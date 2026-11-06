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#mežacūkas

Uzmanību! Papildināts momedīto mežacūku obligāti izmeklējamo teritoriju saraksts

Žurnāls "Medības"
/
Latvijas Mediji
2026. gada 06. novembris, 12:30
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2026. gada 06. novembris, 12:30
Foto: Ivars Koloda / Latvijas Mediji

Paplašināts teritoriju saraksts, kurās nomedītās mežacūkas obligāti ir jāizmeklē uz Āfrikas cūku mēri (ĀCM), liecina grozījumi valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumā, kas publicēts oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis.

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ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 690 mežacūkām 21 novadu un 104 pagastu teritorijās.

Līdzšinējā pieredze Baltijas valstīs un Polijā liecina, ka mežacūkas ir Āfrikas cūku mēra (ĀCM) rezervuārs un izplatītājs.

Būtiskākie slimības izplatīšanās ceļi ir dzīvniekiem kontaktējoties ar inficētiem ķermeņa šķidrumiem, kā arī būtiska loma vīrusa saglabāšanā un izplatīšanā dabā ir mežacūku līķiem.

ĀCM vīruss ir ārkārtīgi izturīgs. Atšķirībā no Klasiskā cūku mēra (KCM), izveidojušās antivielas dzīvniekiem imunitāti neveido un nepasargā no atkārtotas saslimšanas. Šī iemesla dēļ līdz šim vakcīna pret ĀCM nav izstrādātā, kas padara ĀCM apkarošanu meža cūku populācijā ārkārtīgi sarežģītu.

Šī iemesla dēļ vienīgais efektīvais veids kā ierobežot ĀCM izplatību, ir radikāli samazināt mežacūku populāciju. Jo īpaši būtiski tas ir teritorijā, kur slimība vēl nav konstatēta.

Efektīvākais veids kā īsā laikā samazināt mežacūku skaitu, ir mērķtiecīga mežacūku mātīšu medīšana.

Izteikts rīkojuma 2. pielikums “Nomedīto mežacūku obligāti izmeklējamās teritorijas” jaunā redakcijā.

RĪKOJUMS STĀJAS SPĒKĀ RĪT – 7. NOVEMBRĪ!

Augšdaugavas novada Ambeļu pagasts, Biķernieku pagasts, Višķu pagasts

Bauskas novada Bārbeles pagasts, Dāviņu pagasts, Iecavas pagasts, Rundāles pagasts, Stelpes pagasts, Svitenes pagasts, Vecsaules pagasts, Vecumnieku pagasts, Viesturu pagasts

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Cēsu novada Liepas pagasts, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu pagasts, Stalbes pagasts, Vaives pagasts, Veselavas pagasts

Dienvidkurzemes novada Bārtas pagasts, Bunkas pagasts, Dunalkas pagasts, Durbe, Durbes pagasts, Embūtes pagasts, Gaviezes pagasts, Gramzdas pagasts, Grobiņas pagasts, Kalētu pagasts, Kalvenes pagasts, Kazdangas pagasts, Medzes pagasts, Priekule, Priekules pagasts, Tadaiķu pagasts, Vaiņodes pagasts, Vecpils pagasts, Virgas pagasts

Dobeles novada Annenieku pagasts, Auce, Auru pagasts, Bēnes pagasts, Bērzes pagasts, Bikstu pagasts, Bukaišu pagasts, Dobele, Dobeles pagasts, Īles pagasts, Jaunbērzes pagasts, Krimūnu pagasts, Lielauces pagasts, Naudītes pagasts, Penkules pagasts, Tērvetes pagasts, Ukru pagasts, Vecauces pagasts, Vītiņu pagasts, Zebrenes pagasts

Jelgavas novadaGlūdas pagasts, Līvbērzes pagasts, Sesavas pagasts, Valgundes pagasts

Krāslavas novada Izvaltas pagasts, Šķaunes pagasts, Šķeltovas pagasts

Kuldīgas novada Kabiles pagasts, Kurmāles pagasts, Laidu pagasts, Nīkrāces pagasts, Pelču pagasts, Raņķu pagasts, Rendas pagasts, Rudbāržu pagasts, Rumbas pagasts, Skrunda, Skrundas pagasts, Snēpeles pagasts, Vārmes pagasts

Ķekavas novada Ķekavas pagasts

Limbažu novada Umurgas pagasts

Ludzas novada Istras pagasts, Lauderu pagasts, Nirzas pagasts, Pasienes pagasts, Rundēnu pagasts, Zaļesjes pagasts

Mārupes novadaBabītes pagasts, Mārupe, Mārupes pagasts

Olaines novada Olaine, Olaines pagasts

Preiļu novada Aglonas pagasts

Rīgas valstspilsēta

Saldus novada Blīdenes pagasts, Brocēni, Cieceres pagasts, Ezeres pagasts, Gaiķu pagasts, Jaunauces pagasts, Jaunlutriņu pagasts, Kursīšu pagasts, Lutriņu pagasts, Nīgrandes pagasts, Novadnieku pagasts, Pampāļu pagasts, Remtes pagasts, Rubas pagasts, Saldus, Saldus pagasts, Šķēdes pagasts, Vadakstes pagasts, Zaņas pagasts, Zirņu pagasts, Zvārdes pagasts

Reklāma
Ieteiktie raksti

Smiltenes novada Brantu pagasts, Raunas pagasts

Talsu novada Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Dundagas pagasts, Ģibuļu pagasts, Īves pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Lubes pagasts, Mērsraga pagasts, Rojas pagasts, Sabile, Stende, Strazdes pagasts, Talsi, Valdemārpils, Valdgales pagasts, Vandzenes pagasts, Virbu pagasts

Tukuma novada Cēres pagasts, Degoles pagasts, Džūkstes pagasts, Engures pagasts, Irlavas pagasts, Jaunpils pagasts, Jaunsātu pagasts, Kandava, Kandavas pagasts, Lapmežciema pagasts, Lestenes pagasts, Matkules pagasts, Pūres pagasts, Sēmes pagasts, Slampes pagasts, Smārdes pagasts, Tukums, Tumes pagasts, Vānes pagasts, Viesatu pagasts, Zantes pagasts, Zemītes pagasts, Zentenes pagasts

Valmieras novada Dikļu pagasts, Ipiķu pagasts, Jeru pagasts, Kauguru pagasts, Kocēnu pagasts, Ķoņu pagasts, Mazsalacas pagasts, Ramatas pagasts, Rūjiena, Sēļu pagasts, Vaidavas pagasts, Vilpulkas pagasts, Zilākalna pagasts

Ventspils novada Ances pagasts, Piltenes pagasts, Popes pagasts, Puzes pagasts, Tārgales pagasts, Ugāles pagasts, Vārves pagasts

Ventspils valstspilsēta

Ja nebrauc uz šaušanas treniņiem, tad mežā nav ko iet. Šauj garām #360 epizode

Ja oktobra numurs vēl nav izlasīts, ir īstais brīdis to izdarīt! Meklē preses tirdzniecības vietās vai lasi elektroniski! Klikšķini šeit, lai iegādātos žurnālu digitāli!

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

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👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.

Iznācis žurnāla Medības trešais pielikums Mednieka gads!

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

 

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Linda Dombrovska.
Foto: No personiskā arhīva

 

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Tēma
Mednieka pieredze Meža zvēri Dzinējmedības Medījums
Tēmturi
#mežacūkas
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Paplašināts teritoriju saraksts, kurās nomedītās mežacūkas obligāti ir jāizmeklē uz Āfrikas cūku mēri (ĀCM), liecina grozījumi valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumā, kas publicēts oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis.

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ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 690 mežacūkām 21 novadu un 104 pagastu teritorijās.

Līdzšinējā pieredze Baltijas valstīs un Polijā liecina, ka mežacūkas ir Āfrikas cūku mēra (ĀCM) rezervuārs un izplatītājs.

Būtiskākie slimības izplatīšanās ceļi ir dzīvniekiem kontaktējoties ar inficētiem ķermeņa šķidrumiem, kā arī būtiska loma vīrusa saglabāšanā un izplatīšanā dabā ir mežacūku līķiem.

ĀCM vīruss ir ārkārtīgi izturīgs. Atšķirībā no Klasiskā cūku mēra (KCM), izveidojušās antivielas dzīvniekiem imunitāti neveido un nepasargā no atkārtotas saslimšanas. Šī iemesla dēļ līdz šim vakcīna pret ĀCM nav izstrādātā, kas padara ĀCM apkarošanu meža cūku populācijā ārkārtīgi sarežģītu.

Šī iemesla dēļ vienīgais efektīvais veids kā ierobežot ĀCM izplatību, ir radikāli samazināt mežacūku populāciju. Jo īpaši būtiski tas ir teritorijā, kur slimība vēl nav konstatēta.

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Efektīvākais veids kā īsā laikā samazināt mežacūku skaitu, ir mērķtiecīga mežacūku mātīšu medīšana.

Izteikts rīkojuma 2. pielikums “Nomedīto mežacūku obligāti izmeklējamās teritorijas” jaunā redakcijā.

RĪKOJUMS STĀJAS SPĒKĀ RĪT – 7. NOVEMBRĪ!

Augšdaugavas novada Ambeļu pagasts, Biķernieku pagasts, Višķu pagasts

Bauskas novada Bārbeles pagasts, Dāviņu pagasts, Iecavas pagasts, Rundāles pagasts, Stelpes pagasts, Svitenes pagasts, Vecsaules pagasts, Vecumnieku pagasts, Viesturu pagasts

Cēsu novada Liepas pagasts, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu pagasts, Stalbes pagasts, Vaives pagasts, Veselavas pagasts

Dienvidkurzemes novada Bārtas pagasts, Bunkas pagasts, Dunalkas pagasts, Durbe, Durbes pagasts, Embūtes pagasts, Gaviezes pagasts, Gramzdas pagasts, Grobiņas pagasts, Kalētu pagasts, Kalvenes pagasts, Kazdangas pagasts, Medzes pagasts, Priekule, Priekules pagasts, Tadaiķu pagasts, Vaiņodes pagasts, Vecpils pagasts, Virgas pagasts

Dobeles novada Annenieku pagasts, Auce, Auru pagasts, Bēnes pagasts, Bērzes pagasts, Bikstu pagasts, Bukaišu pagasts, Dobele, Dobeles pagasts, Īles pagasts, Jaunbērzes pagasts, Krimūnu pagasts, Lielauces pagasts, Naudītes pagasts, Penkules pagasts, Tērvetes pagasts, Ukru pagasts, Vecauces pagasts, Vītiņu pagasts, Zebrenes pagasts

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Ieteiktie raksti

Jelgavas novadaGlūdas pagasts, Līvbērzes pagasts, Sesavas pagasts, Valgundes pagasts

Krāslavas novada Izvaltas pagasts, Šķaunes pagasts, Šķeltovas pagasts

Kuldīgas novada Kabiles pagasts, Kurmāles pagasts, Laidu pagasts, Nīkrāces pagasts, Pelču pagasts, Raņķu pagasts, Rendas pagasts, Rudbāržu pagasts, Rumbas pagasts, Skrunda, Skrundas pagasts, Snēpeles pagasts, Vārmes pagasts

Ķekavas novada Ķekavas pagasts

Limbažu novada Umurgas pagasts

Ludzas novada Istras pagasts, Lauderu pagasts, Nirzas pagasts, Pasienes pagasts, Rundēnu pagasts, Zaļesjes pagasts

Mārupes novadaBabītes pagasts, Mārupe, Mārupes pagasts

Olaines novada Olaine, Olaines pagasts

Preiļu novada Aglonas pagasts

Rīgas valstspilsēta

Saldus novada Blīdenes pagasts, Brocēni, Cieceres pagasts, Ezeres pagasts, Gaiķu pagasts, Jaunauces pagasts, Jaunlutriņu pagasts, Kursīšu pagasts, Lutriņu pagasts, Nīgrandes pagasts, Novadnieku pagasts, Pampāļu pagasts, Remtes pagasts, Rubas pagasts, Saldus, Saldus pagasts, Šķēdes pagasts, Vadakstes pagasts, Zaņas pagasts, Zirņu pagasts, Zvārdes pagasts

Smiltenes novada Brantu pagasts, Raunas pagasts

Talsu novada Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Dundagas pagasts, Ģibuļu pagasts, Īves pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Lubes pagasts, Mērsraga pagasts, Rojas pagasts, Sabile, Stende, Strazdes pagasts, Talsi, Valdemārpils, Valdgales pagasts, Vandzenes pagasts, Virbu pagasts

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Tukuma novada Cēres pagasts, Degoles pagasts, Džūkstes pagasts, Engures pagasts, Irlavas pagasts, Jaunpils pagasts, Jaunsātu pagasts, Kandava, Kandavas pagasts, Lapmežciema pagasts, Lestenes pagasts, Matkules pagasts, Pūres pagasts, Sēmes pagasts, Slampes pagasts, Smārdes pagasts, Tukums, Tumes pagasts, Vānes pagasts, Viesatu pagasts, Zantes pagasts, Zemītes pagasts, Zentenes pagasts

Valmieras novada Dikļu pagasts, Ipiķu pagasts, Jeru pagasts, Kauguru pagasts, Kocēnu pagasts, Ķoņu pagasts, Mazsalacas pagasts, Ramatas pagasts, Rūjiena, Sēļu pagasts, Vaidavas pagasts, Vilpulkas pagasts, Zilākalna pagasts

Ventspils novada Ances pagasts, Piltenes pagasts, Popes pagasts, Puzes pagasts, Tārgales pagasts, Ugāles pagasts, Vārves pagasts

Ventspils valstspilsēta

Ja nebrauc uz šaušanas treniņiem, tad mežā nav ko iet. Šauj garām #360 epizode

Ja oktobra numurs vēl nav izlasīts, ir īstais brīdis to izdarīt! Meklē preses tirdzniecības vietās vai lasi elektroniski! Klikšķini šeit, lai iegādātos žurnālu digitāli!

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.

Iznācis žurnāla Medības trešais pielikums Mednieka gads!

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

 

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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Žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Linda Dombrovska.
Foto: No personiskā arhīva

 

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Tēma
Mednieka pieredze Meža zvēri Dzinējmedības Medījums
Tēmturi
#mežacūkas
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