijas pa desmit šāvieniem. Ieroci drīkst ieplecot tikai pēc mērķa parādīšanās.
Sākums plkst. 11.00.
Eiropas zvēri
Šaušana notiek 20 metru distancē uz četriem papīra mērķiem, kuros attēlota stirna, lapsa, ģemze un mežacūka. Katrā mērķī jāizdara pieci šāvieni, turklāt katram paredzēta atšķirīga šaušanas pozīcija.
Dalībniekiem jāšauj gan stāvus bez atbalsta, gan izmantojot dažādus atbalsta veidus, gan guļus. Šī disciplīna ļauj pilnveidot prasmes, kas noder arī reālās medību situācijās.
Sākums plkst. 13.00.
Snaiperis 25
Precizitātes disciplīna, kurā 25 metru distancē jāizdara 25 šāvieni, katrā numurētajā mērķī raidot vienu šāvienu. Šaušana notiek guļus pozīcijā, un ir atļauti dažādi ieroča priekšējās daļas atbalsti, tostarp kājiņas un smilšu maisi.
Sākums plkst. 14.30.
Kas var piedalīties?
Sacensībās aicināti piedalīties gan pieredzējuši mednieki un sporta šāvēji, gan iesācēji, jaunieši un ģimenes ar bērniem.
Visās disciplīnās izmantojami mazjaudas pneimatiskie ieroči, kuru šāviņa enerģija stobra galā nepārsniedz 12 džoulus. Atļauti optiskie, dioptriskie un atklātie tēmēkļi.
Ar vienu ieroci sacensībās drīkst piedalīties ne vairāk kā divi dalībnieki, tādēļ nav obligāti nepieciešams katram savs aprīkojums.
Latvijas Ziemas kausa izcīņas mērķis ir ne tikai noskaidrot precīzākos šāvējus, bet arī veicināt regulāru treniņu kultūru, drošu apiešanos ar ieročiem un interesi par medību šaušanu.
Sacensību rezultāti pēc katra posma būs pieejami Latvijas Mednieku savienības mājaslapā www.lms.org.lv un www.sasa.lv.
Sacensību nolikums – lejupielādē šeit
Vai tiešām vilks ir ļaundaris? Kā sadzīvot un medīt gudri | Šauj garām! #362 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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